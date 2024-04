Kremeľ prehovoril o mierových rokovaniach, návrh dohody zo začiatku invázie by mohol predstavovať pevný základ

Ustanovenia o štatúte Ukrajiny

12.4.2024 (SITA.sk) - Návrh mierovej dohody, o ktorej rokovali Rusko a Ukrajina na začiatku vojny, by podľa Kremľa mohol poslúžiť ako základ pre rokovania o ukončení bojov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň počas konferencie s novinármi upozornil, že budúce rokovania by mali prijať do úvahy „nové skutočnosti“, čím okrem iného odkazoval na nelegálne anektované ukrajinské oblasti.Dokument, o ktorom v Istanbule diskutovali v marci 2022, údajne zahŕňal ustanovenia o neutrálnom štatúte Ukrajiny a obmedzení jej ozbrojených síl. Zároveň odďaľoval rozhovory o štatúte okupovaných oblastí. Rozhovory o dohode však zlyhali po danom kole rokovaní.Moskva odmieta mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského , podľa ktorého by musela stiahnuť svoje jednotky, zaplatiť Ukrajine odškodné a postaviť sa pred medzinárodný tribunál.Ukrajina zas odmieta rokovania s Ruskom v takto pokročilom štádiu konfliktu bez garancií, že sa ruské sily stiahnu z okupovaných oblastí, ktoré tvoria zhruba pätinu krajiny. Prijatie rokovaní s Ruskom by bolo na Ukrajine veľmi nepopulárne a uškodilo by národnej morálke.Ukrajinskí predstavitelia povedali, že zatiaľ nečelia tlaku od západných spojencov, aby rokovali s Ruskom. Ukrajina a jej spojenci sa domnievajú, že Rusko sa teraz snaží o dohodu o prímerí, aby získalo čas a posilnilo svoje sily na dobytie ďalšieho územia.