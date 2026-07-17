|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. júla 2026
Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces
Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov ...
Zdieľať
V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac zhoršila. Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026.
Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie, a to aj predchádzaním akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu a obmedzením využívania právomocí generálneho prokurátora zrušiť konečné rozhodnutia vyšetrovateľov a prokurátorov.
Zmeny pri trestnom čine „ohýbania práva“
Čo naopak komisia ocenia, je významný pokrok pri zabezpečovaní toho, aby boli zavedené a dodržiavané dostatočné záruky pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti voči sudcom za „ohýbanie práva“ pri prijímaní ich súdnych rozhodnutí, keďže vláda v tejto veci požiadala o stanovisko Benátsku komisiu.
„V nadväznosti na prijatie tohto stanoviska a na schválenie zmien slovenského plánu obnovy a odolnosti ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh zákona, ktorým sa tento trestný čin ruší. Vzhľadom na úpravy vykonané v slovenskom pláne obnovy a odolnosti sa Slovensku odporúča, aby prijalo potrebné kroky na účely zrušenia trestného činu „ohýbania práva“," uviedla Európska komisia.
Pokrok pri reforme Súdnej rady
Určitý pokrok sa podľa komisie dosiahol v súvislosti s opatreniami na zabezpečenie dostatočných záruk nezávislosti, pokiaľ ide o odvolávanie členov Súdnej rady SR, keďže sa pripravili návrhy zmien, ktorými sa má riešiť otázka ich predčasného odvolania. „Keďže legislatívny proces stále prebieha, Slovensku sa odporúča, aby pokročilo v reformách, ktorými sa zabezpečia dostatočné záruky nezávislosti súdnej rady, a to aj pokiaľ ide o odvolávanie jej členov, s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa nezávislosti súdnych rád," zdôraznila EK.
Obmedzený pokrok podľa komisie Slovensko dosiahlo v oblasti regulácie lobistických činností, keďže sa podnikli úvodné kroky k príprave návrhu zákona, a určitý ďalší pokrok sa dosiahol v reforme pravidiel upravujúcich konflikty záujmov, keďže bol prijatý nezáväzný kódex správania sa osôb vo vysokých verejných funkciách a kódex správania sa poslancov parlamentu.
„Žiadny pokrok sa však nedosiahol vo veci posilňovania systému majetkových priznaní. Slovensku sa preto odporúča, aby predložilo návrhy na reguláciu lobizmu, posilnilo systém podávania a overovania majetkových priznaní a pokračovalo vo vyvíjaní úsilia zameraného na reformovanie pravidiel upravujúcich konflikty záujmov," uviedla EK.
Ktoré veci zostávajú problémom
Obmedzený pokrok sa podľa komisie zároveň dosiahol pri zavádzaní legislatívnych a iných záruk na zlepšenie fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní. „Slovensku sa preto odporúča, aby pokročilo v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov vrátane reformy zákona o ohováraní, s prihliadnutím na európske normy v oblasti ochrany novinárov," zdôraznila komisia.
Žiadny pokrok sa podľa správy EK na Slovensku nedosiahol pri zabezpečovaní účinných verejných konzultácií a zapájania zainteresovaných strán do procesu tvorby práva, čo aj naďalej vyvoláva obavy. „Slovensku sa preto odporúča, aby zabezpečilo inkluzívny a transparentný legislatívny proces, a to aj zaistením účinných verejných konzultácií a zapojenia zainteresovaných strán do procesu tvorby práva a vyriešením problému častého využívania skráteného legislatívneho konania," uviedla komisia.
Verejnoprávne médiá bez pokroku
Pokiaľ ide o ostatné odporúčania za rok 2025, EK dospela k záveru, že žiadny pokrok sa nedosiahol pri posilňovaní pravidiel a mechanizmov, ktorých cieľom je obnoviť nezávislé riadenie a redakčnú nezávislosť verejnoprávnych médií a zvýšiť ich ochranu s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa verejnoprávnych médií.
„Keďže na témy, ktoré sú predmetom tohto odporúčania, sa vzťahujú ustanovenia Európskeho aktu o slobode médií (EMFA), ďalšie nadväzujúce opatrenia sa zabezpečia ako súčasť podpory, ktorú komisia poskytuje členským štátom pri presadzovaní EMFA, pričom významným zmenám v tejto oblasti a ich vplyvu sa bude naďalej venovať pozornosť v správe o právnom štáte," doplnila Európaka komisia.
Komisia k spomenutým záverom dospela na základe odporúčaní uvedených v správe o právnom štáte za rok 2025, s prihliadnutím na ďalší vývoj, ku ktorému došlo za referenčné obdobie, príslušné záväzky prijaté v rámci Plánu obnovy a odolnosti a odporúčania, ktoré boli Slovensku adresované.
Zdroj: SITA.sk - Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Nemecko sa prvýkrát zapojí do francúzskeho jadrového cvičenia
Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio