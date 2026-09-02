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02. septembra 2026
Lörinc verzus Lőrincz: podobnosť mien v košickej primátorskej voľbe vyvoláva otázky
Starosta KVP a kandidát Ladislav Lörinc situáciu považuje za účelovú snahu vniesť zmätok do volieb. O post košického primátora by mali súperiť dvaja ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Starosta KVP a kandidát Ladislav Lörinc situáciu považuje za účelovú snahu vniesť zmätok do volieb.
O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Pred niekoľkými dňami mesto Košice informovalo, že o post primátora sa uchádza osem kandidátov. Medzi nimi bol i kandidát hnutia Jednota Slovanov (ide o politické hnutie, na ktorého čele stojí Peter Marček, ktorý bol v minulosti poslancom NR SR za hnutie Sme rodina, z ktorého ho ale neskôr vylúčili a stal sa nezaradeným poslancom - pozn. SITA), od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, odvolávajúc sa pritom na viaceré zdroje, by mal byť týmto kandidátom Ladislav Lőrincz. Ide o vodiča z povolania, ktorý dosiaľ v komunálnej politike nebol známy. Korzár poukázal, že jeho meno je podobné menu iného kandidáta, a to terajšieho starostu MČ Sídlisko KVP Ladislava Lörinca, ktorý kandiduje za Košickú stranu.
Korzáru sa s kandidátom Jednoty Slovanov Lőrinczom podarilo spojiť, odmietol, že by jeho kandidatúra bola účelová a mal ambíciu odoberať hlasy Lörincovi. Rovnako odmietol, že by ho niekto dosadil, alebo že by ho podporoval súčasný primátor Jaroslav Polaček. Problém nevnímal ani v podobnosti priezvisk, poukázal, že on má na konci písmeno „z”.
Starosta KVP a kandidát Ladislav Lörinc situáciu považuje za účelovú snahu vniesť zmätok do volieb. Požaduje i jasnú reakciu ostatných kandidátov a politických strán.
„Už minulý týždeň som verejne upozornil, že sa po Košiciach hľadal človek s rovnakým alebo podobným menom. Dnes sa ukazuje, že to nebola fáma. Ak niekto postaví do súboja o primátora človeka, ktorého meno sa od môjho líši jediným písmenom, a o ktorom nikto predtým v komunálnej politike nepočul, nie je to politický program. Je to cynická snaha niekoho vyrobiť zmätok priamo na hlasovacom lístku. Verím, že Košičania nie sú hlúpi a nedovolia, aby sa s nimi takto manipulovalo,“ uviedol kandidát v reakcii na zistenia Korzára.
Prízvukoval, že nespochybňuje zákonné právo žiadneho občana kandidovať, za nomináciu ale podľa neho nesie politickú zodpovednosť strana, ktorá ho navrhla. „Právo kandidovať nie je právom politických strán urobiť z volieb frašku. Verejnosť si zaslúži odpoveď na jednoduché otázky: Kto túto kandidatúru inicioval? Prečo práve teraz a prečo práve na post primátora? A kto má z možnej zámeny politicky profitovať?“ spytoval sa Lörinc. Je toho názoru, že ide o snahu trieštiť hlasy.
„Demokracia nemá byť o hľadaní trikov, ako sa staré kádre nejako udržia pri moci. Ak takúto praktiku teraz prehliadneme, stane sa z nej nový štandard. To nesmieme dovoliť. Košice si zaslúžia súboj výsledkov, programov a riešení – nie lacné hry a nečestné triky,“ uzavrel Lörinc.
Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe, sa o post primátora okrem spomínaných dvoch kandidátov uchádzajú aj Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko a strán Demokrati a Za ľudí. Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska. Ako jediná žena sa o primátorský post v metropole východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov.
Zdroj: SITA.sk - Lörinc verzus Lőrincz: podobnosť mien v košickej primátorskej voľbe vyvoláva otázky © SITA Všetky práva vyhradené.
