Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. júla 2026

Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces


Tagy: Korupcia Ministerstvo spravodlivosti Ohýbanie práva Plán obnovy a odolnosti SR Právny štát Verejnoprávne médiá

Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov ...



Zdieľať
ek 676x453 17.7.2026 (SITA.sk) - Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026.

V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac zhoršila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026.


Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie, a to aj predchádzaním akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu a obmedzením využívania právomocí generálneho prokurátora zrušiť konečné rozhodnutia vyšetrovateľov a prokurátorov.



Zmeny pri trestnom čine „ohýbania práva“


Čo naopak komisia ocenia, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za „ohýbanie práva“ pri prijímaní ich súdnych rozhodnutí, keďže vláda v tejto veci požiadala o stanovisko Benátsku komisiu.



„V nadväznosti na prijatie tohto stanoviska a na schválenie zmien slovenského plánu obnovy a odolnosti ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh zákona, ktorým sa tento trestný čin ruší. Vzhľadom na úpravy vykonané v slovenskom pláne obnovy a odolnosti sa Slovensku odporúča, aby prijalo potrebné kroky na účely zrušenia trestného činu „ohýbania práva“," uviedla Európska komisia.



Pokrok pri reforme Súdnej rady


Určitý pokrok sa podľa komisie dosiahol v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie dostatočných záruk nezávislosti, pokiaľ ide o odvolávanie členov Súdnej rady SR, keďže sa pripravili návrhy zmien, ktorými sa má riešiť otázka ich predčasného odvolania. „Keďže legislatívny proces stále prebieha, Slovensku sa odporúča, aby pokročilo v reformách, ktorými sa zabezpečia dostatočné záruky nezávislosti súdnej rady, a to aj pokiaľ ide o odvolávanie jej členov, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád," zdôraznila EK.



Obmedzený pokrok podľa komisie Slovensko dosiahlo v oblasti regulácie lobistických činností, keďže sa podnikli úvodné kroky k príprave návrhu zákona, a určitý ďalší pokrok sa dosiahol v reforme pravidiel upravujúcich konflikty záujmov, keďže bol prijatý nezáväzný kódex správania sa osôb vo vysokých verejných funkciách a kódex správania sa poslancov parlamentu.


„Žiadny pokrok sa však nedosiahol vo veci posilňovania systému majetkových priznaní. Slovensku sa preto odporúča, aby predložilo návrhy na reguláciu lobizmu, posilnilo systém podávania a overovania majetkových priznaní a pokračovalo vo vyvíjaní úsilia zameraného na reformovanie pravidiel upravujúcich konflikty záujmov," uviedla EK.



Ktoré veci zostávajú problémom


Obmedzený pokrok sa podľa komisie zároveň dosiahol pri zavádzaní legislatívnych a iných záruk na zlepšenie fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní. „Slovensku sa preto odporúča, aby pokročilo v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní, s prihliadnutím na európske normy v oblasti ochrany novinárov," zdôraznila komisia.



Žiadny pokrok sa podľa správy EK na Slovensku nedosiahol pri zabezpečovaní účinných verejných konzultácií a zapájania zainteresovaných strán do procesu tvorby práva, čo aj naďalej vyvoláva obavy. „Slovensku sa preto odporúča, aby zabezpečilo inkluzívny a transparentný legislatívny proces, a to aj zaistením účinných verejných konzultácií a zapojenia zainteresovaných strán do procesu tvorby práva a vyriešením problému častého využívania skráteného legislatívneho konania," uviedla komisia.



Verejnoprávne médiá bez pokroku


Pokiaľ ide o ostatné odporúčania za rok 2025, EK dospela k záveru, že žiadny pokrok sa nedosiahol pri posilňovaní pravidiel a mechanizmov, ktorých cieľom je obnoviť nezávislé riadenie a redakčnú nezávislosť verejnoprávnych médií a zvýšiť ich ochranu s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa verejnoprávnych médií.


„Keďže na témy, ktoré sú predmetom tohto odporúčania, sa vzťahujú ustanovenia Európskeho aktu o slobode médií (EMFA), ďalšie nadväzujúce opatrenia sa zabezpečia ako súčasť podpory, ktorú komisia poskytuje členským štátom pri presadzovaní EMFA, pričom významným zmenám v tejto oblasti a ich vplyvu sa bude naďalej venovať pozornosť v správe o právnom štáte," doplnila Európaka komisia.



Komisia k spomenutým záverom dospela na základe odporúčaní uvedených v správe o právnom štáte za rok 2025, s prihliadnutím na ďalší vývoj, ku ktorému došlo za referenčné obdobie, príslušné záväzky prijaté v rámci Plánu obnovy a odolnosti a odporúčania, ktoré boli Slovensku adresované.




Zdroj: SITA.sk - Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Ministerstvo spravodlivosti Ohýbanie práva Plán obnovy a odolnosti SR Právny štát Verejnoprávne médiá
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia
<< predchádzajúci článok
Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 