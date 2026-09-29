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29. septembra 2026

Top foto dňa (29. september 2026): Banksyho dielo, obraz J.M.W. Turnera, letisko v Thajsku a protest


Tagy: Top foto dňa

Top foto dňa (29. september 2026): Banksyho umelecké dielo Keep Ou T, obraz J.M.W. Turnera Rím z Aventínskeho vrchu pred dražbou, nedoručené batožiny na letisku v Thajsku a protest proti zverejneniu návrhu rozpočtu ...



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aptopix_britain_art_86514 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (29. september 2026): Banksyho umelecké dielo Keep Ou T, obraz J.M.W. Turnera Rím z Aventínskeho vrchu pred dražbou, nedoručené batožiny na letisku v Thajsku a protest proti zverejneniu návrhu rozpočtu na budúci rok vo Francúzsku.


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Top foto dňa (29. september 2026): Banksyho umelecké dielo Keep Ou T, obraz J.M.W. Turnera Rím z Aventínskeho vrchu pred dražbou, nedoručené batožiny na letisku v Thajsku a protest proti zverejneniu návrhu rozpočtu na budúci rok vo Francúzsku.




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Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (29. september 2026): Banksyho dielo, obraz J.M.W. Turnera, letisko v Thajsku a protest © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Top foto dňa
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