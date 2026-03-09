Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 9.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Františka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. marca 2026

Brutálna vražda v okrese Galanta. Žena zomrela po útoku ostrým predmetom, polícia už zadržala podozrivého – FOTO


Tagy: trnavská krajská polícia Vražda

Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy v okrese Galanta. V nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách prijali oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom.



Zdieľať
policia paska e1716448844592 676x419 9.3.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje násilnú smrť ženy v okrese Galanta. V nedeľu 8. marca v skorých večerných hodinách prijali oznámenie o žene, ktorá mala poranenia spôsobené ostrým predmetom. Trnavská krajská polícia na sociálnej sieti informuje, že okamžite vyslali hliadku do obce v okrese Galanta.


„Privolaní záchranári už žene nedokázali pomôcť,“ uvádza polícia s tým, že prvotné zistenia nasvedčujú tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý ho preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. „Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodáva polícia s tým, že podozrivý zo spáchania skutku bol zadržaný. Bližšie informácie poskytnú, keď to vyšetrovanie prípadu umožní


Zdroj: SITA.sk - Brutálna vražda v okrese Galanta. Žena zomrela po útoku ostrým predmetom, polícia už zadržala podozrivého – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: trnavská krajská polícia Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
COOP Jednota: Výhodné veľkonočné nákupy a súťaž o skvelé ceny
<< predchádzajúci článok
Jar, ktorá neprichádza potichu: nová limitka Ploom AURA Fuchsia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 