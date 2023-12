Bude Gašpar novým šéfom SIS? Ja som aktívny v parlamente a chcem pracovať, tvrdí

10.12.2023 (SITA.sk) - Bývalý policajný prezident a poslanec parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) nikdy verejne neprezentoval zámer stať sa šéfom Slovenskej informačnej služby . Uviedol to v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS s tým, že takáto otázka momentálne nie je na stole.„Ja som aktívny v parlamente, chcem pracovať," povedal Gašpar. Na druhej strane podľa neho v situácii, že by boli splnené zákonné podmienky, nevidí dôvod, prečo by riaditeľom SIS nemohol byť. „Ale musia byť splnené zákonné podmienky," dodal Gašpar.