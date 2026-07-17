|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio
Tagy: Financovanie Motocykel PR Skúter
Kúpa nového skútra alebo motocykla je pre mnohých ľudí stále spojená s predstavou vysokej jednorazovej investície. Či už ide o štýlovú Vespu do mesta, praktické Piaggio na každodennú ...
Zdieľať
17.7.2026 (SITA.sk) - Kúpa nového skútra alebo motocykla je pre mnohých ľudí stále spojená s predstavou vysokej jednorazovej investície.
Či už ide o štýlovú Vespu do mesta, praktické Piaggio na každodennú mobilitu, športovú Apriliu alebo ikonickú Moto Guzzi, väčšina zákazníkov pri výbere stále premýšľa predovšetkým nad celkovou obstarávacou cenou. Práve tento spôsob uvažovania sa teraz snaží zmeniť spoločnosť Faber Moto, oficiálny importér značiek Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa do Českej republiky. V spolupráci so spoločnosťou ESSOX preto uvádza na trh financovanie so zostatkovou hodnotou, ktoré prináša alternatívu ku klasickému úveru aj operatívnemu leasingu.
Zatiaľ čo v automobilovom priemysle patrí financovanie so zostatkovou hodnotou už dlhé roky medzi bežne využívané produkty, v segmente jednostopových vozidiel je na slovenskom trhu stále relatívne novinkou. Pritom práve motocykle a skútre predstavujú oblasť, kde môže podobný model dávať mimoriadny zmysel. Zákazníci totiž stále častejšie požadujú flexibilitu, chcú mať možnosť svoj stroj pravidelne meniť a súčasne nechcú blokovať vysoké čiastky vlastných finančných prostriedkov.
V posledných rokoch sa navyše výrazne zmenil aj spôsob, akým ľudia pristupujú k vlastníctvu dopravných prostriedkov. Podobne ako pri automobiloch, mobilných telefónoch alebo spotrebnej elektronike sa stále viac zákazníkov zaujíma o to, koľko ich bude konkrétny produkt stáť mesačne a aké možnosti budú mať v budúcnosti. Financovanie so zostatkovou hodnotou na tento trend reaguje a prináša riešenie, ktoré kombinuje výhody niekoľkých rôznych spôsobov financovania do jedného produktu.
Jednou z najväčších výhod financovania so zostatkovou hodnotou je skutočnosť, že zákazník sa stáva vlastníkom vozidla ihneď po jeho prevzatí. Nejde teda o prenájom ani o klasický operatívny leasing. Motocykel alebo skúter je od prvého dňa jeho majetkom a môže s ním nakladať ako s vlastným vozidlom.
Financovanie je poskytované na obdobie 36 mesiacov a nevyžaduje žiadnu akontáciu. Zákazník tak nemusí disponovať vysokou počiatočnou hotovosťou a môže si zaobstarať nový stroj bez dlhého sporenia alebo odkladania nákupu. Súčasne nie je podmienkou uzatvorenie havarijného poistenia, čo môže ďalej prispieť k zníženiu celkových nákladov.
Princíp produktu je založený na vopred definovanej zostatkovej hodnote vozidla po troch rokoch prevádzky. Počas financovania zákazník spláca iba časť obstarávacej ceny, vďaka čomu sú pravidelné mesačné splátky výrazne nižšie ako pri bežnom úvere. Na konci financovania zostáva posledná vyššia splátka, ktorá zodpovedá vopred stanovenej zostatkovej hodnote vozidla.
Celý proces sa dá zjednodušene opísať v štyroch krokoch. Zákazník si najprv vyberie nový motocykel alebo skúter. Následne uzavrie financovanie bez nutnosti akontácie a po celý čas využíva svoj nový stroj ako vlastník. Po uplynutí 36 mesiacov sa potom rozhodne, akým spôsobom bude pokračovať.
Práve záver financovania predstavuje jednu z najväčších výhod celého produktu. Po uplynutí 36 mesiacov má zákazník niekoľko možností, ako ďalej postupovať. Motocykel alebo skúter si môže ponechať a jednorazovo doplatiť zostatkovovú hodnotu bez ďalších poplatkov či navýšenia. Ďalšou možnosťou je pokračovať vo financovaní zostávajúcej čiastky. Treťou variantou je využiť možnosť spätného odkúpenia u autorizovaného predajcu za vopred stanovenú cenu zodpovedajúcu zostatkovej hodnote vozidla a zaobstarať si nový model. Odpadá tak neistota spojená s budúcim predajom stroja, vyjednávaním o cene aj hľadaním kupca na vlastnú päsť.
