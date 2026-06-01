01. júna 2026
Brusel vystríhal Moskvu pred snahou ovplyvňovať arménske parlamentné voľby. Jerevan má plné právo zvoliť si vlastnú cestu
Parlamentné voľby naplánované na 7. júna sa považujú za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť krajiny od Moskvy a priblížiť ju Západu.
Európska únia (EÚ) v pondelok odsúdila prípadné pokusy Ruska vyvíjať tlak na Arménsko pred parlamentnými voľbami potom, ako Moskva vyzvala Jerevan, aby usporiadal referendum o svojom vstupe do Únie.
„Arménsko ako zvrchovaná, demokratická a nezávislá krajina má plné právo zvoliť si vlastnú cestu a partnerov,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni. „Rusko sa snaží poškodiť arménsku ekonomiku a ovplyvniť výsledok parlamentných volieb v Arménsku. Budeme Arménsko naďalej podporovať pri zvládaní takýchto pokusov o nátlak.“
Arménsko je formálne spojencom Moskvy, ale ich vzájomné vzťahy v posledných rokoch ochladli v reakcii na zbližovanie sa Jerevanu s Bruselom. Parlamentné voľby naplánované na 7. júna sa považujú za test politiky premiéra Nikola Pašinjana, ktorý sa snaží znížiť závislosť krajiny od Moskvy a priblížiť ju Západu.
Kaukazská republika v roku 2024 zmrazila bezpečnostnú spoluprácu s Ruskom a vlani prijala zákon deklarujúci zámer usilovať sa o členstvo v EÚ, čo Moskvu ešte viac podráždilo. V reakcii na silnejúce arménsko-európske väzby Rusko v sobotu stiahlo svojho veľvyslanca v Arménsku „na konzultácie“. Prezident Vladimir Putin zároveň kritizoval arménske približovanie sa k EÚ a vyzval Jerevan, aby „čo najskôr“ usporiadal referendum o otázke členstva v Únii.
Moskva tiež oznámila, že zavedie obmedzenia na dovoz arménskeho ovocia a zeleniny.
Zdroj: SITA.sk - Brusel vystríhal Moskvu pred snahou ovplyvňovať arménske parlamentné voľby. Jerevan má plné právo zvoliť si vlastnú cestu © SITA Všetky práva vyhradené.
