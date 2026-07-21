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21. júla 2026

Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu


Tagy: Benátske bienále Grant Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda

Európska komisia odňala podujatiu dotáciu vo výške dvoch miliónov eur, proti účasti Ruska protestovali aj Ukrajina a medzinárodná porota.



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aptopix_italy_venice_biennale_protest_49516 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia odňala podujatiu dotáciu vo výške dvoch miliónov eur, proti účasti Ruska protestovali aj Ukrajina a medzinárodná porota.


Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že definitívne zrušila grant vo výške dva milióny eur určený pre Benátske bienále pre opätovnú účasť Ruska na najväčšej svetovej prehliadke súčasného umenia.

„Kultúrne podujatia financované z peňazí európskych daňovníkov by mali chrániť demokratické hodnoty, podporovať otvorený dialóg, rozmanitosť a slobodu prejavu – hodnoty, ktoré sa v dnešnom Rusku nerešpektujú,“ uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Thomas Regnier.

Rusko bolo vylúčené


Benátske bienále otvorili v máji. Rusko sa na podujatí predstavilo prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. V predchádzajúcich rokoch bolo z účasti vylúčené na protest proti vojne.

Masový vrah na večeri s priateľmi


Proti návratu Ruska vystúpili Ukrajina aj EÚ. Ukrajinská ministerka kultúry Tetiana Berežná prirovnala pozvanie Ruska na podujatie k „pozvaniu sériového vraha na večeru s priateľmi“.

Na protest proti zaradeniu ruského pavilónu odstúpila aj medzinárodná porota Benátskeho bienále.

Organizátori rozhodnutie obhajovali tým, že podujatie bolo založené na princípoch otvorenosti, dialógu a odmietania akejkoľvek formy uzavretosti či cenzúry.


Zdroj: SITA.sk - Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Benátske bienále Grant Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská vláda
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