Jedným z dôvodov, prečo mnoho ľudí nákup nového motocykla alebo skútra odkladá, je psychologická bariéra spojená s obstarávacou cenou. Ak zákazník vidí cenu, ktorá je preňho už vysoká, často automaticky dospeje k záveru, že si takýto stroj nemôže dovoliť. V skutočnosti však môže byť mesačné finančné zaťaženie výrazne nižšie, než si väčšina ľudí predstavuje.
Napríklad model Piaggio Liberty 125 S sa dá zaobstarať so splátkou od 64,85 € mesačne. Populárna Aprilia SR GT 125 vychádza od 70,94 € mesačne. Ikonická Vespa Primavera je dostupná od 105,40 € mesačne.
Zákazníci, ktorí hľadajú väčšie a výkonnejšie stroje, môžu využiť financovanie napríklad pri modeli Aprilia Tuono 457 od 140,45 € mesačne alebo pri legendárnej Moto Guzzi V7 od 219,47 € mesačne.
Práve tu sa ukazuje hlavná sila financovania so zostatkovou hodnotou. Zákazník sa nemusí sústrediť iba na celkovú obstarávaciu cenu. Namiesto toho získava možnosť rozložiť si náklady do pravidelných mesačných splátok a súčasne si zachovať flexibilitu pri ďalšom rozhodovaní.
Financovanie so zostatkovou hodnotou nie je určené iba zákazníkom, ktorí hľadajú najnižšiu možnú mesačnú splátku. Jeho výhodou je tiež väčšia flexibilita oproti klasickému úveru.
Zatiaľ čo pri bežnom financovaní zákazník postupne spláca celú hodnotu vozidla, v tomto prípade časť hodnoty zostáva až na koniec financovania. Vďaka tomu sú mesačné splátky priaznivejšie a zákazník má po troch rokoch viac možností, ako sa rozhodnúť. Môže si stroj ponechať, refinancovať zostávajúcu čiastku alebo prejsť na nový model.
Takýto prístup zároveň lepšie zodpovedá súčasným trendom na trhu. Mnoho zákazníkov dnes nechce jazdiť desať alebo pätnásť rokov na tom istom motocykli. Naopak, oceňujú možnosť pravidelnej obmeny, prístupu k novším technológiám, modernejším bezpečnostným systémom alebo jednoducho k inému typu stroja, ktorý zodpovedá ich aktuálnym životným potrebám.
"Na Slovensku stále prevažuje predstava, že nový motocykel alebo skúter je potrebné zaplatiť celý, prípadne ho financovať klasickým úverom. Pritom vo svete automobilov sa financovanie so zostatkovou hodnotou osvedčilo už pred mnohými rokmi. Veríme, že podobný potenciál má aj v segmente jednostopových vozidiel. Zákazník získava nový stroj, okamžite sa stáva jeho vlastníkom a súčasne si ponecháva vysokú mieru flexibility do budúcnosti. Môže sa rozhodnúť, či si motocykel ponechá, prejde na nový model alebo využije inú variantu. Dôležité je, že má od začiatku jasno v podmienkach a môže si vybrať riešenie, ktoré mu bude najlepšie vyhovovať. Naším cieľom je sprístupniť nové motocykle a skútre čo najširšiemu okruhu zákazníkov a súčasne podporiť zdravú obmenu vozového parku," hovorí Ivo Řehák, Country Manager spoločnosti Faber Moto.
Okrem dostupnejšej cesty k novým motocyklom a skútrom môže mať financovanie so zostatkovou hodnotou pozitívny dosah aj na celý trh s jazdenými vozidlami. Ak budú zákazníci svoje stroje častejšie obmieňať, začne sa na trhu postupne objavovať viac mladých jazdených motocyklov a skútrov s overiteľnou históriou, pravidelnou servisnou starostlivosťou a známym pôvodom.
To je pozitívna správa nielen pre zákazníkov, ktorí si kupujú nové stroje, ale aj pre tých, ktorí dávajú prednosť kvalitným jazdeným motocyklom. Postupne tak môže vzniknúť zdravší a transparentnejší sekundárny trh, aký je bežný napríklad v automobilovom segmente.
Financovanie so zostatkovou hodnotou je dostupné u autorizovaných dealerov značiek Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa po celej Českej republike. Ponuka platí do 31. decembra 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio © SITA Všetky práva vyhradené.
