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24. septembra 2026

Čína otvorila megakanál za takmer deväť miliárd eur. Cestu k moru skráti o viac než 560 kilometrov – VIDEO


Tagy: Kanál Lodná doprava Obchod

Kanál Pinglu spája vnútrozemie juhozápadnej Číny s Tonkinským zálivom a trhmi juhovýchodnej Ázie. Peking od neho očakáva zníženie logistických nákladov až o 30 percent. Čína po štyroch rokoch ...



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gettyimages 1212979492 676x380 24.9.2026 (SITA.sk) - Kanál Pinglu spája vnútrozemie juhozápadnej Číny s Tonkinským zálivom a trhmi juhovýchodnej Ázie. Peking od neho očakáva zníženie logistických nákladov až o 30 percent.


Čína po štyroch rokoch výstavby otvorila 134,2 kilometra dlhý kanál Pinglu, ktorý poskytuje priemyselnému juhozápadu krajiny podstatne kratšie vodné spojenie s morom. Projekt stál 72,7 miliardy jüanov, čiže približne deväť miliárd eur, a Peking od neho očakáva výrazné zníženie nákladov na prepravu tovaru. Na význam nového spojenia upozornil španielsky denník AS.

Kanál v autonómnej oblasti Kuang-si spája vnútrozemskú riečnu sieť s Tonkinským zálivom. Tovar prepravovaný po riekach musel doteraz smerovať na východ cez systém rieky Si-ťiang k delte Perlovej rieky a až následne k moru. Pinglu namiesto toho otvára priamu cestu na juh k prístavom v Tonkinskom zálive a odtiaľ na medzinárodné námorné trasy.

Nová vodná cesta umožňuje plavbu lodiam s nosnosťou do 5 000 ton. Podľa čínskych úradov skráti niektoré trasy z juhozápadnej Číny k moru o viac než 560 kilometrov a celkové logistické náklady by mohla znížiť o 18 až 30 percent. Ročné úspory na doprave by mali presiahnuť päť miliárd jüanov, čo je približne 650 miliónov eur.



Strategický význam kanála spočíva najmä v lepšom prepojení čínskeho vnútrozemia s juhovýchodnou Áziou. Pinglu je súčasťou Nového medzinárodného pozemno-námorného obchodného koridoru a poskytuje provinciám a priemyselným centrám vzdialeným od východného pobrežia alternatívnu cestu k zahraničným trhom.

Čína otvorila kanál v období rýchleho rastu obchodu so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Nové spojenie má podľa čínskych predstaviteľov posilniť postavenie Tonkinského zálivu ako brány medzi juhozápadnou Čínou a juhovýchodnou Áziou a zmeniť doterajšie dopravné toky v regióne.


Zdroj: SITA.sk - Čína otvorila megakanál za takmer deväť miliárd eur. Cestu k moru skráti o viac než 560 kilometrov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kanál Lodná doprava Obchod
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