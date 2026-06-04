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04. júna 2026
Brusel schválil 100 miliónov eur pre libanonskú armádu po prímerí s Izraelom
Únia chce posilniť štátne inštitúcie v Libanone počas krehkého prímeria a pokračujúcich bojov s Hizballáhom.
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Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila nový balík pomoci vo výške 100 miliónov eur pre libanonské ozbrojené sily. Brusel chce posilniť armádu v čase krehkého prímeria medzi Libanonom a Izraelom.
„Najnovšie prímerie medzi Izraelom a Libanonom ponúka šancu zabrániť návratu k rozsiahlym bojom,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.
Nestabilná situácia
Zároveň však upozornila, že smrť príslušníka mierovej misie UNIFIL a pokračujúce prestrelky ukazujú, aká nestabilná zostáva situácia.
„Najlepším spôsobom, ako znížiť hrozbu zo strany Hizballáhu, je posilniť libanonský štát, podporiť jeho inštitúcie a obnoviť monopol štátu na použitie sily,“ dodala Kallasová.
Ide už o štvrtý balík európskej pomoci pre libanonskú armádu v posledných rokoch. Celková podpora EÚ tak dosiahne 182 miliónov eur.
Prudké boje
Izrael podnikol vo štvrtok ďalšie útoky na území Libanonu a opätovne pohrozil Bejrútu napriek dohode o podmienečnom prímerí. Libanonský prezident označil dohodu za „poslednú šancu“ na trvalé ukončenie bojov.
Misia OSN UNIFIL oznámila, že pri stredajšom útoku na jej základňu na juhu Libanonu, kde Izrael bojuje proti militantom z Hizballáhu, zahynul jeden príslušník mierových síl a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Zdroj: SITA.sk - Brusel schválil 100 miliónov eur pre libanonskú armádu po prímerí s Izraelom © SITA Všetky práva vyhradené.
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