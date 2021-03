Za dovolenkami do exotických krajín odletelo od januára približne tridsaťtisíc Slovákov

Zodpovedná forma cestovania

Služby dokážu kontrolovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 - Od januára za dovolenkami do exotiky odletelo približne 30-tisíc Slovákov. Najviac cestovali do Emirátov, na Maldivy, Zanzibar, do Dominikánskej republiky a Egyptu. Podľa aktuálnych štatistík bolo za tieto mesiace na Slovensko importovaných 35 prípadov koronavírusu.Z toho v prípade troch ide o import z krajín, ktoré nie sú bežnou dovolenkovou destináciou, ako je Kolumbia, Saudská Arábia či Alžírsko.Do týchto krajín Slováci necestovali s cestovkami. V prepočte tieto čísla predstavujú 0,001 %, čo je hlboko pod slovenským priemerom. Informovala o tom Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).Dovolenky cez cestovné kancelárie sú podľa prezidenta asociácie Romana Berkesa momentálne tou zodpovednou formou cestovania.„Cestovné kancelárie v súčasnosti robia nespočetné množstvo krokov a opatrení pre to, aby cestovanie bolo bezpečné a zodpovedné,“ konštatovala SACKA.Cestovné kancelárie totiž dokážu kontrolovať celý priebeh poskytovaných služieb od nástupu do lietadla cez hotelové transfery, až po kontrolu priebehu poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb.Majú k dispozícii menné zoznamy klientov a prehľad o pohybe a činnosti klientov cestovných kancelárií. Cestujúcich tiež informujú zástupcovia cestovných kancelárií či delegáti priamo v destinácii.