O post košického primátora by mali súperiť dvaja kandidáti s takmer totožnými menami. Pred niekoľkými dňami mesto Košice informovalo, že o post primátora sa uchádza osem kandidátov. Medzi nimi bol i kandidát hnutia Jednota Slovanov (ide o politické hnutie, na ktorého čele stojí Peter Marček, ktorý bol v minulosti poslancom NR SR za hnutie Sme rodina, z ktorého ho ale neskôr vylúčili a stal sa nezaradeným poslancom - pozn. SITA), od ktorého ale zatiaľ nebol doručený súhlas na predbežné zverejnenie údajov.
Podobnosť mien
Podľa informácií, ktoré priniesol denník Korzár, odvolávajúc sa pritom na viaceré zdroje, by mal byť týmto kandidátom Ladislav Lőrincz. Ide o vodiča z povolania, ktorý dosiaľ v komunálnej politike nebol známy. Korzár poukázal, že jeho meno je podobné menu iného kandidáta, a to terajšieho starostu MČ Sídlisko KVP Ladislava Lörinca, ktorý kandiduje za Košickú stranu.
Korzáru sa s kandidátom Jednoty Slovanov Lőrinczom podarilo spojiť, odmietol, že by jeho kandidatúra bola účelová a mal ambíciu odoberať hlasy Lörincovi. Rovnako odmietol, že by ho niekto dosadil, alebo že by ho podporoval súčasný primátor Jaroslav Polaček. Problém nevnímal ani v podobnosti priezvisk, poukázal, že on má na konci písmeno „z”.
Nebola to len fáma
Starosta KVP a kandidát Ladislav Lörinc situáciu považuje za účelovú snahu vniesť zmätok do volieb. Požaduje i jasnú reakciu ostatných kandidátov a politických strán.
„Už minulý týždeň som verejne upozornil, že sa po Košiciach hľadal človek s rovnakým alebo podobným menom. Dnes sa ukazuje, že to nebola fáma. Ak niekto postaví do súboja o primátora človeka, ktorého meno sa od môjho líši jediným písmenom, a o ktorom nikto predtým v komunálnej politike nepočul, nie je to politický program. Je to cynická snaha niekoho vyrobiť zmätok priamo na hlasovacom lístku. Verím, že Košičania nie sú hlúpi a nedovolia, aby sa s nimi takto manipulovalo,“ uviedol kandidát v reakcii na zistenia Korzára.
Prízvukoval, že nespochybňuje zákonné právo žiadneho občana kandidovať, za nomináciu ale podľa neho nesie politickú zodpovednosť strana, ktorá ho navrhla. „Právo kandidovať nie je právom politických strán urobiť z volieb frašku. Verejnosť si zaslúži odpoveď na jednoduché otázky: Kto túto kandidatúru inicioval? Prečo práve teraz a prečo práve na post primátora? A kto má z možnej zámeny politicky profitovať?“ spytoval sa Lörinc. Je toho názoru, že ide o snahu trieštiť hlasy.
„Demokracia nemá byť o hľadaní trikov, ako sa staré kádre nejako udržia pri moci. Ak takúto praktiku teraz prehliadneme, stane sa z nej nový štandard. To nesmieme dovoliť. Košice si zaslúžia súboj výsledkov, programov a riešení – nie lacné hry a nečestné triky,“ uzavrel Lörinc.
Podľa údajov, ktoré zverejnilo mesto Košice na svojom webe, sa o post primátora okrem spomínaných dvoch kandidátov uchádzajú aj Alexander Székely za Slovenské Hnutie Obrody i Martin Mudrák, ktorý kandiduje za hnutie Progresívne Slovensko a strán Demokrati a Za ľudí. Ako nezávislý kandidát sa o primátorské kreslo uchádza Miroslav Sabol, mandát bude do tretice obhajovať aj súčasný primátor Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje ako nezávislý kandidát s podporou KDH, SaS, Maďarskej aliancie, Strany rómskej koalície a strán NOVA a Demokratickej strany - Občianski demokrati Slovenska. Ako jediná žena sa o primátorský post v metropole východu uchádza súčasná starostka MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, a to s podporou subjektov Tím Košice, Starostovia a nezávislí kandidáti a Právo na pravdu. Kandiduje i nezávislý kandidát Alexander Riabov.
Zdroj: SITA.sk - Lörinc verzus Lőrincz: podobnosť mien v košickej primátorskej voľbe vyvoláva otázky © SITA Všetky práva vyhradené.
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