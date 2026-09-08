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Výnimoční ľudia, silné príbehy a standing ovation. Národná cena starostlivosti Dobré srdce ocenila hrdinov sociálnych služieb
Tagy: Dobré srdce Galavečer Ocenenie
Ľudskosť, statočnosť a príbehy, ktoré si zaslúžia pozornosť. Siedmy ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE priniesol večer plný emócií, ocenení a silných osobných príbehov ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Ľudskosť, statočnosť a príbehy, ktoré si zaslúžia pozornosť.
Siedmy ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE priniesol večer plný emócií, ocenení a silných osobných príbehov ľudí, ktorí každý deň pomáhajú druhým. Galavečer, ktorým sprevádzal Juraj Bača, obohatili speváčka Mária Čírová, acapella Voising a tanečné vystúpenia pod vedením Jara Moravčíka. Ocenenia si odniesli pracovníci sociálnych služieb, poskytovateľ aj osobnosť, ktorej pomoc ľuďom v núdzi trvá už vyše štyri desaťročia.
Statočnosť nemusí mať podobu veľkého hrdinského gesta. V sociálnych službách sa často ukrýva v každodennej práci, trpezlivosti, ochote pomáhať a zostať pri človeku aj v náročných chvíľach. Práve ľuďom, ktorí takto pomáhajú každý deň, bol venovaný tohtoročný galavečer DOBRÉ SRDCE, ktorého mottom bola statočnosť.
V kategórii opatrovateľ/opatrovateľka získala cenu Jarmila Oravcová z MČ Košice – Západ, ktorá pôsobí ako terénna opatrovateľka a pomáha svojim klientom priamo v ich domovoch. Kategóriu mala na starosti Dana Grafiková.Víťazom kategórie iný odborný pracovník v sociálnych službách sa stal Marek Ďurík z Púchova, vodič sociálneho taxíka. Kategóriu viedla predsedníčka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová. V kategórii sociálny pracovník uspela Sylvia Záhorová zo Spoločnosti pre zmysluplný život v Trnave – Autisvet, pričom túto kategóriu manažovala Martina Ondrejková. V kategórii sestra zvíťazila Marcela Tejová zo Sociálneho domu ANTIC n. o. v Bardejove. Cenu jej odovzdal minister zdravotníctva SR Kamil Šaško a kategóriu zastrešila Katarína Sekerešová. Ocenenie v kategórii manažér v sociálnych službách získala Lea Forro Patočková, pričom kategórii sa venovala podpredsedníčka APSS v SR Jana Antošková. Medzi ocenenými bol aj poskytovateľ sociálnych služieb – Hronov domov seniorov v Brusne, na čele ktorého stojí riaditeľka Martina Antal Kruppová. Kategóriu mala na starosti predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Tohtoročný ročník priniesol aj novinku. Vďaka spolupráci s denníkom Pravda po prvýkrát o jednom z ocenení rozhodovala verejnosť prostredníctvom Ceny čitateľov Pravdy. Najväčšiu podporu získal František Juhos z organizácie Tolerancia n. o. v Trsticiach.
"Veľmi som sa tešila na tento ročník, pretože sme si v siedmom ročníku zvolili tému statočnosť. Evokovalo to hrdinov z amerického filmu Sedem statočných a zrazu sa nám zo siedmich statočných stalo osem statočných, pretože máme novinku – Cenu verejnosti, konkrétne čitateľov denníka Pravda. Veľmi sa z toho teším, pretože statočnosti nie je nikdy dosť. Nielen odborná porota rozhoduje o tom, kto získa najvyššie ocenenie Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE, ale môže o ňom spolurozhodovať konečne aj verejnosť. Ak chceme ľudí zaujať a aby sa zaujímali o sociálne služby, toto bol podľa mňa najlepší krok, aký sme mohli urobiť. Verejnosť tak môže spolu s nami rozhodovať o tom, kto má DOBRÉ SRDCE v sociálnych službách," konštatovala autorka projektu DOBRÉ SRDCE a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová,
Silný moment večera patril oceneniu Výnimočný prínos pre sociálne služby, o ktorom rozhoduje predsedníctvo Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Tento rok ho získal Peter Gombita z Oáza – nádej pre nový život, n. o. v Košiciach, ktorý sa pomoci ľuďom v núdzi venuje vyše 40 rokov. Ocenenie mu odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
"Je to moje obľúbené podujatie, pretože zakaždým chcem vzdať úctu a rešpekt ľuďom pracujúcim v sociálnych službách, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí. Vždy mi je ľúto, keď vidím, že vyhrať môžu len niektorí jednotlivci v kategóriách. Ja by som to najradšej dal minimálne všetkým nominovaným. Určite však vďaka a ocenenie patria všetkým pracovníkom v sociálnych službách, pretože je to náročná práca, ktorá by sa bez srdca robiť určite nedala," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.
