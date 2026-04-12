24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

12. apríla 2026

KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku


Tagy: Poslanecký mandát Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)

Odchádzajúceho poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozefa Hajka má v parlamente nahradiť profesor



12.4.2026 (SITA.sk) - Odchádzajúceho poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozefa Hajka má v parlamente nahradiť profesor Gabriel Paľa. V relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ 24 to uviedol predseda KDH Milan Majerský.


Hajko pred niekoľkými dňami avizoval, že sa vzdá poslaneckého mandátu, v hnutí ale ostáva. Poslanec pri ohlásení svojho odchodu kritizoval viaceré kroky i smerovanie hnutia. Majerský sa Hajkovi poďakoval za pripravený ekonomický program do volieb, zdôraznil, že ho naďalej plánujú presadzovať.

Reakcia na Hajkovu kritiku


Na Hajkovu kritiku, že KDH nevyužilo možnosť byť reformnou stranou, šéf kresťanských demokratov zareagoval tým, že reformnou stranou možno byť, keď je politický subjekt vo vláde. Majerský ale priznal, že nie všetko im vyšlo tak, ako si priali.

Na margo možnosti jeho výmeny na čele hnutia Majerský povedal, že ak by s ním bola veľká nespokojnosť, mohli navrhnúť jeho výmenu na sneme. Zdôraznil, že KDH nie je hnutie jedného človeka.

KDH má kvalitných ľudí


Doplnil, že k nim prišiel Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko (z hnutia bol vylúčený po spoločnom hlasovaní s koalíciou za zmenu ústavy - pozn. SITA), mal by pokrývať viaceré témy, ktorým sa odchádzajúci Hajko venoval. To, či sa Hajko dostane opäť na kandidátku, je podľa predsedu hnutia na Rade KDH. Paľa, ktorý má Hajka v parlamente nahradiť, je podľa Majerského slov z prešovskej univerzity, považuje to za signál, že KDH má kvalitných ľudí.

Majerský tiež opätovne obhajoval to, že KDH podporilo spolu s koalíciou minuloročnú zmenu ústavy. "Keď sa niekto topí a vy ho na brehu rieky neviete vytiahnuť, tak si zavoláte na pomoc kohokoľvek,” povedal.


Zdroj: SITA.sk - KDH má za Hajka v parlamentne náhradu. Majerský sa odchádzajúcemu poslancovi poďakoval a zareagoval aj na jeho kritiku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslanecký mandát Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
