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28. septembra 2026
Brusel uvalil nové protiruské sankcie za únosy ukrajinských detí a zásahy proti opozícii
Sankcie sa týkajú 27 osôb a subjektov zapojených do núteného presunu a asimilácie detí či vyradenia strany Jabloko z volieb. Európska ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Sankcie sa týkajú 27 osôb a subjektov zapojených do núteného presunu a asimilácie detí či vyradenia strany Jabloko z volieb.
Členské štáty prijali reštriktívne opatrenia proti 27 osobám a subjektom, ktoré podľa EÚ zohrávali úlohu pri násilnom presune ukrajinských detí do Ruska, ich „nútenej asimilácii“ a „militarizovanej výchove“.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je Moskva obviňovaná z násilného odvlečenia približne 20-tisíc detí z území Ukrajiny obsadených ruskou armádou.
Sankcie zasiahli okrem iného Výbor mesta Moskva pre cestovný ruch a dve ruské spoločnosti pôsobiace v oblasti detskej rekreácie.
Podľa EÚ organizovali aktivity zamerané na ruské dejiny, pripomínanie vojnových udalostí a vojensko-vlasteneckú výchovu.
Na sankčný zoznam sa dostali aj športové centrá v Rusku a štátom prevádzkovaný detský tábor v Severnej Kórei. Podľa Bruselu tam odviezli ukrajinské deti, aby ich vystavili proruským naratívom.
Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre podozrenie z nezákonných deportácií ukrajinských detí.
EÚ zároveň sankcionovala ruských prokurátorov a sudcov vrátane troch sudcov Najvyššieho súdu Ruskej federácie, ktorí sa podieľali na rozhodnutiach znemožňujúcich protivojnovej strane Jabloko účasť v parlamentných voľbách.
Nové opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel uvalil nové protiruské sankcie za únosy ukrajinských detí a zásahy proti opozícii © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v pondelok uvalila nové sankcie na ruské inštitúcie a predstaviteľov zodpovedných za deportácie ukrajinských detí a na osoby zapojené do vyradenia opozičnej strany Jabloko z nedávnych parlamentných volieb.
Členské štáty prijali reštriktívne opatrenia proti 27 osobám a subjektom, ktoré podľa EÚ zohrávali úlohu pri násilnom presune ukrajinských detí do Ruska, ich „nútenej asimilácii“ a „militarizovanej výchove“.
Tisíce unesených detí
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 je Moskva obviňovaná z násilného odvlečenia približne 20-tisíc detí z území Ukrajiny obsadených ruskou armádou.
Sankcie zasiahli okrem iného Výbor mesta Moskva pre cestovný ruch a dve ruské spoločnosti pôsobiace v oblasti detskej rekreácie.
Podľa EÚ organizovali aktivity zamerané na ruské dejiny, pripomínanie vojnových udalostí a vojensko-vlasteneckú výchovu.
Na sankčný zoznam sa dostali aj športové centrá v Rusku a štátom prevádzkovaný detský tábor v Severnej Kórei. Podľa Bruselu tam odviezli ukrajinské deti, aby ich vystavili proruským naratívom.
Aj parlamentné voľby
Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu vydal v roku 2023 na ruského prezidenta Vladimira Putina zatykač pre podozrenie z nezákonných deportácií ukrajinských detí.
EÚ zároveň sankcionovala ruských prokurátorov a sudcov vrátane troch sudcov Najvyššieho súdu Ruskej federácie, ktorí sa podieľali na rozhodnutiach znemožňujúcich protivojnovej strane Jabloko účasť v parlamentných voľbách.
Nové opatrenia zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel uvalil nové protiruské sankcie za únosy ukrajinských detí a zásahy proti opozícii © SITA Všetky práva vyhradené.
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