Peter Gombita prijal ocenenie aj ako potvrdenie, že pomoc a ľudskosť majú v spoločnosti svoje miesto.
"Je úžasné vidieť, že to dobro má miesto v spoločnosti. Pretože dobro mení nielen tých slabých alebo chorých, ale všetkých. Cesta ku šťastiu a radosti je v tom, aby sme všetci mohli šťastne a spokojne žiť. Toto je tá budúcnosť – tvoriť túto zem a na nej žiť," vyznal sa Peter Gombita.
Galavečer DOBRÉ SRDCE však nebol iba o odovzdávaní cien. Dôležitou súčasťou programu boli filmové medailóny, ktoré priblížili príbehy finalistov. Ich autorom bol Branislav Gotthard, hlas im prepožičala Andrea Karnasová a režisérom galavečera bol Laco Halama. Hudobný program priniesli Mária Čírová a acapella Voising, nechýbali ani tanečné vystúpenia pod choreografickým vedením Jara Moravčíka. Symbolom ocenenia zostáva plastika DOBRÉ SRDCE z brúseného lešteného optického skla, ktorej tvar vychádza zo štylizovaného srdca a odkazuje na hodnoty sociálnych služieb.
Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE vznikla aj vďaka podpore partnerov a organizácií. Generálnym partnerom bol Hartmann Rico, hlavným partnerom Espirit a podporu poskytla VŠZP. Partnermi boli Nutricia Nutridrink, Christeyns, OC Optima, Biatec Group a Professional Support. Na realizácii projektu spolupracovali Bratislavský, Trnavský a Prešovský samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi boli Bigmedia, Pravda, STVR, Rádio Melody a TASR.
Atmosféru galavečera si budú môcť pozrieť aj televízni diváci. Záznam zo siedmeho ročníka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2026 odvysiela STVR na Dvojke 19. septembra 2026 o 20.35 h. Viac informácií o Národnej cene starostlivosti DOBRÉ SRDCE nájdete na www.dobre-srdce.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výnimoční ľudia, silné príbehy a standing ovation. Národná cena starostlivosti Dobré srdce ocenila hrdinov sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Siedmy ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE priniesol večer plný emócií, ocenení a silných osobných príbehov ľudí, ktorí každý deň pomáhajú druhým. Galavečer, ktorým sprevádzal Juraj Bača, obohatili speváčka Mária Čírová, acapella Voising a tanečné vystúpenia pod vedením Jara Moravčíka. Ocenenia si odniesli pracovníci sociálnych služieb, poskytovateľ aj osobnosť, ktorej pomoc ľuďom v núdzi trvá už vyše štyri desaťročia.
Statočnosť nemusí mať podobu veľkého hrdinského gesta. V sociálnych službách sa často ukrýva v každodennej práci, trpezlivosti, ochote pomáhať a zostať pri človeku aj v náročných chvíľach. Práve ľuďom, ktorí takto pomáhajú každý deň, bol venovaný tohtoročný galavečer DOBRÉ SRDCE, ktorého mottom bola statočnosť.
V kategórii opatrovateľ/opatrovateľka získala cenu Jarmila Oravcová z MČ Košice – Západ, ktorá pôsobí ako terénna opatrovateľka a pomáha svojim klientom priamo v ich domovoch. Kategóriu mala na starosti Dana Grafiková.Víťazom kategórie iný odborný pracovník v sociálnych službách sa stal Marek Ďurík z Púchova, vodič sociálneho taxíka. Kategóriu viedla predsedníčka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb Mária Kovaľová. V kategórii sociálny pracovník uspela Sylvia Záhorová zo Spoločnosti pre zmysluplný život v Trnave – Autisvet, pričom túto kategóriu manažovala Martina Ondrejková. V kategórii sestra zvíťazila Marcela Tejová zo Sociálneho domu ANTIC n. o. v Bardejove. Cenu jej odovzdal minister zdravotníctva SR Kamil Šaško a kategóriu zastrešila Katarína Sekerešová. Ocenenie v kategórii manažér v sociálnych službách získala Lea Forro Patočková, pričom kategórii sa venovala podpredsedníčka APSS v SR Jana Antošková. Medzi ocenenými bol aj poskytovateľ sociálnych služieb – Hronov domov seniorov v Brusne, na čele ktorého stojí riaditeľka Martina Antal Kruppová. Kategóriu mala na starosti predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Tohtoročný ročník priniesol aj novinku. Vďaka spolupráci s denníkom Pravda po prvýkrát o jednom z ocenení rozhodovala verejnosť prostredníctvom Ceny čitateľov Pravdy. Najväčšiu podporu získal František Juhos z organizácie Tolerancia n. o. v Trsticiach.
