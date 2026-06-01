01. júna 2026

Brusel vystríhal Moskvu pred snahou ovplyvňovať arménske parlamentné voľby. Jerevan má plné právo zvoliť si vlastnú cestu


Tagy: arménske členstvo v EÚ Referendum rusko-arménske vzťahy

Parlamentné voľby naplánované na 7. júna sa považujú za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť krajiny od Moskvy a priblížiť ju Západu.



1.6.2026 (SITA.sk) - Parlamentné voľby naplánované na 7. júna sa považujú za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť krajiny od Moskvy a priblížiť ju Západu.


Európska únia (EÚ) v pondelok odsúdila prípadné pokusy Ruska vyvíjať tlak na Arménsko pred parlamentnými voľbami potom, ako Moskva vyzvala Jerevan, aby usporiadal referendum o svojom vstupe do Únie.

„Arménsko ako zvrchovaná, demokratická a nezávislá krajina má plné právo zvoliť si vlastnú cestu a partnerov, uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni. „Rusko sa snaží poškodiť arménsku ekonomiku a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb v Arménsku. Budeme Arménsko naďalej podporovať pri zvládaní takýchto pokusov o nátlak.

Arménsko je formálne spojencom Moskvy, ale ich vzájomné vzťahy v posledných rokoch ochladli v reakcii na zbližovanie sa Jerevanu s Bruselom. Parlamentné voľby naplánované na 7. júna sa považujú za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť krajiny od Moskvy a priblížiť ju Západu.

Kaukazská republika v roku 2024 zmrazila bezpečnostnú spoluprácu s Ruskom a vlani prijala zákon deklarujúci zámer usilovať sa o členstvo v EÚ, čo Moskvu ešte viac podráždilo. V reakcii na silnejúce arménsko-európske väzby Rusko v sobotu stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku „na konzultácie“. Prezident Vladimir Putin zároveň kritizoval arménske približovanie sa k EÚ a vyzval Jerevan, aby „čo najskôr“ usporiadal referendum o otázke členstva v Únii.

Moskva tiež oznámila, že zavedie obmedzenia na dovoz arménskeho ovocia a zeleniny.


Zdroj: SITA.sk - Brusel vystríhal Moskvu pred snahou ovplyvňovať arménske parlamentné voľby. Jerevan má plné právo zvoliť si vlastnú cestu © SITA Všetky práva vyhradené.

