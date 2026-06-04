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04. júna 2026
Vláda cez prorastové opatrenia oslabuje register partnerov verejného sektora, upozorňujú advokáti
Argumentom vlády za zrušenie tejto povinnosti je snaha znížiť náklady pre podnikateľov. Vláda v rámci balíka určeného pre prorastové opatrenia schválila rozsahom malú, avšak významom dôležitú ...
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4.6.2026 (SITA.sk) - Argumentom vlády za zrušenie tejto povinnosti je snaha znížiť náklady pre podnikateľov.
Vláda v rámci balíka určeného pre prorastové opatrenia schválila rozsahom malú, avšak významom dôležitú zmenu v zákone o registri partnerov verejného sektora, ktorej podstatou je zrušenie povinnosti tzv. každoročnej verifikácie údajov v registri partnerov verejného sektora.
Upozornila na to Slovenská advokátska komora (SAK) s tým, že týmto krokom dôjde k oslabeniu podstaty a funkčnosti registra partnerov verejného sektora, čo môže mať negatívne dôsledky na podnikateľské prostredie.
Argumentom vlády za zrušenie tejto povinnosti je snaha znížiť náklady pre podnikateľov. SAK v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podporuje vhodné iniciatívy na premyslené zníženie administratívnej a byrokratickej záťaže. V tomto prípade však podľa názoru komory navrhované ušetrenie marginálnych nákladov povedie k omnoho vážnejším škodám.
Obmedzenie povinnosti partnerov verejného sektora transparentne vykazovať svojich konečných užívateľov výhod totiž nie je prorastovým opatrením, ktoré by mohlo pozitívne ovplyvniť ekonomickú aktivitu. „Sme presvedčení o tom, že v záujme podpory ekonomického rastu je lepšie posilňovať transparentnosť v podnikateľskom prostredí, zamerať sa na efektívne a transparentné vynakladanie verejných zdrojov a prijímať také opatrenia, ktoré prehĺbia dôveru v obchodných vzťahoch,“ uviedol v tejto súvislosti predseda SAK Tomáš Kamenec.
SAK preto navrhuje, aby bol návrh v tomto bode v ďalšom legislatívnom procese prehodnotený. Komora zároveň pripomína, že obdobné opatrenie bolo už navrhované aj v minulosti, konkrétne v minulom volebnom období, avšak nakoniec z dobrých dôvodov nebolo zavedené.
Na základe zmien odobrených vládou povinnosť ohlasovať zmeny zostáva aj naďalej na partnerovi verejného sektora. Zrušením každoročnej verifikácie však zaniká kontrolný protipól tejto povinnosti – nezávislé overenie zo strany oprávnenej osoby, ktoré dosiaľ zabezpečovalo, že zapísané údaje skutočne zodpovedajú realite, a to bez ohľadu na to, či partner zmenu sám ohlásil.
Systém sa tým podľa SAK fakticky redukuje na samodeklaráciu partnera bez priebežnej vonkajšej kontroly. Ak partner zmenu konečného užívateľa výhod neohlási, nikto ju už pravidelne neoverí, a register tak začne obsahovať neaktuálne údaje. Práve overovacia funkcia oprávnenej osoby pritom podľa komory dávala registru jeho hodnotu – jej odstránenie oslabuje samotnú podstatu kontroly.
Zdroj: SITA.sk - Vláda cez prorastové opatrenia oslabuje register partnerov verejného sektora, upozorňujú advokáti © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda v rámci balíka určeného pre prorastové opatrenia schválila rozsahom malú, avšak významom dôležitú zmenu v zákone o registri partnerov verejného sektora, ktorej podstatou je zrušenie povinnosti tzv. každoročnej verifikácie údajov v registri partnerov verejného sektora.
Upozornila na to Slovenská advokátska komora (SAK) s tým, že týmto krokom dôjde k oslabeniu podstaty a funkčnosti registra partnerov verejného sektora, čo môže mať negatívne dôsledky na podnikateľské prostredie.
Marginálne náklady
Argumentom vlády za zrušenie tejto povinnosti je snaha znížiť náklady pre podnikateľov. SAK v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podporuje vhodné iniciatívy na premyslené zníženie administratívnej a byrokratickej záťaže. V tomto prípade však podľa názoru komory navrhované ušetrenie marginálnych nákladov povedie k omnoho vážnejším škodám.
Obmedzenie povinnosti partnerov verejného sektora transparentne vykazovať svojich konečných užívateľov výhod totiž nie je prorastovým opatrením, ktoré by mohlo pozitívne ovplyvniť ekonomickú aktivitu. „Sme presvedčení o tom, že v záujme podpory ekonomického rastu je lepšie posilňovať transparentnosť v podnikateľskom prostredí, zamerať sa na efektívne a transparentné vynakladanie verejných zdrojov a prijímať také opatrenia, ktoré prehĺbia dôveru v obchodných vzťahoch,“ uviedol v tejto súvislosti predseda SAK Tomáš Kamenec.
SAK preto navrhuje, aby bol návrh v tomto bode v ďalšom legislatívnom procese prehodnotený. Komora zároveň pripomína, že obdobné opatrenie bolo už navrhované aj v minulosti, konkrétne v minulom volebnom období, avšak nakoniec z dobrých dôvodov nebolo zavedené.
Podstata kontroly
Na základe zmien odobrených vládou povinnosť ohlasovať zmeny zostáva aj naďalej na partnerovi verejného sektora. Zrušením každoročnej verifikácie však zaniká kontrolný protipól tejto povinnosti – nezávislé overenie zo strany oprávnenej osoby, ktoré dosiaľ zabezpečovalo, že zapísané údaje skutočne zodpovedajú realite, a to bez ohľadu na to, či partner zmenu sám ohlásil.
Systém sa tým podľa SAK fakticky redukuje na samodeklaráciu partnera bez priebežnej vonkajšej kontroly. Ak partner zmenu konečného užívateľa výhod neohlási, nikto ju už pravidelne neoverí, a register tak začne obsahovať neaktuálne údaje. Práve overovacia funkcia oprávnenej osoby pritom podľa komory dávala registru jeho hodnotu – jej odstránenie oslabuje samotnú podstatu kontroly.
Zdroj: SITA.sk - Vláda cez prorastové opatrenia oslabuje register partnerov verejného sektora, upozorňujú advokáti © SITA Všetky práva vyhradené.
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