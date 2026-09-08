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08. septembra 2026

Brusel súhlasil, aby Kyjev použil európske peniaze na nákup amerických Patriotov


Tagy: Rakety Patriot Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská protivzdušná obrana Úver pre Ukrajinu Vojna na Ukrajine

Európski podporovatelia Kyjeva sa snažia zaplniť medzery v ukrajinskej obrane, keďže jej dochádzajú kľúčové interceptory na zostreľovanie ruských rakiet. Európska únia ...



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patriot 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Európski podporovatelia Kyjeva sa snažia zaplniť medzery v ukrajinskej obrane, keďže jej dochádzajú kľúčové interceptory na zostreľovanie ruských rakiet.


Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že súhlasila s tým, aby Ukrajina použila časť svojho 90‑miliardového úveru na nákup amerických systémov protivzdušnej obrany Patriot. Európski podporovatelia Kyjeva sa snažia zaplniť medzery v ukrajinskej obrane, keďže jej dochádzajú kľúčové interceptory na zostreľovanie ruských rakiet.

Patrioty sú kľúčové


Vítam dohodu členských štátov o výnimke pre Ukrajinu, aby mohla nakúpiť kľúčové produkty pre systémy Patriot,“ uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.

Tento krok podľa nej umožní Kyjevu použiť ďalšiu tranžu úveru vo výške 3,2 miliardy eur „na lepšiu ochranu svojho vzdušného priestoru pred bezhlavými ruskými útokmi“.

Podmienky úveru stanovujú, že Ukrajina má financie primárne využívať na nákup európskej výzbroje. Kyjev však opakovane zdôrazňuje, že systémy Patriot sú najúčinnejšie pri zostreľovaní ruských balistických rakiet.

Milióny aj z Británie


Moskva v posledných týždňoch zintenzívnila smrteľné údery na Ukrajinu, zatiaľ čo Kyjev zvýšil útoky na infraštruktúru hlboko na ruskom území. Najnovší nočný útok na Kyjev si podľa tamojšieho starostu vyžiadal troch mŕtvych.

Ministri obrany krajín podporujúcich Ukrajinu mali v utorok rokovať o ďalšom posilnení ukrajinskej protivzdušnej obrany. Veľká Británia zároveň oznámila, že na túto zimu poskytne ďalších 100 miliónov libier na posilnenie ukrajinskej vzdušnej obrany vrátane nákupu rakiet Patriot.


Zdroj: SITA.sk - Brusel súhlasil, aby Kyjev použil európske peniaze na nákup amerických Patriotov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rakety Patriot Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská protivzdušná obrana Úver pre Ukrajinu Vojna na Ukrajine
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