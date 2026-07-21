Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Daniel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. júla 2026

Staršiu ženu na bicykli zrazilo vo Veľkých Kostoľanoch auto, v nemocnici podľahla zraneniam


Tagy: Tragická dopravná nehoda

Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla. Staršia cyklistka podľahla v nemocnici zraneniam po ...



Zdieľať
750893435_1615466306762299_5105794496011371612_n 676x451 21.7.2026 (SITA.sk) - Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla.


Staršia cyklistka podľahla v nemocnici zraneniam po zrážke s autom. O vážnej dopravnej nehode, ktorá sa v utorok stala v obci Veľké Kostoľany (okres Piešťany) informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trnave. Ako uviedlo, okolnosti nehody vyšetrujú dopravní policajti.

„Podľa prvotných informácií mala 74-ročná cyklistika vychádzať na cestu spred rodinného domu, keď pravdepodobne nedala prednosť prichádzajúcemu vozidlu Jaguar. Jeho 56-ročná vodička už nestihla zareagovať a došlo k zrážke,” uviedla polícia.

Staršiu ženu privolaní záchranári previezli do trnavskej nemocnice, odkiaľ ale po niekoľkých hodinách prišla správa, že svojim zraneniam podľahla. Pri nehode polícia nezistila prítomnosť alkoholu.

„Presné príčiny tejto dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Prípad preverujeme v súvislosti s trestným činom usmrtenia,” uzavrelo KR PZ v Trnave, apelujúc na opatrnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestách.


Zdroj: SITA.sk - Staršiu ženu na bicykli zrazilo vo Veľkých Kostoľanoch auto, v nemocnici podľahla zraneniam © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Tragická dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Microsoft vloží miliardy do partnerstva s Mistralom, chce posilniť európsku AI infraštruktúru
<< predchádzajúci článok
Brusel zrušil grant pre Benátske bienále, argumentuje návratom Ruska na prestížnu výstavu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 