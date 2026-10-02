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02. októbra 2026
Tragédia v Staškove nesmie byť témou politických bojov, Raši vyzýva na rešpekt k obetiam
Predseda parlamentu Richard Raši vyjadril sústrasť rodinám dvoch obetí útoku a vyzval na rešpektovanie súkromia aj odbornú debatu o bezpečnosti. Tragická udalosť v Staškove, kde po útoku ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Richard Raši vyjadril sústrasť rodinám dvoch obetí útoku a vyzval na rešpektovanie súkromia aj odbornú debatu o bezpečnosti.
Tragická udalosť v Staškove, kde po útoku 13-ročného žiaka v škole zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr aj 12-ročná žiačka, nesmie byť témou na stranícke súboje. Upozornil na to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Ak sa niekto pokúsi vyťažiť politické body z toho, čo aktuálne prežívajú zasiahnuté rodiny, mal by si podľa Rašiho uvedomiť, že to ľudia vidia a pamätajú si to.
„Hovorím ako otec, lekár aj ako ústavný činiteľ a poviem to otvorene. Sú chvíle, keď musí politika stíchnuť,“ zdôraznil predseda Národnej rady SR s tým, že Staškov nie je téma na stranícke súboje ani na lacné obviňovanie. „Je to ľudská tragédia, ktorá zasiahla celé Slovensko,“ dodal.
Predseda parlamentu v tomto zmysle apeluje na koaličných aj opozičných politikov, verejných predstaviteľov aj médiá, aby rešpektovali dôstojnosť obetí, súkromie rodín, a tiež psychický stav detí a pedagógov. „Je neprijateľné, aby sa bolesť ľudí menila na nástroj politického zápasu alebo na obsah, ktorý ďalej zvyšuje napätie v spoločnosti,“ upozornil Raši.
O prevencii, bezpečnosti na školách či podpore rodín sa podľa neho treba rozprávať. Upozornil však, že tieto diskusie musia prebiehať vecne, odborne a s úctou. „Nie v hneve, na sociálnych sieťach ani pred kamerami,“ povedal Raši, ktorý v tomto smere apeluje najmä na dospelých.
„Ak dospelí zvolia hnev a hádky, deti sa naučia, že tak sa zvláda bolesť. Ak sa zmôžu na zdržanlivosť a vecnú prácu, získajú istotu, že svet dospelých vie v ťažkej chvíli držať spolu,“ myslí si Raši. Predseda parlamentu vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí tragédie na základnej škole v Staškove a podporu všetkým, ktorých táto udalosť zasiahla.
V utorok 29. septembra sa na základnej škole v Staškove udiala tragédia. Len 13-ročný žiak priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. O život v martinskej nemocnici bojovala aj 12-ročná žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Staškove nesmie byť témou politických bojov, Raši vyzýva na rešpekt k obetiam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tragická udalosť v Staškove, kde po útoku 13-ročného žiaka v škole zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr aj 12-ročná žiačka, nesmie byť témou na stranícke súboje. Upozornil na to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Ak sa niekto pokúsi vyťažiť politické body z toho, čo aktuálne prežívajú zasiahnuté rodiny, mal by si podľa Rašiho uvedomiť, že to ľudia vidia a pamätajú si to.
Politika musí v tejto chvíli stíchnuť
„Hovorím ako otec, lekár aj ako ústavný činiteľ a poviem to otvorene. Sú chvíle, keď musí politika stíchnuť,“ zdôraznil predseda Národnej rady SR s tým, že Staškov nie je téma na stranícke súboje ani na lacné obviňovanie. „Je to ľudská tragédia, ktorá zasiahla celé Slovensko,“ dodal.
Predseda parlamentu v tomto zmysle apeluje na koaličných aj opozičných politikov, verejných predstaviteľov aj médiá, aby rešpektovali dôstojnosť obetí, súkromie rodín, a tiež psychický stav detí a pedagógov. „Je neprijateľné, aby sa bolesť ľudí menila na nástroj politického zápasu alebo na obsah, ktorý ďalej zvyšuje napätie v spoločnosti,“ upozornil Raši.
Odborná diskusia o bezpečnosti škôl
O prevencii, bezpečnosti na školách či podpore rodín sa podľa neho treba rozprávať. Upozornil však, že tieto diskusie musia prebiehať vecne, odborne a s úctou. „Nie v hneve, na sociálnych sieťach ani pred kamerami,“ povedal Raši, ktorý v tomto smere apeluje najmä na dospelých.
„Ak dospelí zvolia hnev a hádky, deti sa naučia, že tak sa zvláda bolesť. Ak sa zmôžu na zdržanlivosť a vecnú prácu, získajú istotu, že svet dospelých vie v ťažkej chvíli držať spolu,“ myslí si Raši. Predseda parlamentu vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí tragédie na základnej škole v Staškove a podporu všetkým, ktorých táto udalosť zasiahla.
V utorok 29. septembra sa na základnej škole v Staškove udiala tragédia. Len 13-ročný žiak priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a je mimo ohrozenia života. O život v martinskej nemocnici bojovala aj 12-ročná žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Zdroj: SITA.sk - Tragédia v Staškove nesmie byť témou politických bojov, Raši vyzýva na rešpekt k obetiam © SITA Všetky práva vyhradené.
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