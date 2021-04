Progresívne Slovensko bude mať v parlamente poslanca, Tomáš Valášek vstúpil do strany (video)

aktualizované 9. apríla, 11:05



9.4.2021 (Webnoviny.sk) -Nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Tomáš Valášek vstupuje do hnutia Progresívne Slovensko (PS). Na piatkovej tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR to povedala predsedníčka PS Irena Bihariová . Valášek predtým pôsobil v strane Za ľudí , ktorú opustil po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V . V tom čase vypukla aj koaličná kríza.„Tomáša Valáška vnímam ako človeka, politika a odborníka, s ktorým nachádzam názorové a hodnotové prieniky. Vieme sa zhodnúť aj na tom, aké by mali byť priority Slovenska k jeho ďalšiemu smerovaniu, aby sme boli krajinou zelenšou, liberálnou a ukotvenou v európskych štruktúrach,“ uviedla Bihariová. Doplnila, že Valášek bude poslancom Národnej rady SR (NR SR) a v súčasnom volebnom období bude reprezentovať a hájiť záujmy PS v parlamente.Valášek na tlačovej konferencii označil svoj vstup do hnutia za veľmi dobrú správu. „Budem pracovať so všetkou energiou na tom, aby sme dokázali ponúknuť alternatívu voči súčasnej vláde a opozícii. Slovensko má na viac a ja chcem pomáhať budovať túto alternatívu,“ priblížil. V NR SR chce pôsobiť ako konštruktívny opozičný poslanec.Ďalší nezaradený poslanec parlamentu Miroslav Kollár , ktorý rovnako vystúpil zo strany Za ľudí, verí, že sa jeho a Valáškove „politické cesty čoskoro v nejakom čase a nejakom priestore pretnú“. „Držím Tomášovi palce v ďalšej politickej kariére, je to dobrá správa pre budovanie pomatovičovskej politickej alternatívy. Okrem boja s chobotnicou korupcie a mafie budeme musieť zvládnuť aj boj s nebezpečným antisystémovým populizmom,“ dodal vo svojom profile na sociálnej sieti Kollár.