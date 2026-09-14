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14. septembra 2026

Sikorski: Ukrajincom to trvalo pol roka, nám by stačilo šesť týždňov. Hovoril o zničení ruských rafinérií


Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby

Poľský minister zahraničných vecí poukázal na výraznú vzdušnú prevahu spojencov a tvrdí, že by existovala aj bez priameho zapojenia USA. Moskva reagovala útokom na jeho osobu. Poľský minister ...



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2026 06 18 07.32.54 x.com b5f8416a0ad5 676x446 14.9.2026 (SITA.sk) - Poľský minister zahraničných vecí poukázal na výraznú vzdušnú prevahu spojencov a tvrdí, že by existovala aj bez priameho zapojenia USA. Moskva reagovala útokom na jeho osobu.


Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski tvrdí, že v prípade priameho ruského útoku by Poľsko a jeho spojenci disponovali takou vojenskou prevahou, že by Rusku dokázali pomerne rýchlo spôsobiť vážnu porážku. Osobitne poukázal na vzdušné sily a schopnosť zasiahnuť ruskú ropnú infraštruktúru.

„Ak by nás Rusko napadlo a my by sme konali bez akýchkoľvek obmedzení, myslím si, že by sme ho pomerne rýchlo porazili,“ povedal Sikorski podľa médií, ktoré jeho vyjadrenia priniesli.

Šéf poľskej diplomacie argumentoval predovšetkým prevahou vo vzduchu. „Máme nad Ruskom mimoriadnu prevahu vo vzdušných silách. Ide, myslím, približne o dva a pol tisíca lietadiel,“ vyhlásil na konferencii Yalta European Strategy v Kyjeve.

Podľa Sikorského by táto výhoda existovala dokonca aj bez priameho zapojenia Spojených štátov. Ako príklad použil ukrajinské útoky na ruský energetický sektor a porovnal ich s možnosťami spojencov v prípade otvoreného konfliktu.

„Ak Ukrajinci za pol roka vyradili z prevádzky polovicu ruských rafinérskych kapacít, my by sme to mohli urobiť za šesť týždňov a zničiť zvyšok,“ povedal.

Na Sikorského vyjadrenia ostro reagovala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Jeho tvrdenie, že v prípade ruského útoku by Poľsko a jeho spojenci pomerne rýchlo zvíťazili, označila slovami „rusofóbia mozgu“.

Sikorski však svoje hodnotenie postavil na presvedčení, že potenciálny priamy konflikt Ruska s Poľskom by sa zásadne líšil od súčasnej vojny na Ukrajine. Poľsko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a jeho minister zahraničných vecí tvrdí, že spojenci majú predovšetkým vo vzduchu možnosti, ktoré by im umožnili zasiahnuť ruské vojenské a strategické kapacity oveľa rýchlejšie, než to dnes dokáže Ukrajina.




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Zdroj: SITA.sk - Sikorski: Ukrajincom to trvalo pol roka, nám by stačilo šesť týždňov. Hovoril o zničení ruských rafinérií © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť ruské hrozby
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