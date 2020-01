NATO by sa malo rozšíriť na Blízky východ a pozmeniť svoj názov, navrhuje Trump

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Severoatlantická aliancia by sa mala rozšíriť o krajiny Blízkeho východu a namiesto NATO by sa mala volať NATOME. Vo štvrtok to pred novinármi v Bielom dome navrhol americký prezident Donald Trump Ako dodal, o tomto svojom návrhu už v stredu telefonicky informoval aj generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga , a ten bol - aspoň podľa Trumpových slov - nadšený."Myslím si, že ho to skutočne nadchlo. Máme NATO, áno? No a pridáme ´ME´, Blízky východ (anglicky Middle East - pozn. SITA). Volalo by sa to teda NATOME," oboznámil Trump novinárov so svojím najnovším projektom.Nie je jasné, nakoľko vážne americký prezident tento svoj návrh myslel. Veľakrát v minulosti sa však už stalo, že Trump hovoril o niečom, čo pôsobilo ako čistý nonsens, a nakoniec sa ukázalo, že to myslí smrteľne vážne.Príkladom môže byť jeho minuloročné vyhlásenie, že USA by radi kúpili od Dánska Grónsko. To tiež najskôr vyzeralo ako žart, no neskôr sa ukázalo, že Trump tento svoj návrh myslel vážne. Keď sa proti nemu Grónsko aj Dánsko postavili, Trump za trest zrušil už pripravenú návštevu Dánska.