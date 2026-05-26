Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Štátny tajomník Šalitroš okomentoval policajnú akciu Aurélia, protikorupčná jednotka zasahovala u jeho brata
Štátny tajomník MIRRI v stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ministerstva, vyjadril vážne pochybnosti o objektivite celého procesu.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš okomentoval policajnú akciu Aurélia. Protikorupčná jednotka v rámci akcie zasahovala u jeho brata Vladimíra. O akcii informovala v pondelok 25. mája hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Porušenie projektových a zmluvných podmienok
Ako uviedla, protikorupčná jednotka Úradu boja proti korupcii (ÚBOK) Prezídia PZ od ranných hodín vykonávala akciu v trestnej veci vedenej pod dozorom Európskej prokuratúry. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov, konkrétne v rámci projektu s názvom „Inovácia výrobného procesu spoločnosti XXX s r.o.“.
Poskytovateľovi finančných prostriedkov mali byť predložené dokumenty, ktoré deklarovali riadne zrealizovanie projektu a splnenie podmienok na vyplatenie eurofondov a obstarané technologické zariadenia, ale podľa polície neboli reálne zavedené do prevádzky a inovácia teda nebola implementovaná do výrobného procesu.
Časť technológií mala zostať uskladnená mimo deklarovaného miesta realizácie projektu. Vyšetrovanie sa zameriava aj na ďalšie závažné porušenia projektových a zmluvných podmienok. Policajti v rámci akcie zaistili technologické zariadenia obstarané z projektu, účtovnú, obchodnú a projektovú dokumentáciu, zmluvné podklady, elektronické nosiče dát a ďalšie predmety, ktoré sú podľa vyšetrovateľov významné pre trestné konanie. Predbežne vyčíslená škoda je takmer 863-tisíc eur. Vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Šalitroš v súvislosti s prípadom zdôraznil, že projekt spoločnosti jeho brata Vladimíra Šalitroša nebol vybavovaný počas súčasného vedenia MIRRI, či cez jeho (Radomíra Šalitroša) politické pôsobenie. Podaný bol ešte v decembri 2022, teda počas vlády Eduarda Hegera (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati), schválený v roku 2023 za úradníckej vlády Ľudovíta Ódora.
„V auguste 2024 prebehla kontrola na mieste. Krátko po, počas jednej jesennej nedele, kontaktovali môjho brata dvaja muži z pozadia strany Hlas s jasným odkazom: ak prestanem rebelovať a budem ,poslušný', kontrola dopadne dobre a všetko bude v poriadku,” tvrdí štátny tajomník, dodávajúc, že rebelovať neprestal. Šalitroš bol do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky „rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom.
Migaľ ako minister financií
Vtedajšia situácia napokon vyústila do Migaľovho vymenovania za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník. Malatinec sa pridal k poslancom zo Strany vidieka a Ferenčák v Hlase ostal ako posledný z rebelov, kým ho v marci tohto roka nevylúčili.
„Napriek otvorenej komunikácii a aktívnej spolupráci firmy môjho brata dopadla kontrola negatívne. Výsledok, aký sa čakal - aký môjmu bratovi predpovedali v Hlase. Dôvodom mala byť skutočnosť, že stroje boli umiestnené v inej hale, než bolo uvedené v projekte. Namiesto možnosti nápravy však nasledovala 100-percentná korekcia a vyšetrovanie pre podozrenie zo subvenčného podvodu. Pritom samotné stroje evidentne existujú, boli riadne zakúpené a kontrolórmi SIEA vo vedľajšej hale (7 metrov od pôvodnej v rovnakom areáli) dvakrát overené. Nejde teda o fiktívny projekt ani zmiznuté peniaze, ale o spor o administratívne umiestnenie technológie. Napriek tomu sa firma môjho brata dohodla so štátom na vrátení všetkých peňazí do mája 2027,” uviedol štátny tajomník Šalitroš s tým, že preto absolútne nerozumie zmyslu pondelkovej policajnej akcie.
Pochybnosti o objektivite
Štátny tajomník MIRRI v stanovisku, ktoré zaslal odbor komunikácie ministerstva, vyjadril vážne pochybnosti o objektivite celého procesu.
„Za posledné mesiace sme opakovane čelili tlakom, vyhrážkam a odkazom, že ak nebudeme politicky ,spolupracovať', budú cez rôzne štátne orgány riešené naše rodiny, podnikanie či blízki ľudia. Napriek tomu stále verím, že minister vnútra a predseda vlády majú záujem presvedčiť verejnosť, že Slovensko nie je krajinou selektívnej spravodlivosti a politických objednávok,” uviedol Radomír Šalitroš v stanovisku. Doplnil, že aj preto sa o svojom ďalšom politickom pôsobení definitívne rozhodne až po osobnom rozhovore s nimi.
„Ak totiž na Slovensku začnú bezpečnostné zložky eurofondové kontroly, a orgány činné v trestnom konaní budú slúžiť len ako nástroj politického boja voči nepohodlným ľuďom, bude to problém ďaleko presahujúci jeden projekt či jednu politickú stranu,” uzavrel.
Podľa informácií, ktoré priniesol Korzár, predmetná spoločnosť uspela za Ódorovej úradníckej vlády v eurofondovej výzve rezortu hospodárstva. Získať mala viac ako 860-tisíc eur, pričom tieto prostriedky mali byť použité na nákup strojov na výrobu nábytku. Celkové náklady projektu boli podľa periodika v sume 1,27 milióna eur. Korzár tiež uvádza, že nakúpené stroje mali byť uskladnené v priestoroch v Košiciach, ktoré pred niekoľkými rokmi získal tajomník Šalitroš ako súkromná osoba.
Podľa projektu tiež mala byť spustená zmodernizovaná výroba v lete 2024, Korzár ale uvádza, že na jeseň daného roka takúto prevádzku na mieste nenašiel, hoci v susedstve bola rozostavaná hala so zabaleným vybavením. Ministerstvo hospodárstva už pod súčasným vedením projekt nechalo skontrolovať, pričom odhalilo porušenia podmienok poskytnutia eurofondov. Spoločnosť minulý rok v marci požiadala o refundáciu príspevku. V máji tajomníkov brat Vladimír Šalitroš žiadal o odklad vrátenia peňazí. Samotný Radomír Šlitroš sa od bratovej firmy v minulosti dištancoval.
- Agentúra SITA požiada o stanovisko stranu Hlas-SD a Prezídium Policajného zboru SR.
Zdroj: SITA.sk - Štátny tajomník Šalitroš okomentoval policajnú akciu Aurélia, protikorupčná jednotka zasahovala u jeho brata © SITA Všetky práva vyhradené.
