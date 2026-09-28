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28. septembra 2026

Brusel uvalil nové protiruské sankcie za únosy ukrajinských detí a zásahy proti opozícii


Tagy: protiruské sankcie Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine

Sankcie sa týkajú 27 osôb a subjektov zapojených do núteného presunu a asimilácie detí či vyradenia strany Jabloko z volieb. Európska ...



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avaaz s_vigil_on_schuman_roundabout_in_brussels_to_call_for_ukraine s_stolen_children_to_be_returned_ _one_year_anniversary_of_russia s_invasion_of_ukraine_84412 1 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Sankcie sa týkajú 27 osôb a subjektov zapojených do núteného presunu a asimilácie detí či vyradenia strany Jabloko z volieb.


Európska únia (EÚ) v pondelok uvalila nové sankcie na ruské inštitúcie a predstaviteľov zodpovedných za deportácie ukrajinských detí a na osoby zapojené do vyradenia opozičnej strany Jabloko z nedávnych parlamentných volieb.


Členské štáty prijali reštriktívne opatrenia proti 27 osobám a subjektom, ktoré podľa EÚ zohrávali úlohu pri násilnom presune ukrajinských detí do Ruska, ich „nútenej asimilácii“ a „militarizovanej výchove“.

Tisíce unesených detí


Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je Moskva obviňovaná z násilného odvlečenia približne 20-tisíc detí z území Ukrajiny obsadených ruskou armádou.

Sankcie zasiahli okrem iného Výbor mesta Moskva pre cestovný ruch a dve ruské spoločnosti pôsobiace v oblasti detskej rekreácie.

Podľa EÚ organizovali aktivity zamerané na ruské dejiny, pripomínanie vojnových udalostí a vojensko-vlasteneckú výchovu.

Na sankčný zoznam sa dostali aj športové centrá v Rusku a štátom prevádzkovaný detský tábor v Severnej Kórei. Podľa Bruselu tam odviezli ukrajinské deti, aby ich vystavili proruským naratívom.

Aj parlamentné voľby


Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre podozrenie z nezákonných deportácií ukrajinských detí.

EÚ zároveň sankcionovala ruských prokurátorov a sudcov vrátane troch sudcov Najvyššieho súdu Ruskej federácie, ktorí sa podieľali na rozhodnutiach znemožňujúcich protivojnovej strane Jabloko účasť v parlamentných voľbách.

Nové opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európskej únie.


Zdroj: SITA.sk - Brusel uvalil nové protiruské sankcie za únosy ukrajinských detí a zásahy proti opozícii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: protiruské sankcie Rusko-ukrajinský konflikt únosy detí do Ruska Vojna na Ukrajine
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