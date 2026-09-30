|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 30.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jarolím
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. septembra 2026
Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels
Tagy: násilná trestná činnosť Nemecká polícia Pranie špinavých peňazí Razia založenie zločineckej skupiny
Viac ako tisíc policajtov zasahovalo v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka, ale aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku. Viac ako tisíc policajtov v stredu uskutočnilo rozsiahlu ...
Zdieľať
30.9.2026 (SITA.sk) - Viac ako tisíc policajtov zasahovalo v niekoľkých spolkových krajinách Nemecka, ale aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku.
Polícia prehľadala viac ako sto objektov najmä v Severnom Porýní-Vestfálsku, Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku a Berlíne. Súbežné zásahy sa uskutočnili aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku.
Vyšetrovatelia preverujú 71 podozrivých vrátane vysoko postavených členov Hells Angels. Pripisujú im okrem iného založenie zločineckej skupiny, pranie špinavých peňazí, vydieranie, podvody, trestné činy so zbraňami, ublíženie na zdraví a daňové úniky. Polícia vykonala aj niekoľko zatykačov.
Úrady chcú zároveň zaistiť majetok v hodnote približne 48,6 milióna eur. Podľa vyšetrovateľov sa príjmy z trestnej činnosti mali legalizovať prostredníctvom podnikov a investícií do nehnuteľností.
Operáciu koordinujú prokuratúra v Duisburgu a krajinský úrad Severného Porýnia-Vestfálska pre boj proti finančnej kriminalite. Vyšetrovanie trvá viac ako štyri roky a začalo sa po násilnom konflikte v Duisburgu v máji 2022.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac ako tisíc policajtov v stredu uskutočnilo rozsiahlu raziu proti medzinárodnej sieti prania špinavých peňazí napojenej na motorkársky klub Hells Angels, informoval denník Die Welt.
Polícia prehľadala viac ako sto objektov najmä v Severnom Porýní-Vestfálsku, Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Porýní-Falcku a Berlíne. Súbežné zásahy sa uskutočnili aj v Belgicku, Bulharsku a Holandsku.
Desiatky podozrivých
Vyšetrovatelia preverujú 71 podozrivých vrátane vysoko postavených členov Hells Angels. Pripisujú im okrem iného založenie zločineckej skupiny, pranie špinavých peňazí, vydieranie, podvody, trestné činy so zbraňami, ublíženie na zdraví a daňové úniky. Polícia vykonala aj niekoľko zatykačov.
Miliónové majetky
Úrady chcú zároveň zaistiť majetok v hodnote približne 48,6 milióna eur. Podľa vyšetrovateľov sa príjmy z trestnej činnosti mali legalizovať prostredníctvom podnikov a investícií do nehnuteľností.
Operáciu koordinujú prokuratúra v Duisburgu a krajinský úrad Severného Porýnia-Vestfálska pre boj proti finančnej kriminalite. Vyšetrovanie trvá viac ako štyri roky a začalo sa po násilnom konflikte v Duisburgu v máji 2022.
Zdroj: SITA.sk - Nemecká polícia podnikla rozsiahlu raziu proti motorkárskemu klubu Hells Angels © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: násilná trestná činnosť Nemecká polícia Pranie špinavých peňazí Razia založenie zločineckej skupiny
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Budapeštianska zoo získala svetový certifikát ochrany zvierat. Je prvou v strednej a východnej Európe
Budapeštianska zoo získala svetový certifikát ochrany zvierat. Je prvou v strednej a východnej Európe
<< predchádzajúci článok
Zmluva o dielo medzi firmami: Ako nastaviť cenu, termíny, vady a zmluvné pokuty
Zmluva o dielo medzi firmami: Ako nastaviť cenu, termíny, vady a zmluvné pokuty