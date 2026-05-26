|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dušan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. mája 2026
Brusel si predvolal ruského diplomata po hrozbách útokmi na Kyjev
Európska únia označila ruské výzvy na odchod diplomatov z Kyjeva za neprijateľnú eskaláciu konfliktu.
Zdieľať
Európska únia (EÚ) si predvolala najvyššie postaveného ruského diplomata v Bruseli po tom, čo Moskva vyzvala zahraničných občanov a diplomatov, aby opustili Kyjev, a zároveň pohrozila novými útokmi na ukrajinské hlavné mesto.
„Ruská hrozba voči zahraničným občanom a diplomatom, aby opustili Kyjev, predstavuje neprijateľnú eskaláciu,“ uviedla hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová v príspevku na sociálnej sieti.
Dodala, že ruskému diplomatovi bolo tlmočené, že Moskva musí „prestať útočiť na civilistov“.
Ruské vyhrážky
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že plánuje ďalšie útoky na Kyjev vrátane zásahov proti „centrám rozhodovania“ a „veliteľským stanoviskám“.
Zároveň vyzvalo zahraničných diplomatov a pracovníkov medzinárodných organizácií, aby čo najskôr opustili mesto.
Údajne reakcia
Vyhlásenie prišlo po sérii rozsiahlych ruských útokov na Ukrajinu počas víkendu, pri ktorých zahynuli viacerí civilisti a desiatky ľudí utrpeli zranenia.
Moskva tvrdí, že útoky sú reakciou na ukrajinské dronové operácie na ruskom území a v okupovaných oblastiach.
Zdroj: SITA.sk - Brusel si predvolal ruského diplomata po hrozbách útokmi na Kyjev © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Pellegrini vyzýva na komplexnú reformu verejnej správy, vyhlásil na sneme ZMOS – VIDEO
Štátny tajomník Šalitroš okomentoval policajnú akciu Aurélia, protikorupčná jednotka zasahovala u jeho brata