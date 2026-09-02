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02. septembra 2026
Brusel si predvolal ruského diplomata, po incidente s dronom v Nemecku zvažuje sankcie
Ruský prezident označil pripravované sankcie za vážnu chybu a tvrdí, že sú v rozpore so záujmami nemeckých občanov. Európska únia (EÚ) si v stredu predvolala ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Ruský prezident označil pripravované sankcie za vážnu chybu a tvrdí, že sú v rozpore so záujmami nemeckých občanov.
Európska únia (EÚ) si v stredu predvolala vedúceho predstaviteľa ruskej diplomatickej misie po incidente s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku, ktorý podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej nesie všetky znaky „štátom podporovaného terorizmu“.
Ministri zahraničných vecí EÚ zároveň rokujú o ďalších sankciách proti približne 1 600 osobám a subjektom napojeným na ruský vojenský priemysel.
Incident v Lipsku posilnil obavy zo sabotáží, ktoré EÚ a NATO označujú za súčasť ruského úsilia destabilizovať krajiny podporujúce Ukrajinu.
Nemecko už pripísalo útok Moskve, oznámilo zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ukončenie zmluvy týkajúcej sa Ruského domu v Berlíne.
„Diskutujeme o útoku v Lipsku a je tiež jasné, že nesie všetky znaky štátom podporovaného terorizmu,“ povedala Kallasová pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ v Írsku. „Otázkou je, čo s tým urobíme.“
Kallasová uviedla, že ruského predstaviteľa si už predvolala EÚ a rovnaký krok podnikajú aj jednotlivé členské štáty.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že ruského veľvyslanca si predvolal aj Paríž. „Nedovolíme, aby čin takejto závažnosti zostal nepotrestaný,“ vyhlásil.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyzval Európu na rozhodnejšiu reakciu. „Je zrejmé, že Rusko nepociťuje politickú cenu svojich hybridných aktivít proti nám,“ povedal. Podľa neho takéto útoky podporu Ukrajiny neoslabia. „Naopak, tento tlak musíme zvýšiť.“
Kallasová zároveň vyzvala členské štáty, ktoré boli doteraz voči Moskve zdržanlivejšie, aby prehodnotili svoj postoj. Podľa nej sú opakované hybridné útoky po celej Európe „varovným signálom“.
Ruský prezident Vladimir Putin pripravované sankcie odmietol a označil ich za „ďalšiu chybu, a to vážnu“. Podľa neho sú opatrenia „jednoznačne v rozpore so záujmami nemeckého ľudu“.
Zdroj: SITA.sk - Brusel si predvolal ruského diplomata, po incidente s dronom v Nemecku zvažuje sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) si v stredu predvolala vedúceho predstaviteľa ruskej diplomatickej misie po incidente s dronom naloženým výbušninami na letisku v Lipsku, ktorý podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej nesie všetky znaky „štátom podporovaného terorizmu“.
Ministri zahraničných vecí EÚ zároveň rokujú o ďalších sankciách proti približne 1 600 osobám a subjektom napojeným na ruský vojenský priemysel.
Ide o destabilizáciu EÚ
Incident v Lipsku posilnil obavy zo sabotáží, ktoré EÚ a NATO označujú za súčasť ruského úsilia destabilizovať krajiny podporujúce Ukrajinu.
Nemecko už pripísalo útok Moskve, oznámilo zatvorenie ruského konzulátu v Bonne a ukončenie zmluvy týkajúcej sa Ruského domu v Berlíne.
„Diskutujeme o útoku v Lipsku a je tiež jasné, že nesie všetky znaky štátom podporovaného terorizmu,“ povedala Kallasová pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ v Írsku. „Otázkou je, čo s tým urobíme.“
Kallasová uviedla, že ruského predstaviteľa si už predvolala EÚ a rovnaký krok podnikajú aj jednotlivé členské štáty.
Treba zvýšiť tlak
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že ruského veľvyslanca si predvolal aj Paríž. „Nedovolíme, aby čin takejto závažnosti zostal nepotrestaný,“ vyhlásil.
Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys vyzval Európu na rozhodnejšiu reakciu. „Je zrejmé, že Rusko nepociťuje politickú cenu svojich hybridných aktivít proti nám,“ povedal. Podľa neho takéto útoky podporu Ukrajiny neoslabia. „Naopak, tento tlak musíme zvýšiť.“
Vážna chyba
Kallasová zároveň vyzvala členské štáty, ktoré boli doteraz voči Moskve zdržanlivejšie, aby prehodnotili svoj postoj. Podľa nej sú opakované hybridné útoky po celej Európe „varovným signálom“.
Ruský prezident Vladimir Putin pripravované sankcie odmietol a označil ich za „ďalšiu chybu, a to vážnu“. Podľa neho sú opatrenia „jednoznačne v rozpore so záujmami nemeckého ľudu“.
Zdroj: SITA.sk - Brusel si predvolal ruského diplomata, po incidente s dronom v Nemecku zvažuje sankcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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