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Podporte seniorské zariadenie vo vašom okolí


Tagy: PR Seniori

Nadácia Lidl spustila hlasovanie o komunitné záhrady. Jeseň života by mala byť plná pohody, pokoja a chvíľ strávených na čerstvom vzduchu. Hlasujte počas celého júna a pomôžte ...



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gettyimages 2229081908 676x380 4.6.2026 (SITA.sk) - Nadácia Lidl spustila hlasovanie o komunitné záhrady.


Jeseň života by mala byť plná pohody, pokoja a chvíľ strávených na čerstvom vzduchu. Hlasujte počas celého júna a pomôžte registrovaným seniorským zariadeniam vo vašom kraji získať komunitné záhrady s vyvýšenými záhonmi.

V prvej fáze projektu s názvom "Prinášať detskú radosť seniorom sa oplatí" mali zariadenia sociálnych služieb z celého Slovenska možnosť prihlásiť sa do súťaže o skrášlenie svojich areálov. Vďaka tomuto projektu môžu skrášliť prostredie pre svojich klientov a priniesť im možnosť zmysluplného relaxu. Práve vyvýšené záhony sú ideálnym riešením, ako prepojiť bezbariérový oddych s radosťou z nenáročného pestovania kvetov, ovocia či zeleniny. Cieľom Lidla je podporiť seniorov v aktívnom trávení voľného času, posilniť ich radosť a pocit užitočnosti.

"Seniorský vek by nemal byť o izolácii, ale o aktívnom prežívaní každého dňa. Uvedomujeme si, aký obrovský prínos má pre skôr narodených kontakt s prírodou, spoločné trávenie času vonku a pocit užitočnosti. Vyvýšené záhony im umožnia bezpečne záhradkárčiť, čo prospieva nielen ich vitalite, ale aj ich psychickej pohode. Aktuálne prebieha fáza hlasovania, v ktorom môžu naši zákazníci podporiť zariadenia v jednotlivých krajoch," povedala Zuzana Sobotová, vedúca CSR v Lidli.

Momentálne je projekt vo fáze hlasovania, v ktorom rozhodujú zákazníci Lidla. Princíp je veľmi jednoduchý a zapojiť sa môže každý pri bežnom nákupe. Za každý nákup v hodnote 20 € získate automaticky jeden hlas vo vašej aplikácii Lidl Plus. Ten môžete priamo v aplikácii darovať vybranému seniorskému zariadeniu. Súťaží sa regionálne a svoj hlas môžete odovzdať zariadeniu v jednom z ôsmich krajov Slovenska. Hlasovacia fáza prebieha od 1. júna do 30. júna 2026.

V každom z ôsmich krajov zvíťazí jedno seniorské zariadenie s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Každý z týchto ôsmich víťazov získa do svojho areálu štyri kvalitné vyvýšené záhony, vďaka ktorým budú môcť seniori tráviť svoj voľný čas vonku ešte aktívnejšie a s úsmevom.

Pozrite si zoznam prihlásených zariadení vo vašom kraji a podporte miesto, ktoré je pre mnohých skôr narodených ich skutočným domovom. Každý hlas sa počíta a môže rozhodnúť o tom, kto sa bude tešiť z novej komunitnej záhradky.

Kompletné pravidlá súťaže a zoznam všetkých prihlásených seniorských zariadení zaradených do súťaže nájdete na webovej stránke: www.spolocenskazodpovednost.sk/vedenie-dialogu/seniori. Hlasujte, pretože prinášať detskú radosť seniorom sa skutočne oplatí!

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Podporte seniorské zariadenie vo vašom okolí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Seniori
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