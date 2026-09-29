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29. septembra 2026
Brusel tlačí na Kyjev, bez ďalších reforiem nemusí dostať miliardy eur
Ukrajine tento rok chýba približne 20 miliárd dolárov, EÚ však upozorňuje, že viac ako 20 miliárd eur môže získať už len uskutočňovaním reforiem.
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29.9.2026 (SITA.sk) - Ukrajine tento rok chýba približne 20 miliárd dolárov, EÚ však upozorňuje, že viac ako 20 miliárd eur môže získať už len uskutočňovaním reforiem.
Brusel v súčasnosti postupne vypláca Ukrajine úver v celkovej výške 90 miliárd eur, ktorý jej má pomôcť udržať fungovanie štátu do konca roka 2027. Ukrajinská vláda však žiada zrýchlenie platieb.
„Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné – uskutočnite dohodnuté reformy, aby sme vás mohli naďalej finančne podporovať,“ povedala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová na stretnutí darcov v Bruseli.
Podľa listu EÚ adresovaného ukrajinskému parlamentu zostáva Kyjevu do konca roka 2026 k dispozícii viac ako 20 miliárd eur, ich vyplatenie je však podmienené splnením reforiem.
„Na reformách záleží. Budujú dôveru. Partnerom Ukrajiny dávajú istotu, že naša pomoc sa využíva efektívne,“ zdôraznila Kosová.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj cez víkend uviedol, že celkový rozpočtový deficit dosahuje 27 miliárd dolárov, pričom sedem miliárd chce vláda nájsť domácimi úsporami.
Jednou z možností je urýchliť čerpanie z 90-miliardového úveru. To by však znamenalo, že peniaze sa môžu minúť skôr než koncom budúceho roka.
Niektoré členské štáty preto opäť žiadajú využitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, je však naďalej proti.
EÚ zároveň tlačí na Britániu, Kanadu a Japonsko, aby sa na pokrytí ukrajinského deficitu podieľali výraznejšie.
„Nasledujúce mesiace si od nás všetkých vyžiadajú činy. Musíme Ukrajine poskytnúť predvídateľnosť, ktorú potrebuje na udržanie fungovania štátu,“ povedala Kosová. „My svoju časť dohody plníme.“
Zdroj: SITA.sk - Brusel tlačí na Kyjev, bez ďalších reforiem nemusí dostať miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v utorok vyzvala Ukrajinu, aby pokračovala v dohodnutých reformách, ak chce ešte tento rok získať miliardy eur z dostupnej finančnej pomoci. Kyjev pritom varuje, že v rozpočte mu chýba približne 20 miliárd dolárov.
Dôležité sú reformy
Brusel v súčasnosti postupne vypláca Ukrajine úver v celkovej výške 90 miliárd eur, ktorý jej má pomôcť udržať fungovanie štátu do konca roka 2027. Ukrajinská vláda však žiada zrýchlenie platieb.
„Naše posolstvo ukrajinským priateľom je jasné – uskutočnite dohodnuté reformy, aby sme vás mohli naďalej finančne podporovať,“ povedala eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová na stretnutí darcov v Bruseli.
Základná podmienka
Podľa listu EÚ adresovaného ukrajinskému parlamentu zostáva Kyjevu do konca roka 2026 k dispozícii viac ako 20 miliárd eur, ich vyplatenie je však podmienené splnením reforiem.
„Na reformách záleží. Budujú dôveru. Partnerom Ukrajiny dávajú istotu, že naša pomoc sa využíva efektívne,“ zdôraznila Kosová.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj cez víkend uviedol, že celkový rozpočtový deficit dosahuje 27 miliárd dolárov, pričom sedem miliárd chce vláda nájsť domácimi úsporami.
V hre sú ruské aktíva
Jednou z možností je urýchliť čerpanie z 90-miliardového úveru. To by však znamenalo, že peniaze sa môžu minúť skôr než koncom budúceho roka.
Niektoré členské štáty preto opäť žiadajú využitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky. Belgicko, kde sa nachádza väčšina týchto prostriedkov, je však naďalej proti.
Tlak na spojencov
EÚ zároveň tlačí na Britániu, Kanadu a Japonsko, aby sa na pokrytí ukrajinského deficitu podieľali výraznejšie.
„Nasledujúce mesiace si od nás všetkých vyžiadajú činy. Musíme Ukrajine poskytnúť predvídateľnosť, ktorú potrebuje na udržanie fungovania štátu,“ povedala Kosová. „My svoju časť dohody plníme.“
Zdroj: SITA.sk - Brusel tlačí na Kyjev, bez ďalších reforiem nemusí dostať miliardy eur © SITA Všetky práva vyhradené.
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