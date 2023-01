Rusko sa pri novej ofenzíve pravdepodobne zameria na Luhanskú oblasť

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Rusko sa pri plánovanej ofenzíve na Ukrajine s najväčšou pravdepodobnosťou zameria na Luhanskú oblasť , no môže k nej dôjsť aj v okolí Vuhledaru v západnej časti Doneckej oblasti . V najnovšej aktualizácii to tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Inštitút sa domnieva, že cieľom nedávnych ruských pozemných útokov v Zaporožžskej oblasti mohlo byť rozptýlenie ukrajinských síl a vytvorenie podmienok pre ofenzívu v Luhanskej oblasti. Do nej navyše Rusko presúva niektorých vojakov sústredených v Bielorusku.Podľa ISW je zároveň mimoriadne nepravdepodobné, že by Rusko spustilo novú ofenzívu z územia Bieloruska.