 Nedeľa 12.4.2026
 Meniny má Estera
 24hod.sk — Z domova

12. apríla 2026

Bude Majerský prípadným politikom vo vládnej koalícii? Predseda KDH priblížil, že jeho prioritou je Prešovský kraj


67b064e4823b6748227957 676x488 12.4.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ neexistuje zmluva o prípadnej budúcej koaličnej spolupráci medzi súčasnými opozičnými subjektmi. V relácii Politika 24 v televízii JOJ24 to uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. Dodal, že dosiaľ nediskutovali ani o tom, ako by naložili s kultúrno-etickými témami.

Stabilný prvok


"Každý, kto chce byť v budúcej vláde, musí už teraz v opozícii ukázať, že bude stabilným prvkom,” uviedol Majerský. "Aj Hnutie Slovensko musí dať signál, že nebude rozvracačským prvkom v budúcej vláde,” dodal. Za základ považuje ekonomické a sociálne témy i zdravotníctvo. Dôraz kladie nielen na odsun kultúrno-ekonomických tém a ekonomiku, ale aj na decentralizáciu.

"Nemôžeme sa utopiť v ideologických experimentoch,” prízvukoval. V danej chvíli nevedel vylúčiť, ani potvrdiť, že by v budúcich parlamentných voľbách kresťanskí demokrati vzali na kandidátku členov Kresťanskej únie (v minulosti kandidovali na kandidátke Hnutia Slovensko - pozn. SITA). Na margo spolupráce so Smerom, podobne ako v minulosti, predseda KDH zdôraznil, že už v minulosti mali možnosť ísť s ním a neurobili to.

Prešovský kraj je pre neho prioritou


Majerský, ktorý je v súčasnosti aj predsedom Prešovského samosprávneho kraja, aj poslancom parlamentu a predsedom KDH, si nemyslí, že by všetky tieto funkcie zvládol, ak by bol politikom vo vládnej koalícii.

Prešovský kraj je pre neho prioritou. Priblížil, že sú diskusie s opozičnými stranami, či podporia jeho opätovnú kandidatúru na župana. Tieto zatiaľ ale nie sú uzavreté, podľa Majerského slov rokovali s Progresívnym Slovenskom, Kresťanskou Úniou, Slobodou a Solidaritou aj Hnutím Slovensko. Nedisponuje vedomosťou o tom, že by v niektorej samospráve kandidát KDH kandidoval s podporou súčasných koaličných strán.

"Každý, kto kandiduje, musí pripustiť, že môže prehrať. Aj mne sa to môže stať,” poznamenal. V tejto chvíli nevedel vyhodnotiť, ako by prípadná prehra v regionálnych voľbách mohla ovplyvniť jeho pozíciu v KDH.


Zdroj: SITA.sk - Bude Majerský prípadným politikom vo vládnej koalícii? Predseda KDH priblížil, že jeho prioritou je Prešovský kraj © SITA Všetky práva vyhradené.

