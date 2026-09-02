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02. septembra 2026

Tisíce bosnianskych Srbov si uctili odsúdeného vojnového zločinca Mladiča


Tagy: Genocída Úmrtie Vojnové zločiny

Bývalý vojenský veliteľ bosnianskych Srbov zomrel vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v ...



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mladic 2.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý vojenský veliteľ bosnianskych Srbov zomrel vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.


Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v utorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári.

Účastníci niesli transparent s nápisom „Veliteľ, ďakujeme za všetko“, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky srbskej. Neskôr zapaľovali sviečky pri pamätníku srbských vojakov, ktorí zahynuli počas vojny v Bosne, a zapisovali odkazy do kondolenčnej knihy.

Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Haagu, kde si odpykával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995 vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny.

Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Medzinárodné médiá ho po odsúdení za vojnové zločiny označovali prezývkou „mäsiar z Bosny“.

Vojna v Bosne vypukla počas násilného rozpadu bývalej Juhoslávie a vyžiadala si približne 100-tisíc obetí. Ďalších približne 2,2 milióna ľudí muselo opustiť svoje domovy.

Mladič bol vojenskou tvárou vedenia bosnianskych Srbov počas konfliktu. Medzi jeho kľúčových politických predstaviteľov patrili bývalý bosnianskosrbský líder Radovan Karadžič a niekdajší juhoslovanský prezident Slobodan Miloševič.


Zdroj: SITA.sk - Tisíce bosnianskych Srbov si uctili odsúdeného vojnového zločinca Mladiča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Genocída Úmrtie Vojnové zločiny
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