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15. júla 2026

Brusel predĺžil ochranu ukrajinských utečencov do roku 2028, sprísnil však pravidlá pre mužov


Tagy: Branná povinnosť dočasná ochrana Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine

Nové opatrenia sa dotknú iba budúcich žiadateľov o dočasnú ochranu, nie miliónov Ukrajincov, ktorí ju už využívajú. Členské štáty



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bulgaria_russia_ukraine_war_36189 676x451 15.7.2026 (SITA.sk) - Nové opatrenia sa dotknú iba budúcich žiadateľov o dočasnú ochranu, nie miliónov Ukrajincov, ktorí ju už využívajú.


Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa v stredu dohodli na predĺžení dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine až do marca 2028.

Zároveň však rozhodli, že tento režim sa už nebude automaticky vzťahovať na nových žiadateľov podliehajúcich na Ukrajine brannej povinnosti.

Od začiatku vojny


EÚ aktivovala systém dočasnej ochrany po začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Ukrajincom umožňuje legálne žiť, pracovať a poberať sociálne dávky v členských krajinách.

Podľa nového rozhodnutia budú mať naďalej nárok na ochranu všetci Ukrajinci, ktorí ju už získali. Zmena sa dotkne iba nových žiadateľov.

„S prihliadnutím na meniace sa obranné potreby Ukrajiny bude dočasná ochrana v budúcnosti poskytovaná len tým, ktorí si plnia svoje vojenské povinnosti na Ukrajine,“ uviedla vo vyhlásení EÚ.

Len noví žiadatela


Brusel zdôraznil, že obmedzenie sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré už v súčasnosti využívajú dočasnú ochranu. V krajinách EÚ momentálne žije približne 4,4 milióna ukrajinských utečencov s týmto štatútom. Najväčšie komunity sa nachádzajú v Nemecku, Poľsku a Česku.

„Toto obmedzenie sa bude týkať len nových žiadateľov o dočasnú ochranu,“ uviedla EÚ.

Ukrajinské vojnové zákony zakazujú mužom vo veku od 23 do 60 rokov opúšťať krajinu. Kyjev dlhodobo upozorňuje na nedostatok vojakov a potrebu dopĺňať stavy armády.


Zdroj: SITA.sk - Brusel predĺžil ochranu ukrajinských utečencov do roku 2028, sprísnil však pravidlá pre mužov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Branná povinnosť dočasná ochrana Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinskí utečenci Vojna na Ukrajine
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