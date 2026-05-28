Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Súčasťou nového rozpočtu bude aj zvýšenie platov policajtov, podľa Šutaja Eštoka ide o zásadnú podmienku
Ministerstvo vnútra pripravuje novú policajnú platovú triedu.
28.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra pripravuje novú policajnú platovú triedu.
Ministerstvo vnútra pripravuje novú policajnú platovú triedu. Ako rezort zdôraznil, ide o splnenie úlohy z programového vyhlásenia vlády.
„Súčasťou nového rozpočtu bude citeľné zvýšenie platov policajtov, bude to podmienka, bez ktorej sa rozpočet neschváli,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
V Policajnom zbore aktuálne pôsobí približne 19 700 policajtov, pričom chýba ďalších viac než 2 800 príslušníkov. Nedostatok je podľa rezortu vnútra najvýraznejší najmä v poriadkovej, dopravnej a cudzineckej polícii.
Zdroj: SITA.sk - Súčasťou nového rozpočtu bude aj zvýšenie platov policajtov, podľa Šutaja Eštoka ide o zásadnú podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
