 Nedeľa 12.4.2026
 24hod.sk    Z domova

12. apríla 2026

Vražda v Tesárskych Mlyňanoch: O život prišiel 27-ročný muž


V obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce) došlo v nočných hodinách k vražde, o život prišiel 27-ročný muž.



12.4.2026 (SITA.sk) - V obci Tesárske Mlyňany (okres Zlaté Moravce) došlo v nočných hodinách k vražde, o život prišiel 27-ročný muž. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Poškodeného muža fyzicky napadla, pravdepodobne po slovnej hádke, 24-ročná žena. Muž spôsobeným zraneniam podľahol.


"Polícia podozrivú ženu obmedzila na osobnej slobode. Motív a všetky okolnosti tohto prípadu sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Krajský vyšetrovateľ v danej veci začal trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin vraždy,” uviedla polícia. Doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony viac informácií nemôžu poskytnúť, poskytnú ich hneď, ako to procesná situácia dovolí.


  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 