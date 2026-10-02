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02. októbra 2026

Brusel žaluje Slovensko pre chýbajúci elektronický colný systém


Tagy: colný informačný systém Elektronický systém uskladnenie

Slovensko malo elektronický systém dočasného uskladnenia tovaru v leteckej doprave zaviesť najneskôr do konca roka 2023. Európska ...



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europska unia slovensko 676x488 2.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko malo elektronický systém dočasného uskladnenia tovaru v leteckej doprave zaviesť najneskôr do konca roka 2023.


Európska komisia (EK) sa rozhodla zažalovať Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie (SDEÚ), pretože nezaviedlo povinný elektronický systém dočasného uskladnenia tovaru prepravovaného letecky, informoval portál Ukrajinska pravda.


„Slovensko nesplnilo svoje povinnosti týkajúce sa zavedenia elektronického systému dočasného uskladnenia pre leteckú dopravu,“ uviedla EK.

Systém obsahuje údaje o tovare pochádzajúcom z krajín mimo Európskej únie (EÚ), ktorý bol predložený colným orgánom a dočasne uskladnený pred prepustením do colného režimu alebo spätným vývozom.

Členské štáty mali systém podľa Colného kódexu Únie uviesť do prevádzky najneskôr do 31. decembra 2023. Elektronické vyhlásenie umožňuje uložiť dovezený tovar do schváleného skladu maximálne na 90 dní.

Komisia zaslala Slovensku 7. mája 2025 formálnu výzvu a 11. decembra odôvodnené stanovisko. „Keďže Slovensko príslušné požiadavky nesplnilo, Komisia teraz postupuje vec Súdnemu dvoru EÚ,“ uviedla EK.

Systém má zvyšovať bezpečnosť vnútorného trhu a umožniť colným orgánom kontrolovať zákazy a obmedzenia platné na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov počas dočasného uskladnenia tovaru.

 


Zdroj: SITA.sk - Brusel žaluje Slovensko pre chýbajúci elektronický colný systém © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: colný informačný systém Elektronický systém uskladnenie
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