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28. septembra 2026
Fico stiahol návrh na odvolanie Tarabu, koalíciu nechce vystavovať ďalšej destabilizácii. Pellegrini jeho požiadavke vyhovel
Premiér požiadal prezidenta Pellegriniho o viac času na vyriešenie situácie. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) stiahol ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Premiér požiadal prezidenta Pellegriniho o viac času na vyriešenie situácie.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).
Ako uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, premiér Fico sa v pondelok obrátil na hlavu štátu Petra Pellegriniho so žiadosťou o vytvorenie potrebného časového a politického priestoru na vyriešenie situácie súvisiacej s návrhom na odvolanie šéfa envirorezortu.
Pellegriniho tiež informoval o tom, že svoj návrh na odvolanie Tarabu z 15. septembra berie späť. K predloženiu návrhu na odvolanie Tarabu pristúpil na základe požiadavky koaličného partnera – Slovenskej národnej strany.
„Vývoj situácie, ktorý bol vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov však podľa predsedu vlády SR vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády,“ ozrejmili z úradu vlády. Dodali, že Fico z tohto dôvodu považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii.
Rovnako chce vytvoriť aj priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. „Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť riadne plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti,” dodali z úradu vlády.
Fico tiež od koaličných partnerov očakáva, že prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a k rokovaniam budú pristupovať s cieľom odstrániť vzniknutý problém a zabezpečiť stabilné fungovanie vládnej koalície.
„Kancelária prezidenta SR dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu,” uviedli z prezidentskej kancelárie s tým, že prezident Pellegrini tejto požiadavke vyhovel.
Zdroj: SITA.sk - Fico stiahol návrh na odvolanie Tarabu, koalíciu nechce vystavovať ďalšej destabilizácii. Pellegrini jeho požiadavke vyhovel © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS).
Ako uviedli z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, premiér Fico sa v pondelok obrátil na hlavu štátu Petra Pellegriniho so žiadosťou o vytvorenie potrebného časového a politického priestoru na vyriešenie situácie súvisiacej s návrhom na odvolanie šéfa envirorezortu.
Vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny
Pellegriniho tiež informoval o tom, že svoj návrh na odvolanie Tarabu z 15. septembra berie späť. K predloženiu návrhu na odvolanie Tarabu pristúpil na základe požiadavky koaličného partnera – Slovenskej národnej strany.
„Vývoj situácie, ktorý bol vyvolaný požiadavkou SNS a následnými postojmi jej predstaviteľov však podľa predsedu vlády SR vytvára vážne riziko pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády,“ ozrejmili z úradu vlády. Dodali, že Fico z tohto dôvodu považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii.
Priestor na rokovania
Rovnako chce vytvoriť aj priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. „Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť riadne plniť svoje ústavné a zákonné povinnosti,” dodali z úradu vlády.
Fico tiež od koaličných partnerov očakáva, že prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a k rokovaniam budú pristupovať s cieľom odstrániť vzniknutý problém a zabezpečiť stabilné fungovanie vládnej koalície.
„Kancelária prezidenta SR dnes prijala list predsedu vlády, ktorým požiadal pána prezidenta o stiahnutie svojho návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu,” uviedli z prezidentskej kancelárie s tým, že prezident Pellegrini tejto požiadavke vyhovel.
Zdroj: SITA.sk - Fico stiahol návrh na odvolanie Tarabu, koalíciu nechce vystavovať ďalšej destabilizácii. Pellegrini jeho požiadavke vyhovel © SITA Všetky práva vyhradené.
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