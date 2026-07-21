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21. júla 2026
Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu
Európska komisia odňala podujatiu dotáciu vo výške dvoch miliónov eur, proti účasti Ruska protestovali aj Ukrajina a medzinárodná porota.
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21.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia odňala podujatiu dotáciu vo výške dvoch miliónov eur, proti účasti Ruska protestovali aj Ukrajina a medzinárodná porota.
Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že definitívne zrušila grant vo výške dva milióny eur určený pre Benátske bienále pre opätovnú účasť Ruska na najväčšej svetovej prehliadke súčasného umenia.
„Kultúrne podujatia financované z peňazí európskych daňovníkov by mali chrániť demokratické hodnoty, podporovať otvorený dialóg, rozmanitosť a slobodu prejavu – hodnoty, ktoré sa v dnešnom Rusku nerešpektujú,“ uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Thomas Regnier.
Benátske bienále otvorili v máji. Rusko sa na podujatí predstavilo prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V predchádzajúcich rokoch bolo z účasti vylúčené na protest proti vojne.
Proti návratu Ruska vystúpili Ukrajina aj EÚ. Ukrajinská ministerka kultúry Tetiana Berežná prirovnala pozvanie Ruska na podujatie k „pozvaniu sériového vraha na večeru s priateľmi“.
Na protest proti zaradeniu ruského pavilónu odstúpila aj medzinárodná porota Benátskeho bienále.
Organizátori rozhodnutie obhajovali tým, že podujatie bolo založené na princípoch otvorenosti, dialógu a odmietania akejkoľvek formy uzavretosti či cenzúry.
Zdroj: SITA.sk - Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že definitívne zrušila grant vo výške dva milióny eur určený pre Benátske bienále pre opätovnú účasť Ruska na najväčšej svetovej prehliadke súčasného umenia.
„Kultúrne podujatia financované z peňazí európskych daňovníkov by mali chrániť demokratické hodnoty, podporovať otvorený dialóg, rozmanitosť a slobodu prejavu – hodnoty, ktoré sa v dnešnom Rusku nerešpektujú,“ uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Thomas Regnier.
Rusko bolo vylúčené
Benátske bienále otvorili v máji. Rusko sa na podujatí predstavilo prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V predchádzajúcich rokoch bolo z účasti vylúčené na protest proti vojne.
Masový vrah na večeri s priateľmi
Proti návratu Ruska vystúpili Ukrajina aj EÚ. Ukrajinská ministerka kultúry Tetiana Berežná prirovnala pozvanie Ruska na podujatie k „pozvaniu sériového vraha na večeru s priateľmi“.
Na protest proti zaradeniu ruského pavilónu odstúpila aj medzinárodná porota Benátskeho bienále.
Organizátori rozhodnutie obhajovali tým, že podujatie bolo založené na princípoch otvorenosti, dialógu a odmietania akejkoľvek formy uzavretosti či cenzúry.
Zdroj: SITA.sk - Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu © SITA Všetky práva vyhradené.
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