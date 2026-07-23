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23. júla 2026
Buček po prestupe do Slovana: Je mi jedno, kto si čo myslí. Pre mňa je to najlepšie rozhodnutie – FOTO
Pôsobenie v Slovane by ho mohlo vrátiť do reprezentácie, kde by si opäť rád zahral. Slovenský hokejista Samuel Buček zaujal pre niektorých kontroverzným prestupom do HC Slovan Bratislava z HK Nitra. ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Pôsobenie v Slovane by ho mohlo vrátiť do reprezentácie, kde by si opäť rád zahral.
Slovenský hokejista Samuel Buček zaujal pre niektorých kontroverzným prestupom do HC Slovan Bratislava z HK Nitra. Zatiaľ čo "belasí" a útočník obhajujú presun do hlavného mesta Slovenska, pod Zoborom sa búria ako realizačný tím, tak aj fanúšikovia.
Buček priznal, že Bratislavčania mali o neho záujem už pred vlani. "Vtedy prebehli nejaké rokovania, na starosti ich mal môj agent. Ja som s klubmi nerokoval, je to práca agenta, nechal som to na ňom. Mojou prioritou je hrať hokej najlepšie ako viem, ponuky a rokovania sú jeho parketa. Dlhšiu dobu som vnútorne cítil, že potrebujem zmenu, nový nádych aj impulz. Z mojej hry a celkovo z nitrianskeho prostredia sa mi vytratil ´drive´, spadol som do stereotypu," povedal pre portál sportweb.sk.
Zaujali ho podmienky, vízia Slovana a akú rolu by mal v tom on samotný. U "belasých" pôsobil aj v roku 2020, no vtedy tam hral iný Samuel Buček.
"Každým rokom sa zlepšujem ako hráč a človek. V tej dobe, keď som prišiel do Slovana, boli iné okolnosti. Počas tej sezóny som mal dve ťažké zranenia, ktoré mi nedovolili naplno ukázať môj potenciál. Cez to všetko, keď si na to spomeniem, v príprave som hral výborne, mal som viac ako bod na zápas, aj na začiatku základnej časti. Žiaľ, potom prišli zranenia. Teraz je to iné. Som vyspelejší, skúsenejší, lepší a mentálne odolnejší hráč. Už sa na novú sezónu veľmi teším a som rád, že môžem byť súčasťou veľkoklubu ako je Slovan. Chcem byť zdravý a v belasom drese hrať svoj najlepší hokej," prezradil 27-ročný rodák z Nitry.
Na novú výzvu je pripravený, no nebude všetko stáť len na ňom, ale zabojovať musí celý káder. "Keď bude dobrá partia, vytvoríme jednu veľkú rodinu, tak môžeme uspieť," uviedol s tým, že sa stále chce zlepšovať.
O trénerovi Slovana Bradovi Tapperovi počul len samé pozitíva a že zachováva pokoj aj chladnú hlavu, no stále chce hrať svoj koncept. "Pevne verím, že mojimi výkonmi prispejem k úspešnej spolupráci a že nám to bude spolu klapať."
Čo sa týka prestupu, Bučeka nezaujíma, čo si kto myslí a je mu to jedno. "Pre mňa je to najlepšie rozhodnutie, pretože nikto nemá obuté moje topánky. Nevie, ako sa v danom momente cítim na svojej hokejovej ceste. Či to niekto berie v dobrom alebo zlom, neberiem mu to, je to jeho rozhodnutie. Ja však robím to, čo je najlepšie pre mňa a moju rodinu," priblížil s tým, že sa sústredí len na seba a nepripúšťa si kritiku.
"Neviem, ako sa fanúšikovia Nitry zachovajú, to je na nich. Ľudia vedia, že vždy, keď som hral za Nitru, som išiel na sto percent. Vždy som sa snažil urobiť pre klub maximum, mal som víťaznú mentalitu. Slušní fanúšikovia Nitry to vždy vedeli oceniť. To, ako sa zachovajú tí druhí, nemám pod kontrolou. Za roky, čo pôsobím v hokeji, som sa naučil, že sú aj veci, ktoré nemôžem ovplyvni," triezvo premýšľal Buček.
Zranenia z minulej sezóny sú už minulosťou a cíti sa vynikajúco. "Dovolím si tvrdiť a dúfam, že sa to ukáže aj na ľade, že fyzicky a kondične som najlepšie pripravený za posledné roky. Nebudem to tajiť, aj v číslach, ktoré mi v testovaniach nameral môj kondičný tréner, je markantné zlepšenie. Pevne verím, že mi to pomôže, aby som podával ešte lepšie výkony a aby som zostal po celý ročník zdravý. Cítim sa super a už sa neviem dočkať, keď sa začne sezóna a dostanem sa do hokejového tranzu, pretože v minulej sezóne som si ho veľmi neužil."
Pôsobenie v Slovane by ho mohlo vrátiť do reprezentácie, kde by si opäť rád zahral. "Ale predovšetkým je to na mne, na mojich výkonoch a potom, keď zaujmem kompetentných, tak ma musia aj vybrať. Už viem, samozrejme, z vlastnej skúsenosti, že do toho zasahujú aj viaceré iné faktory. Môžete hrať dobre, mať super sezónu, ale keď sú chalani, ktorí ju majú ešte lepšiu, tak tréneri siahnu po nich. Plus, vedenie reprezentácie vie, že som hokejista do prvých dvoch útokov a keď sú v tejto top šestke lepší útočníci, tak potom oni majú prednosť. Keď budem najlepší ja, možnosť, že si ma vyberú, sa zvyšuje," dodal Buček pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Buček po prestupe do Slovana: Je mi jedno, kto si čo myslí. Pre mňa je to najlepšie rozhodnutie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejista Samuel Buček zaujal pre niektorých kontroverzným prestupom do HC Slovan Bratislava z HK Nitra. Zatiaľ čo "belasí" a útočník obhajujú presun do hlavného mesta Slovenska, pod Zoborom sa búria ako realizačný tím, tak aj fanúšikovia.
Buček priznal, že Bratislavčania mali o neho záujem už pred vlani. "Vtedy prebehli nejaké rokovania, na starosti ich mal môj agent. Ja som s klubmi nerokoval, je to práca agenta, nechal som to na ňom. Mojou prioritou je hrať hokej najlepšie ako viem, ponuky a rokovania sú jeho parketa. Dlhšiu dobu som vnútorne cítil, že potrebujem zmenu, nový nádych aj impulz. Z mojej hry a celkovo z nitrianskeho prostredia sa mi vytratil ´drive´, spadol som do stereotypu," povedal pre portál sportweb.sk.
Chce dobrú partiu
Zaujali ho podmienky, vízia Slovana a akú rolu by mal v tom on samotný. U "belasých" pôsobil aj v roku 2020, no vtedy tam hral iný Samuel Buček.
"Každým rokom sa zlepšujem ako hráč a človek. V tej dobe, keď som prišiel do Slovana, boli iné okolnosti. Počas tej sezóny som mal dve ťažké zranenia, ktoré mi nedovolili naplno ukázať môj potenciál. Cez to všetko, keď si na to spomeniem, v príprave som hral výborne, mal som viac ako bod na zápas, aj na začiatku základnej časti. Žiaľ, potom prišli zranenia. Teraz je to iné. Som vyspelejší, skúsenejší, lepší a mentálne odolnejší hráč. Už sa na novú sezónu veľmi teším a som rád, že môžem byť súčasťou veľkoklubu ako je Slovan. Chcem byť zdravý a v belasom drese hrať svoj najlepší hokej," prezradil 27-ročný rodák z Nitry.
Na novú výzvu je pripravený, no nebude všetko stáť len na ňom, ale zabojovať musí celý káder. "Keď bude dobrá partia, vytvoríme jednu veľkú rodinu, tak môžeme uspieť," uviedol s tým, že sa stále chce zlepšovať.
Nevie, ako sa zachovajú
O trénerovi Slovana Bradovi Tapperovi počul len samé pozitíva a že zachováva pokoj aj chladnú hlavu, no stále chce hrať svoj koncept. "Pevne verím, že mojimi výkonmi prispejem k úspešnej spolupráci a že nám to bude spolu klapať."
Čo sa týka prestupu, Bučeka nezaujíma, čo si kto myslí a je mu to jedno. "Pre mňa je to najlepšie rozhodnutie, pretože nikto nemá obuté moje topánky. Nevie, ako sa v danom momente cítim na svojej hokejovej ceste. Či to niekto berie v dobrom alebo zlom, neberiem mu to, je to jeho rozhodnutie. Ja však robím to, čo je najlepšie pre mňa a moju rodinu," priblížil s tým, že sa sústredí len na seba a nepripúšťa si kritiku.
"Neviem, ako sa fanúšikovia Nitry zachovajú, to je na nich. Ľudia vedia, že vždy, keď som hral za Nitru, som išiel na sto percent. Vždy som sa snažil urobiť pre klub maximum, mal som víťaznú mentalitu. Slušní fanúšikovia Nitry to vždy vedeli oceniť. To, ako sa zachovajú tí druhí, nemám pod kontrolou. Za roky, čo pôsobím v hokeji, som sa naučil, že sú aj veci, ktoré nemôžem ovplyvni," triezvo premýšľal Buček.
Návrat do reprezentácie?
Zranenia z minulej sezóny sú už minulosťou a cíti sa vynikajúco. "Dovolím si tvrdiť a dúfam, že sa to ukáže aj na ľade, že fyzicky a kondične som najlepšie pripravený za posledné roky. Nebudem to tajiť, aj v číslach, ktoré mi v testovaniach nameral môj kondičný tréner, je markantné zlepšenie. Pevne verím, že mi to pomôže, aby som podával ešte lepšie výkony a aby som zostal po celý ročník zdravý. Cítim sa super a už sa neviem dočkať, keď sa začne sezóna a dostanem sa do hokejového tranzu, pretože v minulej sezóne som si ho veľmi neužil."
Pôsobenie v Slovane by ho mohlo vrátiť do reprezentácie, kde by si opäť rád zahral. "Ale predovšetkým je to na mne, na mojich výkonoch a potom, keď zaujmem kompetentných, tak ma musia aj vybrať. Už viem, samozrejme, z vlastnej skúsenosti, že do toho zasahujú aj viaceré iné faktory. Môžete hrať dobre, mať super sezónu, ale keď sú chalani, ktorí ju majú ešte lepšiu, tak tréneri siahnu po nich. Plus, vedenie reprezentácie vie, že som hokejista do prvých dvoch útokov a keď sú v tejto top šestke lepší útočníci, tak potom oni majú prednosť. Keď budem najlepší ja, možnosť, že si ma vyberú, sa zvyšuje," dodal Buček pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Buček po prestupe do Slovana: Je mi jedno, kto si čo myslí. Pre mňa je to najlepšie rozhodnutie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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