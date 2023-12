V prevádzke je do 25 lyžiarskych stredísk, s veľmi dobrými podmienkami

V prevádzke je do 25 lyžiarskych stredísk, s dobrými až veľmi dobrými podmienkami. Oproti minulému roku sa zimná sezóna rozbieha o čosi skôr, vďaka zimnému počasiu. Vo viacerých areáloch je zatiaľ víkendový režim. Prevádzka je čiastočná, k dispozícii je 20 až 50% lyžiarskych svahov. Prevádzkovatelia pokračujú v technickom zasnežovaní. Lyžiarske podmienky sú dobré až veľmi dobré, hrúbka snehovej vrstvy sa pohybuje od 25 do 70 cm, na Roháčoch-Spálenej a Podbrezinách pri Liptovskom Mikuláši do 80 cm. Podklad je zmiešaný – tvorí ho prírodný aj technický sneh, do rána pripadlo do 3 cm prachového snehu. Lyžovačka je v týchto dňoch lacnejšia.

Nízke Tatry







Jasná sever 40-60 cm veľmi dobré



Jasná juh 60 cm veľmi dobré



Ski centrum Demänová 30-70 cm veľmi dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50-70 cm dobré



Donovaly - Záhradište 30 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 50 cm veľmi dobré



Ski Telgárt 50-70 cm veľmi dobré

Vysoké a Západné Tatra







Štrbské Pleso 40 cm veľmi dobré



Roháče-Spálená 70-80 cm veľmi dobré



Podbreziny 40-80 cm veľmi dobré

Belianske Tatry, Spišská Magura







Bachledka Ski and Sun 40 cm veľmi dobré



Strednica - Ždiar 50 cm veľmi dobré



Vyšné Ružbachy 50 cm dobré

Malá Fatra







Winter park Martinky 30-50 cm veľmi dobré

Orava







Ski Zábava - Hruštín 50-60 cm veľmi dobré



Kasárne - Javorníky 25 cm dobré

Stredné Slovensko







Krahule 30 cm veľmi dobré



Skalka arena 40 cm veľmi dobré



Hotel Zerrenpach Látky 50 cm veľmi dobré

Západné Slovensko







Pezinská Baba 25 cm dobré



Zochova chata 25 cm dobré

Východné Slovensko



Jahodná 30 cm veľmi dobré



Drienica 50 cm veľmi dobré

Alpské strediská









V Alpách spustilo lyžiarsku sezónu už viac ako polovica stredísk. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Snehová vrstva je oproti minulému roku výrazne vyššia, vďaka snehovým zrážkam. Aj keď postupne pribúdajú do prevádzky ďalšie zjazdovky, aj v Alpách je potrebné počítať ešte s čiastočnou prevádzkou, keďže jednotlivé časti stredísk sa spúšťajú na etapy.

Rakúsko







Hinterstoder 45-150 cm dobré



Hintertux 55-185 cm veľmi dobré



Ischgl 50-100 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 40-80 cm dobré



Obertauern 120-160 cm veľmi dobré



Silvreta Montafon 50-160 cm veľmi dobré



Sölden 30-240 cm dobré



St. Anton am Arlberg 55-210 cm dobré



Stubai 60-185 cm dobré



St. Anton am Arlberg 60-215 cm dobré



Zell am See - Kaprun 60-140 cm dobré

Taliansko







Alta Badia 10-40 cm dobré



Adamello - Tonale 40-250 cm dobré



Ortler Skiarena 20-160 cm dobré



Bormio 5-90 cm dobré



Livigno 50-80 cm dobré



Kronplatz 5-50 cm dobré



Dolomity - 3 Zinnen 5-30 cm dobré



Madonna di Campiglio 35-50 cm dobré



Marmolada - Arabba 0-40 cm dobré

Švajčiarsko







Corvatsch 50-115 cm dobré



Saas-Fee 20-215 cm dobré



Sant Moritz - Engadin 55-135 cm dobré

Francúzsko







Chamonix Mont-Blanc 0-320 cm dobré



Meribél 55-140 cm dobré



Les Trois Vallées 100-130 cm dobré



Tignes 80-240 cm dobré



Vald´Isére 70-140 cm dobré