Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 4.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

04. júna 2026

Brusel schválil 100 miliónov eur pre libanonskú armádu po prímerí s Izraelom


Tagy: izraelské útoky izraelsko-libanonský konflikt Napätie na Blízkom východe Prímerie

Únia chce posilniť štátne inštitúcie v Libanone počas krehkého prímeria a pokračujúcich bojov s Hizballáhom.



Zdieľať
cyprus_eu_foreign_ministers__8841 676x451 4.6.2026 (SITA.sk) - Únia chce posilniť štátne inštitúcie v Libanone počas krehkého prímeria a pokračujúcich bojov s Hizballáhom.

Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila nový balík pomoci vo výške 100 miliónov eur pre libanonské ozbrojené sily. Brusel chce posilniť armádu v čase krehkého prímeria medzi Libanonom a Izraelom.


„Najnovšie prímerie medzi Izraelom a Libanonom ponúka šancu zabrániť návratu k rozsiahlym bojom,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.



Nestabilná situácia


Zároveň však upozornila, že smrť príslušníka mierovej misie UNIFIL a pokračujúce prestrelky ukazujú, aká nestabilná zostáva situácia.


„Najlepším spôsobom, ako znížiť hrozbu zo strany Hizballáhu, je posilniť libanonský štát, podporiť jeho inštitúcie a obnoviť monopol štátu na použitie sily,“ dodala Kallasová.


Ide už o štvrtý balík európskej pomoci pre libanonskú armádu v posledných rokoch. Celková podpora EÚ tak dosiahne 182 miliónov eur.



Prudké boje


Izrael podnikol vo štvrtok ďalšie útoky na území Libanonu a opätovne pohrozil Bejrútu napriek dohode o podmienečnom prímerí. Libanonský prezident označil dohodu za „poslednú šancu“ na trvalé ukončenie bojov.


Misia OSN UNIFIL oznámila, že pri stredajšom útoku na jej základňu na juhu Libanonu, kde Izrael bojuje proti militantom z Hizballáhu, zahynul jeden príslušník mierových síl a ďalší dvaja utrpeli zranenia.




Zdroj: SITA.sk - Brusel schválil 100 miliónov eur pre libanonskú armádu po prímerí s Izraelom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: izraelské útoky izraelsko-libanonský konflikt Napätie na Blízkom východe Prímerie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vláda cez prorastové opatrenia oslabuje register partnerov verejného sektora, upozorňujú advokáti
<< predchádzajúci článok
Podporte seniorské zariadenie vo vašom okolí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 