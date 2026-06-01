Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Rusko v máji vyslalo proti Ukrajine rekordný počet útočných dronov
Kyjev varuje pred nedostatkom protivzdušnej obrany a žiada spojencov o ďalšiu pomoc proti raketám. Rusko ...
Rusko v máji vypustilo proti Ukrajine rekordný počet diaľkových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy údajov ukrajinského letectva, ktorú v pondelok zverejnila agentúra AFP.
Podľa denného súhrnu ukrajinského letectva vyslala Moskva počas mája 8 150 dronov dlhého doletu, čo predstavuje približne 24-percentný nárast oproti aprílu.
Väčšinu rakiet zneškodnili
Rusko zároveň v máji odpálilo 211 rakiet, čo patrí medzi najvyššie mesačné počty od začiatku vojny.
Ukrajina v reakcii opätovne vyzvala Spojené štáty a ďalších spojencov na dodávky munície pre systémy protivzdušnej obrany Patriot.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že v máji sa podarilo zneškodniť približne 91 percent všetkých dronov a rakiet.
Dochádza munícia
Kyjev však zostáva výrazne závislý od západných spojencov pri obrane proti balistickým a riadeným raketám.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý mesiac priamo požiadal amerického prezidenta Donalda Trumpa o pomoc pri zostreľovaní ruských rakiet.
Ukrajinskí predstavitelia opakovane upozorňujú, že zásoby raketovej munície a protivzdušných systémov sa znižujú.
Útok na Kyjev
Rusko v máji podniklo jeden z najťažších útokov na Kyjev za posledné mesiace. Raketa zasiahla obytný dom v hlavnom meste a pri rozsiahlej vlne útokov zahynuli dve desiatky ľudí.
Moskva zároveň minulý mesiac po tretí raz od začiatku invázie použila balistickú raketu Orešnik schopnú niesť jadrovú hlavicu.
Mierové rokovania medzi Kyjevom a Moskvou medzitým stagnujú. Diplomatické snahy skomplikovalo aj presmerovanie pozornosti Washingtonu na vojnu medzi Izraelom a Iránom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko v máji vyslalo proti Ukrajine rekordný počet útočných dronov © SITA Všetky práva vyhradené.