"Veľmi som sa tešila na tento ročník, pretože sme si v siedmom ročníku zvolili tému statočnosť. Evokovalo to hrdinov z amerického filmu Sedem statočných a zrazu sa nám zo siedmich statočných stalo osem statočných, pretože máme novinku – Cenu verejnosti, konkrétne čitateľov denníka Pravda. Veľmi sa z toho teším, pretože statočnosti nie je nikdy dosť. Nielen odborná porota rozhoduje o tom, kto získa najvyššie ocenenie Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE, ale môže o ňom spolurozhodovať konečne aj verejnosť. Ak chceme ľudí zaujať a aby sa zaujímali o sociálne služby, toto bol podľa mňa najlepší krok, aký sme mohli urobiť. Verejnosť tak môže spolu s nami rozhodovať o tom, kto má DOBRÉ SRDCE v sociálnych službách," konštatovala autorka projektu DOBRÉ SRDCE a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová,
Silný moment večera patril oceneniu Výnimočný prínos pre sociálne služby, o ktorom rozhoduje predsedníctvo Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Tento rok ho získal Peter Gombita z Oáza – nádej pre nový život, n. o. v Košiciach, ktorý sa pomoci ľuďom v núdzi venuje vyše 40 rokov. Ocenenie mu odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.
"Je to moje obľúbené podujatie, pretože zakaždým chcem vzdať úctu a rešpekt ľuďom pracujúcim v sociálnych službách, ktorí sa starajú o odkázaných ľudí. Vždy mi je ľúto, keď vidím, že vyhrať môžu len niektorí jednotlivci v kategóriách. Ja by som to najradšej dal minimálne všetkým nominovaným. Určite však vďaka a ocenenie patria všetkým pracovníkom v sociálnych službách, pretože je to náročná práca, ktorá by sa bez srdca robiť určite nedala," povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.
Peter Gombita prijal ocenenie aj ako potvrdenie, že pomoc a ľudskosť majú v spoločnosti svoje miesto.
"Je úžasné vidieť, že to dobro má miesto v spoločnosti. Pretože dobro mení nielen tých slabých alebo chorých, ale všetkých. Cesta ku šťastiu a radosti je v tom, aby sme všetci mohli šťastne a spokojne žiť. Toto je tá budúcnosť – tvoriť túto zem a na nej žiť," vyznal sa Peter Gombita.
Galavečer DOBRÉ SRDCE však nebol iba o odovzdávaní cien. Dôležitou súčasťou programu boli filmové medailóny, ktoré priblížili príbehy finalistov. Ich autorom bol Branislav Gotthard, hlas im prepožičala Andrea Karnasová a režisérom galavečera bol Laco Halama. Hudobný program priniesli Mária Čírová a acapella Voising, nechýbali ani tanečné vystúpenia pod choreografickým vedením Jara Moravčíka. Symbolom ocenenia zostáva plastika DOBRÉ SRDCE z brúseného lešteného optického skla, ktorej tvar vychádza zo štylizovaného srdca a odkazuje na hodnoty sociálnych služieb.
Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE vznikla aj vďaka podpore partnerov a organizácií. Generálnym partnerom bol Hartmann Rico, hlavným partnerom Espirit a podporu poskytla VŠZP. Partnermi boli Nutricia Nutridrink, Christeyns, OC Optima, Biatec Group a Professional Support. Na realizácii projektu spolupracovali Bratislavský, Trnavský a Prešovský samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi boli Bigmedia, Pravda, STVR, Rádio Melody a TASR.
Atmosféru galavečera si budú môcť pozrieť aj televízni diváci. Záznam zo siedmeho ročníka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2026 odvysiela STVR na Dvojke 19. septembra 2026 o 20.35 h. Viac informácií o Národnej cene starostlivosti DOBRÉ SRDCE nájdete na www.dobre-srdce.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Výnimoční ľudia, silné príbehy a standing ovation. Národná cena starostlivosti Dobré srdce ocenila hrdinov sociálnych služieb © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dobré srdce Galavečer Ocenenie
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