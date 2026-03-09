|
Pondelok 9.3.2026
Denník - Správy
09. marca 2026
Brutálna vražda v okrese Galanta. Žena zomrela po útoku ostrým predmetom, polícia už zadržala podozrivého – FOTO
Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy v okrese Galanta. V nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách prijali oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom.
9.3.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy v okrese Galanta. V nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách prijali oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom. Trnavská krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že okamžite vyslali hliadku do obce v okrese Galanta.
„Privolaní záchranári už žene nedokázali pomôcť,“ uvádza polícia s tým, že prvotné zistenia nasvedčujú tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby.
Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý ho preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodáva polícia s tým, že podozrivý zo spáchania skutku bol zadržaný. Bližšie informácie poskytnú, keď to vyšetrovanie prípadu umožní
Zdroj: SITA.sk
