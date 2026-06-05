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05. júna 2026

Brusel víta Zelenského návrh na priame rozhovory s Putinom. Macron vraví, že je čas obnoviť dialóg s Kremľom


Tagy: Koalícia ochotných Mierové rokovania o Ukrajine priame rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Francúzsky prezident na samite lídrov EÚ a Balkánu v Čiernej Hore poznamenal, že Európania môžu v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu.



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zelenskyj 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Francúzsky prezident na samite lídrov EÚ a Balkánu v Čiernej Hore poznamenal, že Európania môžu v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu.


Európska únia (EÚ) v piatok privítala výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na priame rokovania s Vladimirom Putinom, ktoré navrhol v otvorenom liste ruskému vodcovi. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona nastal čas obnoviť dialóg s Moskvou.

Chvályhodná iniciatíva


Macron na samite lídrov EÚ a Balkánu v Čiernej Hore poznamenal, že Európania môžu v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu. „Verím, že teraz je na Ukrajine a Rusku, aby sa dohodli na prímerí aj mierovom pláne,“ povedal francúzsky prezident.

Brusel podporil Zelenského výzvu. „Vítame výzvu prezidenta Zelenského na priame rokovania, ako aj jeho výzvu na prímerie – a z našej strany ešte raz zdôrazňujeme fakty, a tie sú také, že Ukrajina chce mier, Európa chce mier,“ povedala novinárom hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová.

Macron označil list za „dobrú iniciatívu“ a dodal, že chce „pozerať do budúcnosti a diskutovať o tom, ako môžeme znovu nastoliť dialóg na vybudovanie prímeria a mieru“.

Obnovenie kontaktov s Moskvou


V Európe sa zároveň v posledných týždňoch rozprúdila debata o opätovnom zapojení sa do rokovaní s Ruskom, keďže rozhovory sprostredkované Spojenými štátmi uviazli. „Máme veľký záujem štruktúrovať diskusie a výmenu názorov s Ruskom o otázkach spoločného záujmu,“ povedal Macron. „Týka sa to našej bezpečnosti, nášho spolužitia ako susedov a, samozrejme, obrany záujmov Ukrajiny.“

Francúzky prezident uviedol, že sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť so Zelenským a že na 14. júla pozval do Paríža krajiny zapojené do Koalície ochotných, ktoré by mali podporiť prípadnú dohodu o prímerí.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Brusel víta Zelenského návrh na priame rozhovory s Putinom. Macron vraví, že je čas obnoviť dialóg s Kremľom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koalícia ochotných Mierové rokovania o Ukrajine priame rokovania Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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