Či už ide o štýlovú Vespu do mesta, praktické Piaggio na každodennú mobilitu, športovú Apriliu alebo ikonickú Moto Guzzi, väčšina zákazníkov pri výbere stále premýšľa predovšetkým nad celkovou obstarávacou cenou. Práve tento spôsob uvažovania sa teraz snaží zmeniť spoločnosť Faber Moto, oficiálny importér značiek Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa do Českej republiky. V spolupráci so spoločnosťou ESSOX preto uvádza na trh financovanie so zostatkovou hodnotou, ktoré prináša alternatívu ku klasickému úveru aj operatívnemu leasingu.
Zatiaľ čo v automobilovom priemysle patrí financovanie so zostatkovou hodnotou už dlhé roky medzi bežne využívané produkty, v segmente jednostopových vozidiel je na slovenskom trhu stále relatívne novinkou. Pritom práve motocykle a skútre predstavujú oblasť, kde môže podobný model dávať mimoriadny zmysel. Zákazníci totiž stále častejšie požadujú flexibilitu, chcú mať možnosť svoj stroj pravidelne meniť a súčasne nechcú blokovať vysoké čiastky vlastných finančných prostriedkov.
V posledných rokoch sa navyše výrazne zmenil aj spôsob, akým ľudia pristupujú k vlastníctvu dopravných prostriedkov. Podobne ako pri automobiloch, mobilných telefónoch alebo spotrebnej elektronike sa stále viac zákazníkov zaujíma o to, koľko ich bude konkrétny produkt stáť mesačne a aké možnosti budú mať v budúcnosti. Financovanie so zostatkovou hodnotou na tento trend reaguje a prináša riešenie, ktoré kombinuje výhody niekoľkých rôznych spôsobov financovania do jedného produktu.
Vlastníkom od prvého dňa
Jednou z najväčších výhod financovania so zostatkovou hodnotou je skutočnosť, že zákazník sa stáva vlastníkom vozidla ihneď po jeho prevzatí. Nejde teda o prenájom ani o klasický operatívny leasing. Motocykel alebo skúter je od prvého dňa jeho majetkom a môže s ním nakladať ako s vlastným vozidlom.
Financovanie je poskytované na obdobie 36 mesiacov a nevyžaduje žiadnu akontáciu. Zákazník tak nemusí disponovať vysokou počiatočnou hotovosťou a môže si zaobstarať nový stroj bez dlhého sporenia alebo odkladania nákupu. Súčasne nie je podmienkou uzatvorenie havarijného poistenia, čo môže ďalej prispieť k zníženiu celkových nákladov.
Ako funguje financovanie so zostatkovou hodnotou?
Princíp produktu je založený na vopred definovanej zostatkovej hodnote vozidla po troch rokoch prevádzky. Počas financovania zákazník spláca iba časť obstarávacej ceny, vďaka čomu sú pravidelné mesačné splátky výrazne nižšie ako pri bežnom úvere. Na konci financovania zostáva posledná vyššia splátka, ktorá zodpovedá vopred stanovenej zostatkovej hodnote vozidla.
Celý proces sa dá zjednodušene opísať v štyroch krokoch. Zákazník si najprv vyberie nový motocykel alebo skúter. Následne uzavrie financovanie bez nutnosti akontácie a po celý čas využíva svoj nový stroj ako vlastník. Po uplynutí 36 mesiacov sa potom rozhodne, akým spôsobom bude pokračovať.
Práve záver financovania predstavuje jednu z najväčších výhod celého produktu. Po uplynutí 36 mesiacov má zákazník niekoľko možností, ako ďalej postupovať. Motocykel alebo skúter si môže ponechať a jednorazovo doplatiť zostatkovovú hodnotu bez ďalších poplatkov či navýšenia. Ďalšou možnosťou je pokračovať vo financovaní zostávajúcej čiastky. Treťou variantou je využiť možnosť spätného odkúpenia u autorizovaného predajcu za vopred stanovenú cenu zodpovedajúcu zostatkovej hodnote vozidla a zaobstarať si nový model. Odpadá tak neistota spojená s budúcim predajom stroja, vyjednávaním o cene aj hľadaním kupca na vlastnú päsť.
Mýtus drahej motorky
Jedným z dôvodov, prečo mnoho ľudí nákup nového motocykla alebo skútra odkladá, je psychologická bariéra spojená s obstarávacou cenou. Ak zákazník vidí cenu, ktorá je preňho už vysoká, často automaticky dospeje k záveru, že si takýto stroj nemôže dovoliť. V skutočnosti však môže byť mesačné finančné zaťaženie výrazne nižšie, než si väčšina ľudí predstavuje.
