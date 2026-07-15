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15. júla 2026
Hnutie Slovensko obviňuje vládu z likvidácie najúspešnejšieho rómskeho projektu, o prácu môže prísť viac ako tisíc ľudí – VIDEO
Tagy: podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny predseda hnutia Slovensko Rómovia Splnomocnenec vlády pre rómske komunity
Projekt zamestnával takmer 2 400 ľudí vo viac ako 430 mestách a obciach, pričom drvivú väčšinu tvoria Rómovia. Viac ako 1 600 ľudí môže podľa
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15.7.2026 (SITA.sk) - Projekt zamestnával takmer 2 400 ľudí vo viac ako 430 mestách a obciach, pričom drvivú väčšinu tvoria Rómovia.
Viac ako 1 600 ľudí môže podľa Hnutia Slovensko prísť o prácu z dôvodu, že vláda a splnomocnenec vlády pre rómske komunity nezabezpečili dostatočné financovanie úspešného projektu Miestnych občianskych a preventívnych služieb - MOaPS. Podľa poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko a bývalého splnomocnenca Petra Polláka st. sa tento kľúčový projekt, ktorý pomáha udržiavať poriadok a zamestnanosť priamo v regiónoch, ocitol na pokraji zániku.
Projekt zamestnával takmer 2 400 ľudí vo viac ako 430 mestách a obciach, pričom drvivú väčšinu tvoria Rómovia. Posledné zmluvy súčasných projektov MOaPS majú podľa poslancov vypršať do konca tohto roka. Upozorňujú tiež, že splnomocnenec Alexander Daško predstavil novú výzvu vo výške 18 miliónov eur na obdobie jeden a pol roka, hoci podľa nich ešte nedávno hovoril o vyššej sume.
Pôvodný projekt na roky 2024 až 2026 mal pritom financovanie vo výške takmer 97 miliónov eur na dva a pol roka. Na zachovanie súčasného rozsahu služieb do začiatku ďalšieho programového obdobia Európskej únie by bolo podľa hnutia potrebných približne 58,2 milióna eur.
„Alexander Daško celé mesiace presviedčal starostov, primátorov aj samotných zamestnancov MOaPS, že peniaze budú. Dnes vidíme pravý opak. Namiesto riešenia prišlo ďalšie obrovské zlyhanie. Výsledkom bude, že viac ako 1 600 ľudí môže prísť o prácu. Toto nie je zlyhanie len jedného splnomocnenca. Toto je zlyhanie celej vlády Roberta Fica," uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml.
Zatiaľ je zabezpečených len približne 31 percent potrebných financií. Ak vláda okamžite neprijme ďalšie opatrenia, ľudia prídu o prácu, zdôraznil predseda hnutia Igor Matovič. „Táto vláda opäť ukazuje svoje skutočné priority. Na rôzne pochybné projekty či pre kamarátov a oligarchov sa vždy nájdu desiatky miliónov eur. Keď však ide o stovky pracujúcich ľudí, ktorí robia poriadok v obciach a pomáhajú svojim komunitám, zrazu peniaze nie sú,“ poukázal.
Projekt MOaPS vznikol ešte v roku 2014, keď ho založil vtedajší splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák st. Za dvanásť rokov sa stal jedným z najúspešnejších projektov v oblasti sociálnej inklúzie a pomoci rómskym komunitám. „Keď sme tento projekt zakladali, naším cieľom bolo dať prácu tisícom ľudí a zároveň zvýšiť bezpečnosť v obciach. Dnes môžeme s istotou povedať, že sa to podarilo. Práve preto je nepochopiteľné, že vláda dnes necháva tento úspešný projekt vykrvácať,“ uviedol Peter Pollák st. Poslanci preto vyzývajú vládu, aby bezodkladne zabezpečila financovanie projektu v rozsahu, ktorý umožní zachovať existujúce pracovné miesta, ako aj fungovanie MOaPS vo všetkých mestách a obciach, ktoré o ne majú záujem.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko obviňuje vládu z likvidácie najúspešnejšieho rómskeho projektu, o prácu môže prísť viac ako tisíc ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako 1 600 ľudí môže podľa Hnutia Slovensko prísť o prácu z dôvodu, že vláda a splnomocnenec vlády pre rómske komunity nezabezpečili dostatočné financovanie úspešného projektu Miestnych občianskych a preventívnych služieb - MOaPS. Podľa poslancov Národnej rady SR za Hnutie Slovensko a bývalého splnomocnenca Petra Polláka st. sa tento kľúčový projekt, ktorý pomáha udržiavať poriadok a zamestnanosť priamo v regiónoch, ocitol na pokraji zániku.
