|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Estera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. apríla 2026
Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž
V obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce) došlo v nočných hodinách k vražde, o život prišiel 27-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informuje
Zdieľať
12.4.2026 (SITA.sk) - V obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce) došlo v nočných hodinách k vražde, o život prišiel 27-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Poškodeného muža fyzicky napadla, pravdepodobne po slovnej hádke, 24-ročná žena. Muž spôsobeným zraneniam podľahol.
"Polícia podozrivú ženu obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Krajský vyšetrovateľ v danej veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy,” uviedla polícia. Doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony viac informácií nemôžu poskytnúť, poskytnú ich hneď, ako to procesná situácia dovolí.
Zdroj: SITA.sk - Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž © SITA Všetky práva vyhradené.
