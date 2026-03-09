|
Jar, ktorá neprichádza potichu: nová limitka Ploom AURA Fuchsia
Zrazu máme chuť siahnuť po niečom, čo je sviežejšie. Výraznejšie. Odvážnejšie. A nielen v našom šatníku. Práve tu vstupuje do hry limitovaná edícia Ploom AURA Fuchsia. Zariadenie, ktoré ...
Bezdymové alternatívy si za posledné roky našli svoje miesto medzi dospelými fajčiarmi najmä preto, že negenerujú žiadny dym ani popol. To znamená menej zápachu, a teda menej rušivých momentov pre okolie.
Ploom AURA Fuchsia je novinka v rade bezdymových zariadení novej generácie Ploom AURA. Prináša intuitívnu technológiu nahrievania tabaku so štyrmi úrovňami intenzity, ktorú si pohodlne prispôsobíte podľa svojej chuti. O slovo sa hlási čistým, moderným dizajnom, minimalistickými a nadčasovými líniami a farbou, ktorá sa nedá prehliadnuť.
Technológia, ktorá vám dá kontrolu
Bezdymové zariadenia dnes už nie sú novinkou. Technológia nahrievania tabaku bez spaľovania z nich urobila obľúbenú voľbu pre mnohých dospelých fajčiarov. Práve absencia horenia má za následok, že neprodukujú zápach ani popol, ktoré poznáme pri klasických cigaretách.
Ploom AURA Fuchsia pracuje s indukčnou technológiou Smart HeatFlow, ktorá zabezpečuje rovnomerné nahrievanie náplne a konzistentnú chuť. Dospelým používateľom navyše prináša úplnú kontrolu nad ich bezdymovým zážitkom. Vďaka systému Heat Select ponúka štyri režimy intenzity, ktorými si môžete svoj zážitok prispôsobiť presne podľa seba. Či už máte chuť na výraznejší moment večer s priateľmi alebo jemnejší režim k vašej rannej káve.
Zariadenie je navrhnuté ako kompaktný "all-in-one" model s pohodlným nabíjaním cez USB-C port.
Funkčnosť ako základ, dizajn ako vyjadrenie
Minimalistické línie, čistý povrch a intuitívne ovládanie sú základom modelu AURA. Limitovaná edícia Fuchsia však pridáva prvok, ktorý z neho robí neprehliadnuteľný doplnok každého outfitu – výraznú farbu.
Fuchsia nie je neutrálna. Nie je to technická sivá ani bezpečná čierna. Je to odtieň, ktorý chce byť vidieť. A práve tu sa technológia stretáva so štýlom.
Rovnako ako smartfón, hodinky či slúchadlá, aj bezdymové zariadenie dnes patrí medzi veci, ktoré nosíme denne pri sebe. Sú súčasťou nášho štýlu. Vyjadrením vkusu. A fuchsia je odtieň, ktorý sa nebojí vystúpiť z davu a jasne sa prihlásiť o slovo.
Limitka ako moment
Jar je symbolom nových začiatkov – podobne ako fuchsia. Je to farba sily a sebavedomia. K radu zariadení Ploom AURA pridáva voľbu, ktorá má svoj vlastný charakter.
Z praktického zariadenia robí súčasť odvážneho osobného štýlu. Detail, ktorý nepôsobí náhodne. Pretože náhodný nie je. Je to farba, ktorá hovorí, že veci, ktoré používame každý deň, môžu mať osobnosť.
Obľúbený gadget oblieka do nových šiat. Nie je revolúciou, ale evolúciou. Nedrží sa v úzadí a pýta si priestor v sezóne, ktorá praje svetlu a farbám.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Jar, ktorá neprichádza potichu: nová limitka Ploom AURA Fuchsia © SITA Všetky práva vyhradené.
