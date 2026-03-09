|
COOP Jednota: Výhodné veľkonočné nákupy a súťaž o skvelé ceny
V COOP Jednote ich môžete spojiť nielen s výhodnými cenami na široký sortiment potravín a produktov, ale aj so šancou vyhrať atraktívne ceny. Od 5. marca do 8. apríla 2026 prebieha vo všetkých predajniach ...
9.3.2026 (SITA.sk) - V COOP Jednote ich môžete spojiť nielen s výhodnými cenami na široký sortiment potravín a produktov, ale aj so šancou vyhrať atraktívne ceny. Od 5. marca do 8. apríla 2026 prebieha vo všetkých predajniach COOP Jednota po celom Slovensku tradičná veľkonočná spotrebiteľská súťaž.
Stačí nakúpiť aspoň za 25 eur a ste v hre. Zákazníci sa hneď pri pokladni dozvedia, či získali okamžitú výhru, alebo postupujú do finálneho žrebovania o hlavné ceny. V súťaži sa hrá o 3 osobné automobily KIA Sportage, spolu 500 nákupných poukážok a takmer 150-tisíc okamžitých výhier priamo v predajniach.
Veľkonočné nákupy sa tak môžu zmeniť na výhernú nádielku. Okrem atraktívnych cien v súťaži, nájdu zákazníci v COOP Jednote aj výhodné ponuky a nízke ceny na množstvo produktov, ktoré patria k sviatočnému obdobiu – od základných potravín až po obľúbené veľkonočné špeciality.
Každý ďalší samostatný nákup nad 25 eur znamená ďalšiu šancu zapojiť sa do súťaže. Čím viac nákupov, tým viac príležitostí vyhrať.
Ešte väčšiu šancu na výhru majú zákazníci, ktorí využívajú mobilnú aplikáciu COOP Jednota Klub. Ak pri nákupe použijú vernostnú kartu a zároveň majú aktívnu aplikáciu s vytvoreným zákazníckym kontom, automaticky sa zapoja aj do špeciálnej digitálnej súťaže. Za jeden nákup tak môžu súťažiť dokonca dvakrát.
Súťaž pre používateľov aplikácie prebieha v piatich týždenných kolách a každý týždeň prináša inú atraktívnu cenu – napríklad dvojnásobok hodnoty nákupu, iPhone 17 PRO, iPad či nákupné poukážky v hodnote až 350 eur.
Veľkonočné nákupy v COOP Jednote tak tento rok prinášajú viac výhod, viac šancí na výhru a zároveň aj výhodné ceny, ktoré zákazníci nájdu vo svojej predajni COOP Jednota po celom Slovensku.