Zmluvy vypršia koncom roka
Projekt zamestnával takmer 2 400 ľudí vo viac ako 430 mestách a obciach, pričom drvivú väčšinu tvoria Rómovia. Posledné zmluvy súčasných projektov MOaPS majú podľa poslancov vypršať do konca tohto roka. Upozorňujú tiež, že splnomocnenec Alexander Daško predstavil novú výzvu vo výške 18 miliónov eur na obdobie jeden a pol roka, hoci podľa nich ešte nedávno hovoril o vyššej sume.
Pôvodný projekt na roky 2024 až 2026 mal pritom financovanie vo výške takmer 97 miliónov eur na dva a pol roka. Na zachovanie súčasného rozsahu služieb do začiatku ďalšieho programového obdobia Európskej únie by bolo podľa hnutia potrebných približne 58,2 milióna eur.
„Alexander Daško celé mesiace presviedčal starostov, primátorov aj samotných zamestnancov MOaPS, že peniaze budú. Dnes vidíme pravý opak. Namiesto riešenia prišlo ďalšie obrovské zlyhanie. Výsledkom bude, že viac ako 1 600 ľudí môže prísť o prácu. Toto nie je zlyhanie len jedného splnomocnenca. Toto je zlyhanie celej vlády Roberta Fica," uviedol podpredseda Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml.
Ľudia prídu o prácu
Zatiaľ je zabezpečených len približne 31 percent potrebných financií. Ak vláda okamžite neprijme ďalšie opatrenia, ľudia prídu o prácu, zdôraznil predseda hnutia Igor Matovič. „Táto vláda opäť ukazuje svoje skutočné priority. Na rôzne pochybné projekty či pre kamarátov a oligarchov sa vždy nájdu desiatky miliónov eur. Keď však ide o stovky pracujúcich ľudí, ktorí robia poriadok v obciach a pomáhajú svojim komunitám, zrazu peniaze nie sú,“ poukázal.
Projekt MOaPS vznikol ešte v roku 2014, keď ho založil vtedajší splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák st. Za dvanásť rokov sa stal jedným z najúspešnejších projektov v oblasti sociálnej inklúzie a pomoci rómskym komunitám. „Keď sme tento projekt zakladali, naším cieľom bolo dať prácu tisícom ľudí a zároveň zvýšiť bezpečnosť v obciach. Dnes môžeme s istotou povedať, že sa to podarilo. Práve preto je nepochopiteľné, že vláda dnes necháva tento úspešný projekt vykrvácať,“ uviedol Peter Pollák st. Poslanci preto vyzývajú vládu, aby bezodkladne zabezpečila financovanie projektu v rozsahu, ktorý umožní zachovať existujúce pracovné miesta, ako aj fungovanie MOaPS vo všetkých mestách a obciach, ktoré o ne majú záujem.
Zdroj: SITA.sk - Hnutie Slovensko obviňuje vládu z likvidácie najúspešnejšieho rómskeho projektu, o prácu môže prísť viac ako tisíc ľudí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: podpredseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny predseda hnutia Slovensko Rómovia Splnomocnenec vlády pre rómske komunity
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