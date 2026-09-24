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24. septembra 2026
Podľa krídelníka Gordona by sa Angličania nemali snažiť podobať na Španielov. Oba tímy majú rôzne kvality aj nedostatky, tvrdí
Anthony Gordon vyzdvihol jedinečnosť anglického futbalu pred blížiacim sa zápasom proti úradujúcim majstrom sveta Španielom. Anglický futbalový krídelník Anthony Gordon, ktorý na klubovej úrovni ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Anthony Gordon vyzdvihol jedinečnosť anglického futbalu pred blížiacim sa zápasom proti úradujúcim majstrom sveta Španielom.
Anglický futbalový krídelník Anthony Gordon, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v španielskom veľkoklube FC Barcelona, je presvedčený, že reprezentácia Anglicka nemôže jednoducho napodobňovať úspechy Španielska, ale musí stavať na vlastných kvalitách, aby ukončila 60-ročné čakanie na veľký titul.
Angličania vstúpia do novej edície Ligy národov v sobotu domácim duelom práve proti Španielom, chýbať pri tom nebude ani spomenutý 25-ročný rodák z Liverpoolu. Gordon prestúpil do Katalánska pred sezónou 2026/2027 z Newcastlu United. Bol súčasťou anglického tímu na MS 2026, ktorý vypadol v semifinále. Španieli pritom na svetovom šampionáte dokráčali až k titulu.
"Nemôžeme sa stále pozerať na iné krajiny a snažiť sa byť ako ony, pretože nie sme nimi – sme Angličania a máme vlastné silné stránky, ktoré oni nemajú. Možno by sme mali začať hrať tým spôsobom, v ktorom sme dobrí,“ povedal Gordon.
Dodal, že ako hráč žijúci v Španielsku vidí jasné rozdiely vo futbalovej kultúre a schopnostiach medzi oboma krajinami. "Hovorím z osobnej skúsenosti. Máme rovnako dobrých hráčov, ale tí španielski majú iné kvality. Prečo by sme mali chcieť robiť našich hráčov ako španielskych? Oni majú nedostatky, ktoré my nemáme, a naopak," pokračoval.
Spomenul tiež na prestížny okamih zo semifinále MS, v ktorom otvoril skóre duelu proti Argentíne, no jeho odchod ihriska zmenil priebeh zápasu. Tréner Thomas Tuchel vykonal sériu defenzívnych zmien, Gordona nahradil Ezrim Konsum a Anglicko prišlo o ofenzívnu silu, čo súper v závere využil na obrat a zvíťazil 2:1.
"Bol som prekvapený, úprimne povedané, keď ma stiahli, najmä keď som práve skóroval. Som hráč, ktorý sa dokáže veľmi dobre chytiť, keď hrá z adrenalínu. Po góle obvykle hrávam výborne, cítim sa ako nezastaviteľný,“ priznal Gordon.
Tento anglický reprezentant nevie, či sa niekedy úplne vyrovná s týmto neúspechom, no verí, že uvedená "rana" môže tímu pomôcť dosiahnuť úspech v budúcnosti. "Tá rana nemusí byť nevyhnutne negatívna. Môže nás to viesť k víťazstvu v ďalších turnajoch. Keď stratíte niečo cenné, či už človeka alebo zápas, nikdy už nebudete rovnaký. Zanechá to jazvu, ale nie nevyhnutne zlú, môžete z toho byť lepší a poučiť sa o sebe aj svete," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Podľa krídelníka Gordona by sa Angličania nemali snažiť podobať na Španielov. Oba tímy majú rôzne kvality aj nedostatky, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový krídelník Anthony Gordon, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v španielskom veľkoklube FC Barcelona, je presvedčený, že reprezentácia Anglicka nemôže jednoducho napodobňovať úspechy Španielska, ale musí stavať na vlastných kvalitách, aby ukončila 60-ročné čakanie na veľký titul.
Angličania vstúpia do novej edície Ligy národov v sobotu domácim duelom práve proti Španielom, chýbať pri tom nebude ani spomenutý 25-ročný rodák z Liverpoolu. Gordon prestúpil do Katalánska pred sezónou 2026/2027 z Newcastlu United. Bol súčasťou anglického tímu na MS 2026, ktorý vypadol v semifinále. Španieli pritom na svetovom šampionáte dokráčali až k titulu.
"Nemôžeme sa stále pozerať na iné krajiny a snažiť sa byť ako ony, pretože nie sme nimi – sme Angličania a máme vlastné silné stránky, ktoré oni nemajú. Možno by sme mali začať hrať tým spôsobom, v ktorom sme dobrí,“ povedal Gordon.
Dodal, že ako hráč žijúci v Španielsku vidí jasné rozdiely vo futbalovej kultúre a schopnostiach medzi oboma krajinami. "Hovorím z osobnej skúsenosti. Máme rovnako dobrých hráčov, ale tí španielski majú iné kvality. Prečo by sme mali chcieť robiť našich hráčov ako španielskych? Oni majú nedostatky, ktoré my nemáme, a naopak," pokračoval.
Spomenul tiež na prestížny okamih zo semifinále MS, v ktorom otvoril skóre duelu proti Argentíne, no jeho odchod ihriska zmenil priebeh zápasu. Tréner Thomas Tuchel vykonal sériu defenzívnych zmien, Gordona nahradil Ezrim Konsum a Anglicko prišlo o ofenzívnu silu, čo súper v závere využil na obrat a zvíťazil 2:1.
"Bol som prekvapený, úprimne povedané, keď ma stiahli, najmä keď som práve skóroval. Som hráč, ktorý sa dokáže veľmi dobre chytiť, keď hrá z adrenalínu. Po góle obvykle hrávam výborne, cítim sa ako nezastaviteľný,“ priznal Gordon.
Tento anglický reprezentant nevie, či sa niekedy úplne vyrovná s týmto neúspechom, no verí, že uvedená "rana" môže tímu pomôcť dosiahnuť úspech v budúcnosti. "Tá rana nemusí byť nevyhnutne negatívna. Môže nás to viesť k víťazstvu v ďalších turnajoch. Keď stratíte niečo cenné, či už človeka alebo zápas, nikdy už nebudete rovnaký. Zanechá to jazvu, ale nie nevyhnutne zlú, môžete z toho byť lepší a poučiť sa o sebe aj svete," doplnil.
Zdroj: SITA.sk - Podľa krídelníka Gordona by sa Angličania nemali snažiť podobať na Španielov. Oba tímy majú rôzne kvality aj nedostatky, tvrdí © SITA Všetky práva vyhradené.
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