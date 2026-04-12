Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku
Odchádzajúceho poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozefa Hajka má v parlamente nahradiť profesor
12.4.2026 (SITA.sk) - Odchádzajúceho poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozefa Hajka má v parlamente nahradiť profesor Gabriel Paľa. V relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ 24 to uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Hajko pred niekoľkými dňami avizoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu, v hnutí ale ostáva. Poslanec pri ohlásení svojho odchodu kritizoval viaceré kroky i smerovanie hnutia. Majerský sa Hajkovi poďakoval za pripravený ekonomický program do volieb, zdôraznil, že ho naďalej plánujú presadzovať.
Na Hajkovu kritiku, že KDH nevyužilo možnosť byť reformnou stranou, šéf kresťanských demokratov zareagoval tým, že reformnou stranou možno byť, keď je politický subjekt vo vláde. Majerský ale priznal, že nie všetko im vyšlo tak, ako si priali.
Na margo možnosti jeho výmeny na čele hnutia Majerský povedal, že ak by s ním bola veľká nespokojnosť, mohli navrhnúť jeho výmenu na sneme. Zdôraznil, že KDH nie je hnutie jedného človeka.
Doplnil, že k nim prišiel Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko (z hnutia bol vylúčený po spoločnom hlasovaní s koalíciou za zmenu ústavy - pozn. SITA), mal by pokrývať viaceré témy, ktorým sa odchádzajúci Hajko venoval. To, či sa Hajko dostane opäť na kandidátku, je podľa predsedu hnutia na Rade KDH. Paľa, ktorý má Hajka v parlamente nahradiť, je podľa Majerského slov z prešovskej univerzity, považuje to za signál, že KDH má kvalitných ľudí.
Majerský tiež opätovne obhajoval to, že KDH podporilo spolu s koalíciou minuloročnú zmenu ústavy. "Keď sa niekto topí a vy ho na brehu rieky neviete vytiahnuť, tak si zavoláte na pomoc kohokoľvek,” povedal.
Zdroj: SITA.sk - KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku © SITA Všetky práva vyhradené.
Reakcia na Hajkovu kritiku
KDH má kvalitných ľudí
Bude Majerský prípadným politikom vo vládnej koalícii? Predseda KDH priblížil, že jeho prioritou je Prešovský kraj
Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom
Vedenie STVR vníma a rešpektuje verejné vyjadrenia niektorých umelcov, ktorí komunikujú svoje postoje k spolupráci s verejnoprávnym telerozhlasom