Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Pellegrini vyzýva na komplexnú reformu verejnej správy, vyhlásil na sneme ZMOS – VIDEO
Pellegrini upozornil, že diskusia o reforme verejnej správy nemá zostať len pri technických otázkach, ako napríklad predlžovanie volebných období samospráv. Reforma verejnej správy je kľúčovým ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Pellegrini upozornil, že diskusia o reforme verejnej správy nemá zostať len pri technických otázkach, ako napríklad predlžovanie volebných období samospráv.
Reforma verejnej správy je kľúčovým krokom k modernizácii Slovenska, ktorý musí zabezpečiť efektívnejší, prehľadnejší a občanom bližší štátny systém. Vyhlásil to vo svojom prejave na 38. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Bratislave prezident Peter Pellegrini.
„Už nestačia čiastkové úpravy systému, ale je potrebné jasne definovať fungovanie moderného štátu, ktorý bude efektívnejší, prehľadnejší a viac decentralizovaný,“ zdôraznila hlava štátu. Ako prezident dodal, je to nielen príležitosť, ale nevyhnutnosť posunúť sa bližšie k vízii moderného, čo najviac decentralizovaného štátu 21. storočia, ktorý efektívne spravuje veci občanov.
Modernizácia štátnej správy
Pellegrini upozornil, že diskusia o reforme verejnej správy nemá zostať len pri technických otázkach, ako napríklad predlžovanie volebných období samospráv. Zdôraznil potrebu hlbších systémových zmien, vrátane jasného rozdelenia kompetencií, modernizácie štátnej správy a efektívnejšieho využívania verejných zdrojov.
„Vnímam, že dozrel čas na zmeny, čas na veľké upratovanie v kompetenciách, a preto ho využime. Kompetenčný chaos je nutné upratať,“ povedal prezident. Osobitne ocenil angažovanosť samospráv, ktoré sú pripravené aktívne participovať na reformnom procese.
Napätá finančná oblasť
Za dôležitý základ diskusie označil štrukturálny pozičný dokument ZMOS, ktorý vníma ako možný východiskový bod pre dialóg medzi štátom, samosprávami a ďalšími partnermi. Pozitívne hodnotí tiež snahy o silnejšie zapojenie miest a obcí do legislatívneho procesu. Zároveň pripomenul otvorenie témy pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, ktoré vnímajú samosprávy ako limitáciu ich rozvoja.
Prezident SR tiež upozornil na napätú finančnú situáciu obcí a miest, ktoré čelia rastúcim výdavkom a dopadom konsolidačných opatrení ovplyvňujúcich ich rozvojové možnosti. Vo závere prejavu Pellegrini vyzval politické strany, aby v procese reformy verejnej správy stavali verejný záujem nad stranícke konflikty.
Kompromisy a odborné riešenia
„Tu nejde o politický súboj, ale o garanciu istoty pre náš životný priestor, ktorý máme v mestách a obciach,“ podčiarkol Pellegrini. Dodal, že samosprávy sú miestom, kde pretrváva vecná diskusia, schopnosť hľadať kompromisy a odborné riešenia.
„Práve komunálna politika často ukazuje, že najdôležitejším kritériom verejnej služby má byť záujem občana a kvalita života ľudí v mestách a obciach naprieč celým Slovenskom,“ uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzýva na komplexnú reformu verejnej správy, vyhlásil na sneme ZMOS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
SaS tvrdí, že posudkovú reformu ľudia prichádzajú o príspevky, Tomášovo ministerstvo naopak hovorí o náraste podpory – VIDEO
Brusel si predvolal ruského diplomata po hrozbách útokmi na Kyjev
