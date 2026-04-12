Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Bude Majerský prípadným politikom vo vládnej koalícii? Predseda KDH priblížil, že jeho prioritou je Prešovský kraj
Zatiaľ neexistuje zmluva o prípadnej budúcej koaličnej spolupráci medzi súčasnými opozičnými subjektmi. V relácii Politika 24 v televízii JOJ24 to uviedol predseda
12.4.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ neexistuje zmluva o prípadnej budúcej koaličnej spolupráci medzi súčasnými opozičnými subjektmi. V relácii Politika 24 v televízii JOJ24 to uviedol predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. Dodal, že dosiaľ nediskutovali ani o tom, ako by naložili s kultúrno-etickými témami.
"Každý, kto chce byť v budúcej vláde, musí už teraz v opozícii ukázať, že bude stabilným prvkom,” uviedol Majerský. "Aj Hnutie Slovensko musí dať signál, že nebude rozvracačským prvkom v budúcej vláde,” dodal. Za základ považuje ekonomické a sociálne témy i zdravotníctvo. Dôraz kladie nielen na odsun kultúrno-ekonomických tém a ekonomiku, ale aj na decentralizáciu.
"Nemôžeme sa utopiť v ideologických experimentoch,” prízvukoval. V danej chvíli nevedel vylúčiť, ani potvrdiť, že by v budúcich parlamentných voľbách kresťanskí demokrati vzali na kandidátku členov Kresťanskej únie (v minulosti kandidovali na kandidátke Hnutia Slovensko - pozn. SITA). Na margo spolupráce so Smerom, podobne ako v minulosti, predseda KDH zdôraznil, že už v minulosti mali možnosť ísť s ním a neurobili to.
Majerský, ktorý je v súčasnosti aj predsedom Prešovského samosprávneho kraja, aj poslancom parlamentu a predsedom KDH, si nemyslí, že by všetky tieto funkcie zvládol, ak by bol politikom vo vládnej koalícii.
Prešovský kraj je pre neho prioritou. Priblížil, že sú diskusie s opozičnými stranami, či podporia jeho opätovnú kandidatúru na župana. Tieto zatiaľ ale nie sú uzavreté, podľa Majerského slov rokovali s Progresívnym Slovenskom, Kresťanskou Úniou, Slobodou a Solidaritou aj Hnutím Slovensko. Nedisponuje vedomosťou o tom, že by v niektorej samospráve kandidát KDH kandidoval s podporou súčasných koaličných strán.
"Každý, kto kandiduje, musí pripustiť, že môže prehrať. Aj mne sa to môže stať,” poznamenal. V tejto chvíli nevedel vyhodnotiť, ako by prípadná prehra v regionálnych voľbách mohla ovplyvniť jeho pozíciu v KDH.
Zdroj: SITA.sk - Bude Majerský prípadným politikom vo vládnej koalícii? Predseda KDH priblížil, že jeho prioritou je Prešovský kraj © SITA Všetky práva vyhradené.
Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž
Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku