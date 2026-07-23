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23. júla 2026
Nóri podajú sťažnosť voči FIFA kvôli škandálu s červenou kartou pre Baloguna
Tagy: MS vo futbale 2026
Nórsko plánuje oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) po kontroverznom pozastavení trestu amerického reprezentanta Folarina Baloguna. Nórska futbalová federácia (NFF) sa ...
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23.7.2026 (SITA.sk) - Nórsko plánuje oficiálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) po kontroverznom pozastavení trestu amerického reprezentanta Folarina Baloguna.
Nórska futbalová federácia (NFF) sa pripravuje podať formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federácia (FIFA) kvôli pozastaveniu trestu za červenú karty hráča pre Američana Folarina Baloguna počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Prezidentka NFF Lise Klavenessová uviedla, že podporí sťažnosť voči FIFA, ktorou sa bude zaoberať Výbor pre etiku FIFA. Situáciu označila za "hrozbu pre celý futbal".
Balogun dostal červenú kartu v osemfinále proti Bosne a Hercegovine, čo by podľa pravidiel znamenalo automatický dištanc na ďalší zápas proti Belgicku. FIFA však pozastavila jeho trest, čo vyvolalo vlnu kritiky, najmä po tom, čo sa objavili informácie o zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý telefonicky kontaktoval prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Účasť Trumpa v celej záležitosti vyvolala veľké kontroverzie a ovplyvnila priebeh zápasu, v ktorom Belgicko napokon zvíťazilo 4:1. Klavenessová poukázala na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje podliezanie pravidiel pod vplyvom politických tlakov a zdôraznila, že takéto zásahy by mali byť transparentne komunikované a odmietnuté.
Klavenessová pôsobí ako prezidentka NFF od roku 2022 a je bývalá hráčka nórskeho národného tímu. Krotizovala tiež rozhodovací proces vo FIFA, kde podľa informácií o pozastavení trestu rozhodol len predseda disciplinárneho výboru Mohammad al-Kamali bez konzultácie s ostatnými členmi komisie.
Nórka vyjadrila presvedčenie, že táto situácia nemôže byť jednoducho zametená pod koberec a musí byť vyvodená zodpovednosť, aby sa zachovala dôvera v integritu hry. Zároveň odmietla svoju účasť v boji o post prezidenta FIFA a kritizovala plány rozšíriť finálový turnaj majstrovstiev sveta zo 48 na 64 tímov, keďže podľa nej by to nemuselo byť v prospech futbalu, najmä pre menšie krajiny ako Nórsko, ktoré sa úspešne vrátilo na MS po 28 rokoch.
Nórska federácia už predtým podala sťažnosť voči FIFA po udelení prvej mierovej ceny prezidentovi Trumpovi, ktorá bola medzinárodne vysmievaná. Teraz teda kladie dôraz na etický rozmer prípadov, ktoré podľa nej poškodzujú dôveryhodnosť futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Nóri podajú sťažnosť voči FIFA kvôli škandálu s červenou kartou pre Baloguna © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórska futbalová federácia (NFF) sa pripravuje podať formálnu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federácia (FIFA) kvôli pozastaveniu trestu za červenú karty hráča pre Američana Folarina Baloguna počas majstrovstiev sveta v Severnej Amerike. Prezidentka NFF Lise Klavenessová uviedla, že podporí sťažnosť voči FIFA, ktorou sa bude zaoberať Výbor pre etiku FIFA. Situáciu označila za "hrozbu pre celý futbal".
Balogun dostal červenú kartu v osemfinále proti Bosne a Hercegovine, čo by podľa pravidiel znamenalo automatický dištanc na ďalší zápas proti Belgicku. FIFA však pozastavila jeho trest, čo vyvolalo vlnu kritiky, najmä po tom, čo sa objavili informácie o zásahu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý telefonicky kontaktoval prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Účasť Trumpa v celej záležitosti vyvolala veľké kontroverzie a ovplyvnila priebeh zápasu, v ktorom Belgicko napokon zvíťazilo 4:1. Klavenessová poukázala na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje podliezanie pravidiel pod vplyvom politických tlakov a zdôraznila, že takéto zásahy by mali byť transparentne komunikované a odmietnuté.
Klavenessová pôsobí ako prezidentka NFF od roku 2022 a je bývalá hráčka nórskeho národného tímu. Krotizovala tiež rozhodovací proces vo FIFA, kde podľa informácií o pozastavení trestu rozhodol len predseda disciplinárneho výboru Mohammad al-Kamali bez konzultácie s ostatnými členmi komisie.
Nórka vyjadrila presvedčenie, že táto situácia nemôže byť jednoducho zametená pod koberec a musí byť vyvodená zodpovednosť, aby sa zachovala dôvera v integritu hry. Zároveň odmietla svoju účasť v boji o post prezidenta FIFA a kritizovala plány rozšíriť finálový turnaj majstrovstiev sveta zo 48 na 64 tímov, keďže podľa nej by to nemuselo byť v prospech futbalu, najmä pre menšie krajiny ako Nórsko, ktoré sa úspešne vrátilo na MS po 28 rokoch.
Nórska federácia už predtým podala sťažnosť voči FIFA po udelení prvej mierovej ceny prezidentovi Trumpovi, ktorá bola medzinárodne vysmievaná. Teraz teda kladie dôraz na etický rozmer prípadov, ktoré podľa nej poškodzujú dôveryhodnosť futbalu.
Zdroj: SITA.sk - Nóri podajú sťažnosť voči FIFA kvôli škandálu s červenou kartou pre Baloguna © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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