26. mája 2026

Brusel si predvolal ruského diplomata po hrozbách útokmi na Kyjev


Európska únia označila ruské výzvy na odchod diplomatov z Kyjeva za neprijateľnú eskaláciu konfliktu.



26.5.2026 (SITA.sk) - Európska únia označila ruské výzvy na odchod diplomatov z Kyjeva za neprijateľnú eskaláciu konfliktu.

Európska únia (EÚ) si predvolala najvyššie postaveného ruského diplomata v Bruseli po tom, čo Moskva vyzvala zahraničných občanov a diplomatov, aby opustili Kyjev, a zároveň pohrozila novými útokmi na ukrajinské hlavné mesto.


„Ruská hrozba voči zahraničným občanom a diplomatom, aby opustili Kyjev, predstavuje neprijateľnú eskaláciu,“ uviedla hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová v príspevku na sociálnej sieti.


Dodala, že ruskému diplomatovi bolo tlmočené, že Moskva musí „prestať útočiť na civilistov“.



Ruské vyhrážky


Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že plánuje ďalšie útoky na Kyjev vrátane zásahov proti „centrám rozhodovania“ a „veliteľským stanoviskám“.


Zároveň vyzvalo zahraničných diplomatov a pracovníkov medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto.



Údajne reakcia


Vyhlásenie prišlo po sérii rozsiahlych ruských útokov na Ukrajinu počas víkendu, pri ktorých zahynuli viacerí civilisti a desiatky ľudí utrpeli zranenia.


Moskva tvrdí, že útoky sú reakciou na ukrajinské dronové operácie na ruskom území a v okupovaných oblastiach.




Zdroj: SITA.sk - Brusel si predvolal ruského diplomata po hrozbách útokmi na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.

