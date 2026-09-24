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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Podľa krídelníka Gordona by sa Angličania nemali snažiť podobať na Španielov. Oba tímy majú rôzne kvality aj nedostatky, tvrdí


Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Liga národov 2026/2027

Anthony Gordon vyzdvihol jedinečnosť anglického futbalu pred blížiacim sa zápasom proti úradujúcim majstrom sveta Španielom. Anglický futbalový krídelník Anthony Gordon, ktorý na klubovej úrovni ...



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argentina_england_wcup_soccer_99189 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Anthony Gordon vyzdvihol jedinečnosť anglického futbalu pred blížiacim sa zápasom proti úradujúcim majstrom sveta Španielom.


Anglický futbalový krídelník Anthony Gordon, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v španielskom veľkoklube FC Barcelona, je presvedčený, že reprezentácia Anglicka nemôže jednoducho napodobňovať úspechy Španielska, ale musí stavať na vlastných kvalitách, aby ukončila 60-ročné čakanie na veľký titul.

Angličania vstúpia do novej edície Ligy národov v sobotu domácim duelom práve proti Španielom, chýbať pri tom nebude ani spomenutý 25-ročný rodák z Liverpoolu. Gordon prestúpil do Katalánska pred sezónou 2026/2027 z Newcastlu United. Bol súčasťou anglického tímu na MS 2026, ktorý vypadol v semifinále. Španieli pritom na svetovom šampionáte dokráčali až k titulu.

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"Nemôžeme sa stále pozerať na iné krajiny a snažiť sa byť ako ony, pretože nie sme nimi – sme Angličania a máme vlastné silné stránky, ktoré oni nemajú. Možno by sme mali začať hrať tým spôsobom, v ktorom sme dobrí,“ povedal Gordon.

Dodal, že ako hráč žijúci v Španielsku vidí jasné rozdiely vo futbalovej kultúre a schopnostiach medzi oboma krajinami. "Hovorím z osobnej skúsenosti. Máme rovnako dobrých hráčov, ale tí španielski majú iné kvality. Prečo by sme mali chcieť robiť našich hráčov ako španielskych? Oni majú nedostatky, ktoré my nemáme, a naopak," pokračoval.

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Spomenul tiež na prestížny okamih zo semifinále MS, v ktorom otvoril skóre duelu proti Argentíne, no jeho odchod ihriska zmenil priebeh zápasu. Tréner Thomas Tuchel vykonal sériu defenzívnych zmien, Gordona nahradil Ezrim Konsum a Anglicko prišlo o ofenzívnu silu, čo súper v závere využil na obrat a zvíťazil 2:1.

"Bol som prekvapený, úprimne povedané, keď ma stiahli, najmä keď som práve skóroval. Som hráč, ktorý sa dokáže veľmi dobre chytiť, keď hrá z adrenalínu. Po góle obvykle hrávam výborne, cítim sa ako nezastaviteľný,“ priznal Gordon.

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Tento anglický reprezentant nevie, či sa niekedy úplne vyrovná s týmto neúspechom, no verí, že uvedená "rana" môže tímu pomôcť dosiahnuť úspech v budúcnosti. "Tá rana nemusí byť nevyhnutne negatívna. Môže nás to viesť k víťazstvu v ďalších turnajoch. Keď stratíte niečo cenné, či už človeka alebo zápas, nikdy už nebudete rovnaký. Zanechá to jazvu, ale nie nevyhnutne zlú, môžete z toho byť lepší a poučiť sa o sebe aj svete," doplnil.


Zdroj: SITA.sk - Podľa krídelníka Gordona by sa Angličania nemali snažiť podobať na Španielov. Oba tímy majú rôzne kvality aj nedostatky, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglická futbalová reprezentácia Liga národov 2026/2027
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