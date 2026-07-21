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21. júla 2026
Staršiu ženu na bicykli zrazilo vo Veľkých Kostoľanoch auto, v nemocnici podľahla zraneniam
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla. Staršia cyklistka podľahla v nemocnici zraneniam po ...
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21.7.2026 (SITA.sk) - Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla.
Staršia cyklistka podľahla v nemocnici zraneniam po zrážke s autom. O vážnej dopravnej nehode, ktorá sa v utorok stala v obci Veľké Kostoľany (okres Piešťany) informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave. Ako uviedlo, okolnosti nehody vyšetrujú dopravní policajti.
„Podľa prvotných informácií mala 74-ročná cyklistika vychádzať na cestu spred rodinného domu, keď pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu Jaguar. Jeho 56-ročná vodička už nestihla zareagovať a došlo k zrážke,” uviedla polícia.
Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla. Pri nehode polícia nezistila prítomnosť alkoholu.
„Presné príčiny tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad preverujeme v súvislosti s trestným činom usmrtenia,” uzavrelo KR PZ v Trnave, apelujúc na opatrnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestách.
Zdroj: SITA.sk - Staršiu ženu na bicykli zrazilo vo Veľkých Kostoľanoch auto, v nemocnici podľahla zraneniam © SITA Všetky práva vyhradené.
Staršia cyklistka podľahla v nemocnici zraneniam po zrážke s autom. O vážnej dopravnej nehode, ktorá sa v utorok stala v obci Veľké Kostoľany (okres Piešťany) informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave. Ako uviedlo, okolnosti nehody vyšetrujú dopravní policajti.
„Podľa prvotných informácií mala 74-ročná cyklistika vychádzať na cestu spred rodinného domu, keď pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu Jaguar. Jeho 56-ročná vodička už nestihla zareagovať a došlo k zrážke,” uviedla polícia.
Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla. Pri nehode polícia nezistila prítomnosť alkoholu.
„Presné príčiny tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad preverujeme v súvislosti s trestným činom usmrtenia,” uzavrelo KR PZ v Trnave, apelujúc na opatrnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestách.
Zdroj: SITA.sk - Staršiu ženu na bicykli zrazilo vo Veľkých Kostoľanoch auto, v nemocnici podľahla zraneniam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tragická dopravná nehoda
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