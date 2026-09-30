Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 30.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jarolím
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. septembra 2026

Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels


Tagy: násilná trestná činnosť Nemecká polícia Pranie špinavých peňazí Razia založenie zločineckej skupiny

Viac ako tisíc policajtov zasahovalo v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka, ale aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku. Viac ako tisíc policajtov v stredu uskutočnilo rozsiahlu ...



Zdieľať
canada_hells_angels_03065 676x451 30.9.2026 (SITA.sk) - Viac ako tisíc policajtov zasahovalo v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka, ale aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku.


Viac ako tisíc policajtov v stredu uskutočnilo rozsiahlu raziu proti medzinárodnej sieti prania špinavých peňazí napojenej na motorkársky klub Hells Angels, informoval denník Die Welt.


Polícia prehľadala viac ako sto objektov najmä v Severnom Porýní-Vestfálsku, Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku a Berlíne. Súbežné zásahy sa uskutočnili aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku.

Desiatky podozrivých


Vyšetrovatelia preverujú 71 podozrivých vrátane vysoko postavených členov Hells Angels. Pripisujú im okrem iného založenie zločineckej skupiny, pranie špinavých peňazí, vydieranie, podvody, trestné činy so zbraňami, ublíženie na zdraví a daňové úniky. Polícia vykonala aj niekoľko zatykačov.

Miliónové majetky


Úrady chcú zároveň zaistiť majetok v hodnote približne 48,6 milióna eur. Podľa vyšetrovateľov sa príjmy z trestnej činnosti mali legalizovať prostredníctvom podnikov a investícií do nehnuteľností.

Operáciu koordinujú prokuratúra v Duisburgu a krajinský úrad Severného Porýnia-Vestfálska pre boj proti finančnej kriminalite. Vyšetrovanie trvá viac ako štyri roky a začalo sa po násilnom konflikte v Duisburgu v máji 2022.


Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: násilná trestná činnosť Nemecká polícia Pranie špinavých peňazí Razia založenie zločineckej skupiny
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Budapeštianska zoo získala svetový certifikát ochrany zvierat. Je prvou v strednej a východnej Európe
<< predchádzajúci článok
Zmluva o dielo medzi firmami: Ako nastaviť cenu, termíny, vady a zmluvné pokuty

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 