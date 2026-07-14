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IQOS priniesol na Pohodu Curious City a tri dni nabité programom
Tagy: Festival Pohoda IQOS Pohoda PR
Bezdymová IQOS zóna sa tento rok na Pohode predstavila pod novým názvom Curious City. Dospelým návštevníkom, ktorí radi objavujú, ponúkla tri dni koncertov, stand-upu, oddychových zón aj ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Bezdymová IQOS zóna sa tento rok na Pohode predstavila pod novým názvom Curious City.
Dospelým návštevníkom, ktorí radi objavujú, ponúkla tri dni koncertov, stand-upu, oddychových zón aj adrenalínové zážitky.
Festival vo festivale. Voňavá ranná káva, koncerty a tanečné beaty z pódia, smiech zo Silných rečí. O pár krokov ďalej graffiti, zipline či verejný klavír. Stačilo odbočiť z hlavného festivalového chodníka do Curious City, novej bezdymovej IQOS zóny. Aj tento rok ju na Pohodu priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia ako priestor pre dospelých návštevníkov, ktorí radi objavujú.
Kým niektorí sem prišli na ranné Coffee & Rave, iní si nenechali ujsť Silné reči alebo večerné koncerty. Mnohí sa zastavili len na pár minút, ale odchádzali oveľa neskôr ako plánovali. Presne v tom bola sila IQOS zóny. Nebolo treba nič plánovať. Stačilo vojsť a nechať sa viesť zvedavosťou.
"Na Pohode je najlepšie to, že človek nikdy nevie, čo objaví za ďalším rohom. Presne s týmto pocitom sme skladali aj IQOS zónu. Chceli sme, aby si každý odniesol vlastný zážitok a dobrý pocit z objavovania. Či už to bol koncert, ranné Coffee & Rave, prvá jazda na zipline alebo len príjemná chvíľa medzi vystúpeniami. A podľa reakcií návštevníkov sa nám to aj tento rok podarilo," hovorí Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia s.r.o.
Počas troch dní v IQOS zóne Curious City určovala program najmä zvedavosť. Rána patrili Coffee & Rave s Mimoza DJs a NAT, publikum bavili Silné reči, ADONXS s kapelou, Vec, Tono S. a Škrupo, zatiaľ čo Mind Enterprises, Panjabi Hit Squad a RudeBoys Radio s GLEBom udržiavali festivalovú energiu až do neskorej noci. Mimo pódia návštevníci tvorili v Art Corneri, oddychovali vo Wellbeing zóne, objavovali IQOS Mirror Room, zastavili sa pri verejnom klavíri v Music Jam Corner alebo sa zapojili do VEEVa musica či tradičnej ZYN Pillow Fight. Každý si tak z Curious City odniesol vlastný festivalový zážitok.
S festivalovou atmosférou ladili aj bezdymové novinky predstavené na Pohode. Letná limitka IQOS ILUMA i REMIX priniesla holografický dizajn inšpirovaný svetlom, farbami a energiou festivalového leta. Ponuku dopĺňajú aj tri nové osviežujúce príchute beztabakových náplní LEVIA.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - IQOS priniesol na Pohodu Curious City a tri dni nabité programom © SITA Všetky práva vyhradené.
Dospelým návštevníkom, ktorí radi objavujú, ponúkla tri dni koncertov, stand-upu, oddychových zón aj adrenalínové zážitky.
Festival vo festivale. Voňavá ranná káva, koncerty a tanečné beaty z pódia, smiech zo Silných rečí. O pár krokov ďalej graffiti, zipline či verejný klavír. Stačilo odbočiť z hlavného festivalového chodníka do Curious City, novej bezdymovej IQOS zóny. Aj tento rok ju na Pohodu priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia ako priestor pre dospelých návštevníkov, ktorí radi objavujú.
Kým niektorí sem prišli na ranné Coffee & Rave, iní si nenechali ujsť Silné reči alebo večerné koncerty. Mnohí sa zastavili len na pár minút, ale odchádzali oveľa neskôr ako plánovali. Presne v tom bola sila IQOS zóny. Nebolo treba nič plánovať. Stačilo vojsť a nechať sa viesť zvedavosťou.
"Na Pohode je najlepšie to, že človek nikdy nevie, čo objaví za ďalším rohom. Presne s týmto pocitom sme skladali aj IQOS zónu. Chceli sme, aby si každý odniesol vlastný zážitok a dobrý pocit z objavovania. Či už to bol koncert, ranné Coffee & Rave, prvá jazda na zipline alebo len príjemná chvíľa medzi vystúpeniami. A podľa reakcií návštevníkov sa nám to aj tento rok podarilo," hovorí Beáta Kujanová, komunikačná manažérka Philip Morris Slovakia s.r.o.
Hlavný bod programu? Zvedavosť
Počas troch dní v IQOS zóne Curious City určovala program najmä zvedavosť. Rána patrili Coffee & Rave s Mimoza DJs a NAT, publikum bavili Silné reči, ADONXS s kapelou, Vec, Tono S. a Škrupo, zatiaľ čo Mind Enterprises, Panjabi Hit Squad a RudeBoys Radio s GLEBom udržiavali festivalovú energiu až do neskorej noci. Mimo pódia návštevníci tvorili v Art Corneri, oddychovali vo Wellbeing zóne, objavovali IQOS Mirror Room, zastavili sa pri verejnom klavíri v Music Jam Corner alebo sa zapojili do VEEVa musica či tradičnej ZYN Pillow Fight. Každý si tak z Curious City odniesol vlastný festivalový zážitok.
Festivalové leto dostalo svoj REMIX
S festivalovou atmosférou ladili aj bezdymové novinky predstavené na Pohode. Letná limitka IQOS ILUMA i REMIX priniesla holografický dizajn inšpirovaný svetlom, farbami a energiou festivalového leta. Ponuku dopĺňajú aj tri nové osviežujúce príchute beztabakových náplní LEVIA.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - IQOS priniesol na Pohodu Curious City a tri dni nabité programom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Festival Pohoda IQOS Pohoda PR
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