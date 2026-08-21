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21. augusta 2026
Bude na úvod prekvapenie? Slovenky začnú proti Francúzkam, ktorým chýbajú tri dôležité hráčky
Slovenské volejbalistky vstúpia do majstrovstiev Európy zápasom proti Francúzkam. Už len niekoľko hodín delí slovenské volejbalistky od vstupu do majstrovstiev Európy vo švédskom Göteborgu.
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Už len niekoľko hodín delí slovenské volejbalistky od vstupu do majstrovstiev Európy vo švédskom Göteborgu.
Zverenkyne talianskeho trénera Martina Volpiniho nastúpia v piatok o 13.00 h v prvom zápase D-skupiny proti Francúzsku, ktoré je vo svetovom rebríčku na 15. mieste.
Rebríček favorizuje súpera
Slovenky figurujú o 20 priečok nižšie, ale nikde nie je napísané, že sa nepokúsia prekvapiť. Najmä ak Francúzkam chýbajú z rôznych dôvodov tri dôležité hráčky – smečiarka Héléna Cazauteová, nahrávačka Nina Stojiljkovičová a univerzálka Lucille Gicquelová. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie.
Tlačiť na podaní
"Francúzky sú veľmi silné, ale prišli o tri kľúčové hráčky, čo nám dáva šancu odohrať dobrý zápas. Určite budeme od začiatku tlačiť na podaní, aby sme súperky dostali po prihrávke čo najďalej od siete,“ povedal pred zápasom tréner Martino Volpini. Bude to pre neho premiéra na vrcholnom podujatí v pozícii hlavného trénera.
Okrem neho sa po prvý raz na ME predstavia aj liberka Zuzana Justhová, nahrávačka Karolína Cibulová, blokárka Barbora Truchlá, smečiarky Lucia Herdová a Radka Hašková a univerzálka Katrin Trebichavská.
Odtlačiť od siete
V pozícii prvého libera absolvuje po prvý raz veľký turnaj od začiatku Ema Magdinová, ktorá je vo veku 27 rokov najstaršia hráčka Slovenska na ME 2026.
"Ak sa nám podarí odtlačiť súperky od siete, môžeme potom ukázať niečo z obrany na bloku a v poli, čo nám v príprave celkom išlo. To by mal byť kľúč k tomu, aby sme ich ubránili. Veľmi sa teším na to, že budem v tíme v inej úlohe. Idem si to užiť a nemám čo stratiť," povedala Magdinová.
Kapitánka po štvrtý raz
Posledné dve sezóny strávila vo Francúzsku kapitánka Karolína Fričová. Pre ňu to bude už štvrtý finálový turnaj ME, čo sa doteraz nepodarilo žiadnej slovenskej volejbalistke v histórii.
"Verím, že proti Francúzkam zúročíme všetko, čo sme v príprave natrénovali a ukážeme náš najlepší volejbal. Kľúčové bude podanie, od neho sa bude veľa odvíjať," uviedla kapitánka slovenskej reprezentácie, na konte má 97 reprezentačných zápasov.
Vyrovnaná bilancia
Slovenky sa s Francúzkami dosiaľ stretli 14-krát, bilancia je 7:7. Doteraz posledný zápas oba tímy proti sebe odohrali v základnej skupine ME v estónskom Tallinne v roku 2023. Slovenky prehrali 0:3 na sety.
Zdroj: SITA.sk - Bude na úvod prekvapenie? Slovenky začnú proti Francúzkam, ktorým chýbajú tri dôležité hráčky © SITA Všetky práva vyhradené.
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