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COOP Jednota 24/7 prichádza do centra Vrábeľ. Nakúpiť bude možné kedykoľvek
Obyvatelia Vrábeľ a okolitých obcí získavajú možnosť nakupovať bez časového obmedzenia. COOP Jednota Nitra od 1. októbra spúšťa v Tempo Supermarket v centre mesta hybridný režim 24/7. ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Obyvatelia Vrábeľ a okolitých obcí získavajú možnosť nakupovať bez časového obmedzenia.
COOP Jednota Nitra od 1. októbra spúšťa v Tempo Supermarket v centre mesta hybridný režim 24/7. Počas bežných otváracích hodín bude predajňa fungovať s obsluhou, mimo nich umožní zákazníkom samoobslužný nákup. Spôsob nakupovania v tomto type predajní popisuje špecializovaná stránka.
Predajňa na Sídlisku Lúky sa nachádza pri pešej zóne, v blízkosti sídlisk a zastávky medzimestskej autobusovej dopravy. V okolí sú aj zdravotnícke zariadenia a mestský úrad. Je preto dostupná pri každodenných pochôdzkach aj cestou z práce.
Predajňa sídli v komplexe nákupného strediska, kde zákazníci nájdu aj mäsiarstvo, kvetinárstvo, predajňu oblečenia a reštauráciu. V roku 2022 zmodernizoval COOP Jednota Nitra obchodné a chladiarenské zariadenia v predajni. Neskôr pribudli elektronické cenovky, samoobslužné pokladne a teraz prichádza technológia 24/7.
Vráble sú spádovým mestom pre okolité obce a pôsobí tu viacero firiem v priemyselnej zóne. Nový režim môže vyhovovať ich zamestnancom, ľuďom dochádzajúcim za prácou aj zákazníkom, ktorí mestom prechádzajú smerom na Levice či Šahy.
"Vráble sú dynamicky sa rozvíjajúce sídlo, ktoré si prirodzene pýta moderné služby. Obyvateľom mesta sme chceli ponúknuť možnosť nakúpiť si aj vtedy, keď sa im to počas bežných otváracích hodín nepodarí. Predajňa je v centre mesta a využívajú ju aj ľudia z okolitých obcí. Režim 24/7 im dáva väčšiu voľnosť pri každodennom nákupe," hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo.
V bežnom režime je Tempo Supermarket otvorený v pracovných dňoch od 6.00 do 19.00, v sobotu od 6.00 do 18.00 a v nedeľu od 8.00 do 18.00. Mimo týchto hodín bude možné nakupovať v samoobslužnom režime.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota 24/7 prichádza do centra Vrábeľ. Nakúpiť bude možné kedykoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
COOP Jednota Nitra od 1. októbra spúšťa v Tempo Supermarket v centre mesta hybridný režim 24/7. Počas bežných otváracích hodín bude predajňa fungovať s obsluhou, mimo nich umožní zákazníkom samoobslužný nákup. Spôsob nakupovania v tomto type predajní popisuje špecializovaná stránka.
Predajňa na Sídlisku Lúky sa nachádza pri pešej zóne, v blízkosti sídlisk a zastávky medzimestskej autobusovej dopravy. V okolí sú aj zdravotnícke zariadenia a mestský úrad. Je preto dostupná pri každodenných pochôdzkach aj cestou z práce.
Predajňa sídli v komplexe nákupného strediska, kde zákazníci nájdu aj mäsiarstvo, kvetinárstvo, predajňu oblečenia a reštauráciu. V roku 2022 zmodernizoval COOP Jednota Nitra obchodné a chladiarenské zariadenia v predajni. Neskôr pribudli elektronické cenovky, samoobslužné pokladne a teraz prichádza technológia 24/7.
Vráble sú spádovým mestom pre okolité obce a pôsobí tu viacero firiem v priemyselnej zóne. Nový režim môže vyhovovať ich zamestnancom, ľuďom dochádzajúcim za prácou aj zákazníkom, ktorí mestom prechádzajú smerom na Levice či Šahy.
"Vráble sú dynamicky sa rozvíjajúce sídlo, ktoré si prirodzene pýta moderné služby. Obyvateľom mesta sme chceli ponúknuť možnosť nakúpiť si aj vtedy, keď sa im to počas bežných otváracích hodín nepodarí. Predajňa je v centre mesta a využívajú ju aj ľudia z okolitých obcí. Režim 24/7 im dáva väčšiu voľnosť pri každodennom nákupe," hovorí Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo.
V bežnom režime je Tempo Supermarket otvorený v pracovných dňoch od 6.00 do 19.00, v sobotu od 6.00 do 18.00 a v nedeľu od 8.00 do 18.00. Mimo týchto hodín bude možné nakupovať v samoobslužnom režime.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - COOP Jednota 24/7 prichádza do centra Vrábeľ. Nakúpiť bude možné kedykoľvek © SITA Všetky práva vyhradené.
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