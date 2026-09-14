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14. septembra 2026
Brusel pritvrdzuje voči sociálnym sieťam, veková hranica môže byť 13 alebo 15 rokov
Po tlaku členských štátov a rodičov chce EÚ obmedziť riziká sociálnych sietí pre duševné aj fyzické zdravie detí. Európska únia (EÚ) vo štvrtok ...
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14.9.2026 (SITA.sk) - Po tlaku členských štátov a rodičov chce EÚ obmedziť riziká sociálnych sietí pre duševné aj fyzické zdravie detí.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok predstaví nový zákon, ktorý má chrániť deti pred škodlivými vplyvmi sociálnych sietí.
O deň skôr má predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámiť navrhovanú vekovú hranicu pre prístup maloletých na tieto platformy.
Návrh označovaný ako EU Kids Act (detský zákon EÚ) predstavia vo štvrtok v Bruseli von der Leyenová a eurokomisárka pre technologickú suverenitu Henna Virkkunenová, oznámil hovorca EK Olof Gill.
Komisia pripravuje opatrenia po viac ako roku diskusií a rastúceho tlaku zo strany členských štátov vrátane Francúzska a Grécka, ako aj rodičov v celej Únii.
Von der Leyenová má v stredu v prejave pred Európskym parlamentom (EP) v Štrasburgu zdôrazniť, že sociálne siete a ďalšie platformy používané deťmi musia byť „bezpečné už svojím dizajnom“.
V praxi by nemali využívať návykové mechanizmy ani funkcie, ktoré podporujú nadmerné trávenie času na internete.
Komisia zároveň zvažuje úplný zákaz prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov, čo odporučila expertná skupina. Francúzsko presadzuje vyššiu hranicu 15 rokov.
Debatu v Európe posilnil krok Austrálie, ktorá sa stala prvou krajinou na svete, kde sociálne siete zakázali používateľom mladším ako 16 rokov.
Vlády aj odborníci čoraz častejšie upozorňujú na negatívny vplyv sociálnych sietí na duševné aj fyzické zdravie detí.
Viaceré štúdie podľa AFP potvrdili súvislosť medzi ich nadmerným používaním a zdravotnými problémami mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pritvrdzuje voči sociálnym sieťam, veková hranica môže byť 13 alebo 15 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok predstaví nový zákon, ktorý má chrániť deti pred škodlivými vplyvmi sociálnych sietí.
O deň skôr má predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámiť navrhovanú vekovú hranicu pre prístup maloletých na tieto platformy.
Rok diskusií a tlak
Návrh označovaný ako EU Kids Act (detský zákon EÚ) predstavia vo štvrtok v Bruseli von der Leyenová a eurokomisárka pre technologickú suverenitu Henna Virkkunenová, oznámil hovorca EK Olof Gill.
Komisia pripravuje opatrenia po viac ako roku diskusií a rastúceho tlaku zo strany členských štátov vrátane Francúzska a Grécka, ako aj rodičov v celej Únii.
Možno aj úplný zákaz
Von der Leyenová má v stredu v prejave pred Európskym parlamentom (EP) v Štrasburgu zdôrazniť, že sociálne siete a ďalšie platformy používané deťmi musia byť „bezpečné už svojím dizajnom“.
V praxi by nemali využívať návykové mechanizmy ani funkcie, ktoré podporujú nadmerné trávenie času na internete.
Komisia zároveň zvažuje úplný zákaz prístupu na sociálne siete pre deti mladšie ako 13 rokov, čo odporučila expertná skupina. Francúzsko presadzuje vyššiu hranicu 15 rokov.
Negatívne vplyvy
Debatu v Európe posilnil krok Austrálie, ktorá sa stala prvou krajinou na svete, kde sociálne siete zakázali používateľom mladším ako 16 rokov.
Vlády aj odborníci čoraz častejšie upozorňujú na negatívny vplyv sociálnych sietí na duševné aj fyzické zdravie detí.
Viaceré štúdie podľa AFP potvrdili súvislosť medzi ich nadmerným používaním a zdravotnými problémami mladých ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Brusel pritvrdzuje voči sociálnym sieťam, veková hranica môže byť 13 alebo 15 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
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