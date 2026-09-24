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24. septembra 2026
Čína otvorila megakanál za takmer deväť miliárd eur. Cestu k moru skráti o viac než 560 kilometrov – VIDEO
Tagy: Kanál Lodná doprava Obchod
Kanál Pinglu spája vnútrozemie juhozápadnej Číny s Tonkinským zálivom a trhmi juhovýchodnej Ázie. Peking od neho očakáva zníženie logistických nákladov až o 30 percent. Čína po štyroch rokoch ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Kanál Pinglu spája vnútrozemie juhozápadnej Číny s Tonkinským zálivom a trhmi juhovýchodnej Ázie. Peking od neho očakáva zníženie logistických nákladov až o 30 percent.
Čína po štyroch rokoch výstavby otvorila 134,2 kilometra dlhý kanál Pinglu, ktorý poskytuje priemyselnému juhozápadu krajiny podstatne kratšie vodné spojenie s morom. Projekt stál 72,7 miliardy jüanov, čiže približne deväť miliárd eur, a Peking od neho očakáva výrazné zníženie nákladov na prepravu tovaru. Na význam nového spojenia upozornil španielsky denník AS.
Kanál v autonómnej oblasti Kuang-si spája vnútrozemskú riečnu sieť s Tonkinským zálivom. Tovar prepravovaný po riekach musel doteraz smerovať na východ cez systém rieky Si-ťiang k delte Perlovej rieky a až následne k moru. Pinglu namiesto toho otvára priamu cestu na juh k prístavom v Tonkinskom zálive a odtiaľ na medzinárodné námorné trasy.
Nová vodná cesta umožňuje plavbu lodiam s nosnosťou do 5 000 ton. Podľa čínskych úradov skráti niektoré trasy z juhozápadnej Číny k moru o viac než 560 kilometrov a celkové logistické náklady by mohla znížiť o 18 až 30 percent. Ročné úspory na doprave by mali presiahnuť päť miliárd jüanov, čo je približne 650 miliónov eur.
Strategický význam kanála spočíva najmä v lepšom prepojení čínskeho vnútrozemia s juhovýchodnou Áziou. Pinglu je súčasťou Nového medzinárodného pozemno-námorného obchodného koridoru a poskytuje provinciám a priemyselným centrám vzdialeným od východného pobrežia alternatívnu cestu k zahraničným trhom.
Čína otvorila kanál v období rýchleho rastu obchodu so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Nové spojenie má podľa čínskych predstaviteľov posilniť postavenie Tonkinského zálivu ako brány medzi juhozápadnou Čínou a juhovýchodnou Áziou a zmeniť doterajšie dopravné toky v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Čína otvorila megakanál za takmer deväť miliárd eur. Cestu k moru skráti o viac než 560 kilometrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína po štyroch rokoch výstavby otvorila 134,2 kilometra dlhý kanál Pinglu, ktorý poskytuje priemyselnému juhozápadu krajiny podstatne kratšie vodné spojenie s morom. Projekt stál 72,7 miliardy jüanov, čiže približne deväť miliárd eur, a Peking od neho očakáva výrazné zníženie nákladov na prepravu tovaru. Na význam nového spojenia upozornil španielsky denník AS.
Kanál v autonómnej oblasti Kuang-si spája vnútrozemskú riečnu sieť s Tonkinským zálivom. Tovar prepravovaný po riekach musel doteraz smerovať na východ cez systém rieky Si-ťiang k delte Perlovej rieky a až následne k moru. Pinglu namiesto toho otvára priamu cestu na juh k prístavom v Tonkinskom zálive a odtiaľ na medzinárodné námorné trasy.
Nová vodná cesta umožňuje plavbu lodiam s nosnosťou do 5 000 ton. Podľa čínskych úradov skráti niektoré trasy z juhozápadnej Číny k moru o viac než 560 kilometrov a celkové logistické náklady by mohla znížiť o 18 až 30 percent. Ročné úspory na doprave by mali presiahnuť päť miliárd jüanov, čo je približne 650 miliónov eur.
Pinglu Canal is now open.
China’s first river-to-sea canal—134.2 km, 5,000-tonne vessel capacity—links SW China to the Beibu Gulf facing SE Asia, creating a new gateway for China-ASEAN cooperation and opening-up. pic.twitter.com/ikbEdGTnKa
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 16, 2026
Strategický význam kanála spočíva najmä v lepšom prepojení čínskeho vnútrozemia s juhovýchodnou Áziou. Pinglu je súčasťou Nového medzinárodného pozemno-námorného obchodného koridoru a poskytuje provinciám a priemyselným centrám vzdialeným od východného pobrežia alternatívnu cestu k zahraničným trhom.
Čína otvorila kanál v období rýchleho rastu obchodu so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Nové spojenie má podľa čínskych predstaviteľov posilniť postavenie Tonkinského zálivu ako brány medzi juhozápadnou Čínou a juhovýchodnou Áziou a zmeniť doterajšie dopravné toky v regióne.
Zdroj: SITA.sk - Čína otvorila megakanál za takmer deväť miliárd eur. Cestu k moru skráti o viac než 560 kilometrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kanál Lodná doprava Obchod
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