Napríklad model Piaggio Liberty 125 S sa dá zaobstarať so splátkou od 64,85 € mesačne. Populárna Aprilia SR GT 125 vychádza od 70,94 € mesačne. Ikonická Vespa Primavera je dostupná od 105,40 € mesačne.
Zákazníci, ktorí hľadajú väčšie a výkonnejšie stroje, môžu využiť financovanie napríklad pri modeli Aprilia Tuono 457 od 140,45 € mesačne alebo pri legendárnej Moto Guzzi V7 od 219,47 € mesačne.
Práve tu sa ukazuje hlavná sila financovania so zostatkovou hodnotou. Zákazník sa nemusí sústrediť iba na celkovú obstarávaciu cenu. Namiesto toho získava možnosť rozložiť si náklady do pravidelných mesačných splátok a súčasne si zachovať flexibilitu pri ďalšom rozhodovaní.
Alternatíva ku klasickému úveru
Financovanie so zostatkovou hodnotou nie je určené iba zákazníkom, ktorí hľadajú najnižšiu možnú mesačnú splátku. Jeho výhodou je tiež väčšia flexibilita oproti klasickému úveru.
Zatiaľ čo pri bežnom financovaní zákazník postupne spláca celú hodnotu vozidla, v tomto prípade časť hodnoty zostáva až na koniec financovania. Vďaka tomu sú mesačné splátky priaznivejšie a zákazník má po troch rokoch viac možností, ako sa rozhodnúť. Môže si stroj ponechať, refinancovať zostávajúcu čiastku alebo prejsť na nový model.
Takýto prístup zároveň lepšie zodpovedá súčasným trendom na trhu. Mnoho zákazníkov dnes nechce jazdiť desať alebo pätnásť rokov na tom istom motocykli. Naopak, oceňujú možnosť pravidelnej obmeny, prístupu k novším technológiám, modernejším bezpečnostným systémom alebo jednoducho k inému typu stroja, ktorý zodpovedá ich aktuálnym životným potrebám.
"Na Slovensku stále prevažuje predstava, že nový motocykel alebo skúter je potrebné zaplatiť celý, prípadne ho financovať klasickým úverom. Pritom vo svete automobilov sa financovanie so zostatkovou hodnotou osvedčilo už pred mnohými rokmi. Veríme, že podobný potenciál má aj v segmente jednostopových vozidiel. Zákazník získava nový stroj, okamžite sa stáva jeho vlastníkom a súčasne si ponecháva vysokú mieru flexibility do budúcnosti. Môže sa rozhodnúť, či si motocykel ponechá, prejde na nový model alebo využije inú variantu. Dôležité je, že má od začiatku jasno v podmienkach a môže si vybrať riešenie, ktoré mu bude najlepšie vyhovovať. Naším cieľom je sprístupniť nové motocykle a skútre čo najširšiemu okruhu zákazníkov a súčasne podporiť zdravú obmenu vozového parku," hovorí Ivo Řehák, Country Manager spoločnosti Faber Moto.
Prínos pre celý motocyklový trh
Okrem dostupnejšej cesty k novým motocyklom a skútrom môže mať financovanie so zostatkovou hodnotou pozitívny dosah aj na celý trh s jazdenými vozidlami. Ak budú zákazníci svoje stroje častejšie obmieňať, začne sa na trhu postupne objavovať viac mladých jazdených motocyklov a skútrov s overiteľnou históriou, pravidelnou servisnou starostlivosťou a známym pôvodom.
To je pozitívna správa nielen pre zákazníkov, ktorí si kupujú nové stroje, ale aj pre tých, ktorí dávajú prednosť kvalitným jazdeným motocyklom. Postupne tak môže vzniknúť zdravší a transparentnejší sekundárny trh, aký je bežný napríklad v automobilovom segmente.
Financovanie so zostatkovou hodnotou je dostupné u autorizovaných dealerov značiek Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio a Vespa po celej Českej republike. Ponuka platí do 31. decembra 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Faber Moto prináša revolučné financovanie so zostatkovou hodnotou pre motocykle a skútre značiek koncernu Piaggio © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Financovanie Motocykel PR Skúter
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces
Brusel zverejnil správu o právnom štáte. Slovensku vytkol korupciu, verejnoprávne médiá aj legislatívny proces
<< predchádzajúci článok
Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska
Národná protidrogová jednotka rozbehla akciu Skriňa na východe Slovenska